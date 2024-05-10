Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Глава киевского режима Владимир Зеленский давно мечтает вступить в альянс, однако его западные союзники пока с этим не торопятся.

Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Тема:
Спецоперация

Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в обход существующих правил, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Незалежной не светит возможность ускоренным путем вступить в Североатлантический альянc, обходя стороной действующие нормы.

«Думаю, что нет», — заявил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

В Госдепартаменте США обмолвились в апреле, что Киев сможет вступить в НАТО в случае выполнения нескольких условий, одна из них — завершение конфликта. Причем постпред США при альянсе Джулианн Смит настаивает, что Украина может рассчитывать на положительное решение, если с ним будут согласны все союзники блока.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Великобритании пока не видят необходимости в отправлении военного контингента НАТО на Украину — на это есть целый ряд причин.

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