Зима, холода, саженцы: как помочь деревьям пережить морозы на даче

Зима — самое сложное время для деревьев. Низкие температуры могут нанести ущерб даже самым крепким растениям. Садовод должен еще осенью позаботиться о защите своих подопечных от холодов.

Когда весь урожай собран, неопытные дачники могут забыть о том, что нужно позаботиться еще и о тех растениях, которые остаются в саду на всю зиму. Дождливое время благоприятно для развития болезней и роста числа вредителей, а зимой им придется выдерживать безжалостные удары мороза. Позаботиться о деревьях садоводу необходимо уже осенью.

Профилактика болезней деревьев осенью

Осень — важный период для профилактики деревьев. В первую очередь садоводу необходимо внимательно осмотреть каждое дерево и решить те проблемы, которые возникли: зачистить кору, отпилить сухие ветви или прибегнуть к более серьезным мерам, если возникли признаки болезни или растение поражено вредителями.

Осуществлять лечение деревьев проще, если выявить симптомы на ранних стадиях. Зачастую первые признаки болезни неопытные дачники пропускают, потому что те не слишком заметны. Когда появляются уже пятна на листьях или начинает отслаиваться кора, это говорит о запущенности заболевания. Чтобы не допустить потери дерева, нужно уделять внимание профилактике.

«Чтобы этого не допускать, вы должны постоянно следить за корой. Купите себе лупу <…> и все внимательно осматривайте. Не доверяйте зрению, потому что любая большая проблема начинается с мелкой», — рассказал Пятому каналу председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Для того чтобы получать больше плодов с садовых деревьев, эксперт также порекомендовал не забывать бороться с новыми побегами, произрастающими у их корней и крадущими у него питательные вещества, и обрабатывать деревья от вредителей.

Насекомые и микроорганизмы, которые мешают благоприятному росту деревьев, могут перезимовать под корой дерева, поэтому необходимо опрыскивать растения осенью. Чаще всего для борьбы с вредителями применяют раствор медного или железного купороса, бордоскую жидкость и промышленные средства на основе меди. Но назначать препараты своим подопечным самостоятельно не рекомендуется. Перед тем как опрыскивать растения химическими средствами, следует получить заключение специалиста о том, чем необходимо обрабатывать растения.

Нужно ли укрывать все деревья от морозов на зиму

Все деревья различаются по морозостойкости. Существуют виды растений, которые прекрасно переносят зимой самые низкие температуры без дополнительной защиты. Различная морозостойкость может быть даже у представителей одного вида.

«Есть туи, которые прекрасно зимуют даже без снега, <…> корневая система у них не промерзает, есть такие, которые будут подмерзать зимой <…> или выгорать на раннем весеннем солнце. Тут не может быть универсального совета», — сказал садовод.

По словам эксперта, не стоит трястись над каждым растением и стремиться укрывать всех обитателей сада. Многие из тех деревьев, что обитают в средней полосе России, хорошо приспособлены к холодам.

Узнавать о морозостойкости растений нужно на стадии выбора дерева. Если садовод планирует посадку, то лучше приобрести сорта, приспособленные к низким температурам. Это позволит ему радоваться урожаю без лишних физических затрат.

Как правильно укрывать растения зимой от морозов

Во время морозов в коре деревьев происходят различные физические и химические процессы, которые надо учитывать садоводу. Ствол дерева с юга нагревается, с севера покрывается инеем, а древесные соки медленно замерзают. Если процессы будут сменяться резко, это способно вызвать отслойку коры и привести к серьезным проблемам.

Пострадать зимой от мороза могут корни растений и ветви. Особенно часто от низких температур страдают молодые саженцы, которые только в текущем году были высажены на участке. Также проблемы с деревьями могут возникнуть, если морозы уже наступили, а снег еще не выпал.

Для того чтобы спасти деревья зимой подойдет солома, ветки хвойных деревьев и мешковина. Ими можно утеплить ствол, ветви и крону. Для укрывания корней обычно используют также компост и другие материалы.

Эту процедуру проводят, как правило, в середине ноября, когда температура опускается до — 15 градусов по Цельсию. Раньше укрывать растения не стоит, так как они должны немного адаптироваться к низким температурам, чтобы не реагировать на заморозки, например, в весенний период.

Чтобы обустроить укрытие для растения, нужно:

поставить вокруг дерева шалаш из деревянных реек и досок;

аккуратно накрыть его мешковиной или другим материалом, не повреждая ветви;

зафиксировать конструкцию проволокой или веревкой;

корневую часть засыпать ветвями хвойных деревьев или торфом.

Укрытие необходимо обезопасить от грызунов, так как мыши и крысы могут спрятаться в теплом «домике» и ни в чем себе не отказывать. Грызуны, почувствовав себя хозяевами, начнут вредить растению, питаясь корнями и корой дерева.

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Как укрывать туи от мороза на зиму

Одни из самых популярных растений, которые требуют укрывания, — это туи. Существует два вида защиты этих растений от мороза.

Первый способ — это утепление туй без каркаса. Чтобы к нему прибегнуть, следует:

обвязать кустарник шпагатом, начиная с нижних веток, аккуратно прижимая ветви туи к стволу;

еще раз обмотать дерево веревкой, но на этот раз идя от верхних веток к нижним;

укрыть мешковиной.

Для второго способа укрывания туй потребуется больше сил и времени. Чтобы не повредить ветки растений и сделать так, чтобы снег не скапливался на дереве, некоторые садоводы сначала строят каркас, а потом укрывают его мешковиной. Для этого метода необходимо:

поставить вокруг растения несколько опорных столбиков (можно использовать металлические штыри или деревянные палки), чтобы опоры пересекались над верхушкой туи;

обмотать каркас укрывным материалом;

зафиксировать укрывной материал шпагатом.

Чтобы укрыть туи, следует дождаться первых морозов. До этого необходимо замульчировать почву, то есть покрыть ее компостом, торфяной крошкой или другим материалом. Утеплять растения следует, когда столбик термометра опустится до -5 градусов по Цельсию. Благоприятное время, чтобы укрыть деревья, — середина ноября.

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