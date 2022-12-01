Зима в России длится долго и бывает довольно холодной. Приятно в это время хотя бы на несколько дней забыть о морозах в родных краях, окунуться в теплое море и позагорать на пляже в какой-нибудь тропической стране.

Генеральный директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала 5-tv.ru, куда поехать зимой на море в 2022 / 2023 году.

При планировании отпуска большое значение имеет логистика и цены.

«Всегда на первом месте при выборе отдыха выступает удобное авиасообщение. Страны, которые предлагают прямые рейсы, имеют преимущество», — считает специалист.

В этом плане выигрышно смотрятся Турция, ОАЭ, Мальдивы и Египет, куда можно относительно просто и быстро добраться самолетом.

Предложения по отдыху зимой представлены в широком диапазоне цен для самых разных категорий туристов. Эксперт Филиппова отмечает, что бюджетные туры отличаются короткими перелетами. А чем дальше от дома находится место назначения, тем выше поднимается стоимость, впрочем как и столбик термометра.

Пляжный отдых зимой 2022 — 2023

Отдых на море зимой имеет множество вариантов и первый из них — Турция. Да, море в этой стране уже во второй половине ноября слишком прохладное для комфортного купания. Но, как уточняет эксперт, во многих турецких отелях есть подогреваемые бассейны, и жители России любят отдыхать здесь в новогодние праздники. Этому способствуют мягкие зимы, наличие экскурсий и низкие цены.

Также россияне нередко проводят свой зимний отпуск в Египте. Температура воды в январе–феврале довольно прохладная (до 21 градуса). Однако наиболее неприятным считается египетский ветер. Он может существенно осложнить отдых, поэтому важно учитывать этот фактор при выборе конкретного места для отпуска в стране. В Египте некоторые отели расположены в безветренных бухтах (например, Наама-Бей в Шарм-Эль-Шейхе). В таких местах находиться гораздо комфортнее. Эту страну многие посещают, чтобы заняться дайвингом и снорклингом. Это требует времени, поэтому можно использовать специальные костюмы, которые не позволят замерзнуть во время плавания. В хороших египетских отелях также есть подогреваемые бассейны.

Остров Занзибар, Танзания. www.globallookpress.com / Karlheinz Irlmeier

В ОАЭ пик сезона наступает в ноябре, но и в декабре–январе многие едут на отдых в это ближневосточное государство. Температура воды остается умеренно-комфортной, нет жары, к тому же Эмираты предоставляют много вариантов для шопинга и развлечений.

В зимнее время многие проводят отпуск и в более экзотических странах, где лето в самом разгаре. По словам эксперта, в этом году уже есть варианты поездок по нескольким таким направлениям.

«Зимой пляжный отдых предполагает туры в отдаленные страны. Не все авиакомпании смогли сохранить тот же уровень цен на свои услуги. Отели, в принципе, не подорожали, и курсовая разница не сказалась на стоимости путевки в целом», — уточнил эксперт.

В список актуальных мест для отпуска зимой после начала коронавируса снова возвращается Таиланд. В этой стране высокий туристический сезон продолжается с ноября по конец апреля. Прекрасная природа и знаменитые достопримечательности, низкие внутренние цены, широкие возможности для экскурсий, отличная кухня и доброжелательные люди привлекают россиян.

Также туроператоры предлагают варианты поездок на Мальдивы. Государство, раскинувшееся на большом количестве островов, привлекает любителей уединенного и романтического отдыха. Оно порадует великолепными пляжами, теплым Индийским океаном, красивейшими рифами с богатым животным миром, огромные возможностями активного отдыха. Сухой сезон на Мальдивах с хорошей погодой начинается во второй половине ноября и продолжается до начала апреля. В летнее время года здесь тоже тепло, но часто идут дожди.

Танзания. Перед пандемией популярность этого направления для отдыха у россиян быстро увеличивалась. Это далекая страна с отличными пляжами, самобытной культурой, огромными возможностями активного отдыха. Здесь также есть несколько национальных парков, куда можно отправиться на сафари и увидеть своими глазами экзотичных животных в естественной среде обитания.

Некоторые россияне проводят свой отпуск на Сейшелах. Архипелаг находится в Индийском океане на большом удалении от восточного побережья Африки. Сейшельские острова — это настоящий тропический рай с отличными пляжами, кристально-чистым океаном и великолепными пейзажами нетронутой природы. На Сейшелах лето длится круглый год, но зима считается низким сезоном. В это время есть вероятность дождей и ветров, но, как правило, они не бывают продолжительными.

Таким образом, есть немало вариантов для отпуска в зимний период. Важно учитывать при планировании поездки постоянно меняющиеся правила въезда в разные страны. Некоторые направления не требуют наличия вакцины или ПЦР-теста, для других — это обязательное условие.

Еще нужно настроиться на более высокую стоимость многих туров зимы 2022-го / 2023-го из-за дополнительных издержек авиакомпаний и туроператоров. Однако комфортный для туризма курс рубля позволил избежать критичного подорожания.