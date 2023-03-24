Грязная работа: как сэкономить на мойке машины весной

Мойка машины — одна из больших статей расходов автолюбителей в весенний период. Как сократить затраты и уберечь транспортное средство от повторных загрязнений?

Любишь кататься, люби и машину мыть — такова реальность водителей в межсезонье. Осенью и весной на дорогах образовываются грязь и лужи, которые невозможно преодолеть без последствий. В результате поверхность авто пачкается довольно быстро. Но если каждый раз ехать на мойку, можно разориться.

Чтобы не переплачивать, многие владельцы моют машины сами. Но в этом случае возникает вопрос: какую автохимию выбрать? На собственном опыте популярные очистители проверила «Самая полезная программа».

При мойке автомобиля важно помнить, что заниматься этим в общественных местах, например, во дворах домов нельзя. Нарушителю могут выписать штраф в размере трех тысяч рублей. Поэтому эксперимент проводился на специально отведенной площадке возле автомойки. Для тестирования взяли самые ходовые средства: автошампунь, сухую мойку, резиновую тряпку и меламиновую губку. Чтобы результат опытов был более наглядным, взяли одну машину и разделили ее на несколько зон, которые обрабатывали разной автохимией.

Сухая мойка машины своими руками

Для эксперимента взяли сухую мойку за 400 рублей. Это средняя стоимость такого моющего средства. Производители уверяют, что при его использовании совсем не нужна вода, именно поэтому очиститель и получил такое название. Это довольно удобно для владельцев машин, живущих в городе.

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На самом деле сухая мойка представляет собой жидкость, в которой содержатся молекулы полироли. Данные компоненты внедряются в состав грязи и удаляют пятна с поверхности кузова. Такое средство подходит для обработки не только лакокрасочных, но и для хромированных и даже резиновых поверхностей.

Для очищения машины надо нанести сухую мойку на кузов, подождать минуту и очистить с помощью микрофибры.

Опыт показал, что с первого раза с помощью этого средства не удается оттереть сложные загрязнения. К тому же на поверхности остались белые разводы. Пришлось очищать поверхность несколько раз. Для этого потребовалось довольно большое количество очистителя. Одной бутылки хватит максимум на две мойки, что довольно затратно.

Мойка автомобильным шампунем своими руками

Самым распространенным средством является автошампунь. Средняя цена его чуть выше, чем на сухую мойку, — 450 рублей за литр. Но расходуется он экономнее.

Для очищения кузова машины понадобятся еще тряпка и ведро с водой. В пяти литрах жидкости достаточно развести десять миллилитров шампуня. С помощью тряпки пена наносится на автомобиль. Затем надо подождать несколько минут. Результат чистки после нанесения средства виден невооруженным взглядом. Вся грязь постепенно начала стекать. Но на кузове осталась пена.

Чтобы ее смыть, пришлось постараться убрать ее чистой водой. Одного ведра оказалось недостаточно. При этом сам шампунь действительно оказался экономичным. Одной бутылки хватит примерно на 10 моек, поэтому каждая обойдется всего в 45 рублей. И от всех загрязнений на кузове не останется и следа. Но затраты на воду будут довольно высокими.

Мойка меламиновой губкой своими руками

Меламин — это небольшие бесцветные кристаллы, которые в процессе мойки образуют пену. Она помогает разорвать связь между грязью и поверхностью кузова. Губка из этого материала — довольно дешевый товар. Одна штука стоит всего около 50 рублей. Помыть автомобиль этим средством, если верить обещаниям производителя, можно без использования любой другой химии.

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Для мытья нужно смочить губку в воде и провести по поверхности машины. Меламин убирает даже самые сложные загрязнения. Правда, он сам быстро стирается. В конце мойки участка автомобиля этот материал стал грязным, потерял форму и начал крошиться.

Несмотря на это, спустя 12 минут дверь автомобиля заблестела чистотой. Но чтобы помыть всю машину, придется купить не меньше шести таких губок, то есть потратить около 300 рублей. Немало, если сравнивать с предыдущими средствами.

Мойка резиновой тряпкой своими руками

Резиновая тряпка обойдется владельцу машины в сумму около 250 рублей. Благодаря особой структуре она деликатно отмывает поверхность автомобиля, не царапая ее. Кроме того, если верить производителям, материал обработан антибактериальным составом. Это препятствует появлению плесени. А значит, после мытья тряпку можно убрать, не прослушивая, а потом пользоваться ею много раз.

Еще плюс — резиновая тряпка моментально впитывает воду. А значит, после мойки не понадобится дополнительно протирать кузов машины сухой тканью. На мойку участка машины ушло всего десять минут. И это лучший результат эксперимента.

Насколько долго машина останется чистой

Водителю важно не только сэкономить на автомойке, но и сделать так, чтобы машина дольше оставалась чистой. Производители автошампуней и сухой мойки гарантируют защиту от последующих загрязнений на какое-то время. Это утверждение решили проверить на опыте.

Для этого взяли ведро с грязью и облили им машину. Результат вышел печальный. Земля снова прилипла к поверхности автомобиля. Это испытание не выдержали участки, которые были обработаны с помощью резиновой тряпки и меламиновой губки. А вот сухая мойка не подвела. Под воздействием полироли загрязняющие вещества начали отталкиваться от поверхности и стекать вниз. А вот на участок, который мыли автошампунем, остался в разводах после этого испытания.

Чтобы лучше отмыть машину, желательно комбинировать несколько видов мойки. Например, сначала удалить грязь автошампунем, а потом обработать поверхность сухой мойкой с полиролью.