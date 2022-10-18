Уберите это немедленно: что нельзя оставлять в теплицах на зиму

Оставлять теплицу без ухода осенью — большая ошибка, потому что в земле остаются споры болезней, которые опасны для растений. Как обезопасить урожай, рассказал эксперт

Теплица дает возможность выращивать теплолюбивые культуры на даче. Благодаря ней можно получить быстрый и большой урожай. Отлично подходят тепличные условия для помидоров, огурцов, перцев, баклажанов и всех тех растений, которые боятся низких температур. Также посадки в закрытом грунте на даче прекрасно растут в те годы, когда лето не задалось и погода стоит холодная и дождливая.

Начать подготовку теплиц к следующему сезону нужно уже осенью, чтобы победить болезни, которые могли проникнуть в закрытый грунт за лето. Есть три важных правила обработки теплиц. О них эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал селькор, глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Убрать из теплиц растительные остатки

Начать работу с теплицами на даче нужно с уборки растительных остатков. Некоторое садоводы не придают значение тому, что засохшие стебли помидоров и огурцов остаются в теплице в течение всей зимы. Но такое отношение к растениям может стоить будущего урожая.

www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Если растительные остатки забыть в земле до весны, то те болезни (фитофтороз и другие), которыми были заражены посадки летом, останутся в земле и перейдут «по наследству» будущей рассаде. Поэтому эксперт призывает не медлить и сразу убирать отжившие побеги.

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«Нужно немедленно это все убрать, потому что растительные остатки несут в себе споры болезней», — рассказал Андрей Туманов.

Со стеблями тепличных растений можно поступить по-разному:

Первый способ — высушить стебли и листья и сжечь в печке или бочке (разведение открытого огня для таких целей нежелательно);

Второй способ — закопать их в грунт там, где болезнь не сможет распространиться. Например, в саду.

Перекопать в теплице

Чтобы окончательно справиться с болезнями в теплице, можно перекопать почву в парнике.

«В принципе, можно еще перекопать, потому что в теплице на поверхности почвы могут находиться и семена сорняков, и те же самые споры той же фитофторы», — отметил садовод.

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Перекапывать грунт в теплице на даче нужно, не разбивая его комки. Такая земля лучше промерзнет зимой, и все вредители погибнут от холода.

Обработать теплицу фитоспорином и перекисью водорода

Развитие различных заболеваний можно предупредить с помощью дезинфекции. Обработать теплицы осенью можно, например, раствором фитоспорина. Такая процедура помогает победить почвенные бактерии, которые на следующий год могут принести урон урожаю.

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Опасность при использовании химиката грозит только вредным микроорганизмам, для самих растений и живых существ вещество безопасно. Однако при разведении раствора стоит помнить о технике безопасности и не забывать надевать перчатки. Также нужно разводить препарат на одно применение и использовать раствор сразу, чтобы полезные химические соединения не успели испариться. Проводить процедуру следует в пасмурную погоду или в сумерки, когда солнце ушло за горизонт.

Парник можно продезинфицировать и перекисью водорода. Этот способ не требует особых физических и материальных затрат. Для обработки потребуются уксус и перекись водорода. Компоненты следует смешать в глубокой емкости. Раствор нужно накрыть и дать ему отстояться неделю при комнатной температуре. В результате, раствор будет обладать сильными окислительными свойствами, что не даст вредоносным бактериям развиваться. Не стоит беспокоиться, что микрофлора в теплице будет нарушена. Полезные микроорганизмы останутся в почве и будут комфортно себя чувствовать в отсутствии вредителей.

Стоит учесть, что использование препаратов бесполезно при поражении почвы грибками. Также осенняя дезинфекция не поможет, если обитатели теплицы в прошлом сезоне болели. В таком случае проводить процедуру стоит весной.

Запланировать будущие посадки

Когда на даче все собрано, можно оглядеть участок и подумать, где и что было посажено в этом году и как разместить посадки в будущем сезоне, чтобы вырастить большой и здоровый урожай.

www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Андрей Туманов советует во избежание проблем с болезнями растений, каждый год чередовать посадки в теплицах на даче.

«Если у вас есть две теплицы, в одной растут огурцы один год, в другой — помидоры, потом вы меняете. Это идеально», — сообщил эксперт.

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Но не у каждого дачника есть такая возможность, поэтому для того, чтобы обезопасить урожай, нужно собрать растительные остатки и перекопать почву. Это станет хорошей профилактикой.

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