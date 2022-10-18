Уберите это немедленно: что нельзя оставлять в теплицах на зиму
«Растительные остатки несут в себе споры болезней»: садовод Туманов рассказал об обработке теплиц осенью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Оставлять теплицу без ухода осенью — большая ошибка, потому что в земле остаются споры болезней, которые опасны для растений. Как обезопасить урожай, рассказал эксперт
Теплица дает возможность выращивать теплолюбивые культуры на даче. Благодаря ней можно получить быстрый и большой урожай. Отлично подходят тепличные условия для помидоров, огурцов, перцев, баклажанов и всех тех растений, которые боятся низких температур. Также посадки в закрытом грунте на даче прекрасно растут в те годы, когда лето не задалось и погода стоит холодная и дождливая.
Начать подготовку теплиц к следующему сезону нужно уже осенью, чтобы победить болезни, которые могли проникнуть в закрытый грунт за лето. Есть три важных правила обработки теплиц. О них эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал селькор, глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Убрать из теплиц растительные остатки
Начать работу с теплицами на даче нужно с уборки растительных остатков. Некоторое садоводы не придают значение тому, что засохшие стебли помидоров и огурцов остаются в теплице в течение всей зимы. Но такое отношение к растениям может стоить будущего урожая.
Если растительные остатки забыть в земле до весны, то те болезни (фитофтороз и другие), которыми были заражены посадки летом, останутся в земле и перейдут «по наследству» будущей рассаде. Поэтому эксперт призывает не медлить и сразу убирать отжившие побеги.
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«Нужно немедленно это все убрать, потому что растительные остатки несут в себе споры болезней», — рассказал Андрей Туманов.
Со стеблями тепличных растений можно поступить по-разному:
- Первый способ — высушить стебли и листья и сжечь в печке или бочке (разведение открытого огня для таких целей нежелательно);
- Второй способ — закопать их в грунт там, где болезнь не сможет распространиться. Например, в саду.
Перекопать в теплице
Чтобы окончательно справиться с болезнями в теплице, можно перекопать почву в парнике.
«В принципе, можно еще перекопать, потому что в теплице на поверхности почвы могут находиться и семена сорняков, и те же самые споры той же фитофторы», — отметил садовод.
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Перекапывать грунт в теплице на даче нужно, не разбивая его комки. Такая земля лучше промерзнет зимой, и все вредители погибнут от холода.
Обработать теплицу фитоспорином и перекисью водорода
Развитие различных заболеваний можно предупредить с помощью дезинфекции. Обработать теплицы осенью можно, например, раствором фитоспорина. Такая процедура помогает победить почвенные бактерии, которые на следующий год могут принести урон урожаю.
Опасность при использовании химиката грозит только вредным микроорганизмам, для самих растений и живых существ вещество безопасно. Однако при разведении раствора стоит помнить о технике безопасности и не забывать надевать перчатки. Также нужно разводить препарат на одно применение и использовать раствор сразу, чтобы полезные химические соединения не успели испариться. Проводить процедуру следует в пасмурную погоду или в сумерки, когда солнце ушло за горизонт.
Парник можно продезинфицировать и перекисью водорода. Этот способ не требует особых физических и материальных затрат. Для обработки потребуются уксус и перекись водорода. Компоненты следует смешать в глубокой емкости. Раствор нужно накрыть и дать ему отстояться неделю при комнатной температуре. В результате, раствор будет обладать сильными окислительными свойствами, что не даст вредоносным бактериям развиваться. Не стоит беспокоиться, что микрофлора в теплице будет нарушена. Полезные микроорганизмы останутся в почве и будут комфортно себя чувствовать в отсутствии вредителей.
Стоит учесть, что использование препаратов бесполезно при поражении почвы грибками. Также осенняя дезинфекция не поможет, если обитатели теплицы в прошлом сезоне болели. В таком случае проводить процедуру стоит весной.
Запланировать будущие посадки
Когда на даче все собрано, можно оглядеть участок и подумать, где и что было посажено в этом году и как разместить посадки в будущем сезоне, чтобы вырастить большой и здоровый урожай.
Андрей Туманов советует во избежание проблем с болезнями растений, каждый год чередовать посадки в теплицах на даче.
«Если у вас есть две теплицы, в одной растут огурцы один год, в другой — помидоры, потом вы меняете. Это идеально», — сообщил эксперт.
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Но не у каждого дачника есть такая возможность, поэтому для того, чтобы обезопасить урожай, нужно собрать растительные остатки и перекопать почву. Это станет хорошей профилактикой.
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