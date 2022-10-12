Звезда «Теории большого взрыва» станет мамой: как живут другие актеры сериала

Первый сезон знаменитого ситкома про забавных ученых-ботаников вышел 15 лет назад и собрал у экранов миллионы зрителей по всей планете. С тех пор в жизни звезд многое поменялось.

Создатели сериала изначально не рассчитывали на грандиозный успех «Теории большого взрыва». Тем не менее сегодня ситком считается одним из самых лучших проектов в истории телевидения. С 2007 по 2019 годы CBS отснял 12 полноценных сезонов и выпустили спин-офф под названием «Детство Шелдона».

В материале 5-tv.ru рассказываем, как изменились главные герои «Теории большого взрыва» 15 лет спустя.

Джонни Галэки — Леонард Хофстедтер

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Актер родился в городке Бре (Бельгия) в 1975-м. Его отец был американским военнослужащим военно-воздушных сил США, чье подразделение дислоцировалось в этой европейской стране. В возрасте трех Джонни вместе с семьей переехал в штат Иллинойс.

Картина «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» стала дебютной для будущей голливудской звезды. Фильм вышел на экраны в далеком 1988 году. После он принял участие еще в нескольких проектах, например, «Рождественские каникулы», «Розанна», «Букмекеры».

Однако главной ролью в карьере Джонни Галэки пока считается «Теория большого взрыва». В сериале он сыграл Леонарда Хофстедтера — неуверенного в себе физика-экспериментатора.

Во время показа ситкома актер появился в нескольких проектах, включая фильмы «Хэнкок» и «Время». Однако после закрытия «Теории большого взрыва» новых проектов с участием Галэки не появилось.

С 2018 года он встречается с Алайной Мейер, а в 2019-м у пары родился сын.

Джим Парсонс — Шелдон Купер

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Джим Парсонс родился в Хьюстоне (штат Техас) в 1973-м. Свою карьеру он начинал с театральных постановок, несколько раз появлялся на телевидении.

Первые роли в сериалах и кино актер сыграл уже в нулевые: «Эд», «Счастливый конец», «Страна садов», «Справедливая Эми».

Прорыв в карьере Парсонса произошел, когда его утвердили на роль Шелдона Купера — физика-теоретика и соседа Леонарда в «Теории большого взрыва». Артист убедительно показал высокомерного гения, испытывающего проблемы в общении с окружающим миром.

В 2015-м актер получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

После окончания популярного ситкома карьера Джима продолжилась, в частности, он сыграл самого себя в сериале «Постановка», мини-сериале «Голливуд». Также он выступает в качестве исполнительного продюсера сериала «Детство Шелдона» — спин-оффа «Теории большого взрыва».

Парсонс — открытый гей. С 2017 года он состоит в браке с арт-директором Тоддом Спиваком.

Кейли Куоко — Пенни

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / IMAGO John Palmer

Американская актриса родилась в городе Камарилло (Калифорния) в 1985 году. Начала сниматься в возрасте восьми месяцев для рекламы детских игрушек. Дебют Кейли Куоко в кино состоялся в 1992 году, когда она сыграла роль Конни Рейнхард в киноленте «Зыбучие пески».

Артистка проснулась знаменитой только в 2002 году, когда она приняла участие в проекте под названием «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Еще одним крайне успешным для звезды проектом был сериал «Зачарованные», в котором она снялась в 2005-м.

В «Теории большого взрыва» Кейли выпала роль Пенни — девушки-официантки, живущей по соседству с гениями. Интересно, что изначально такого персонажа в ситкоме не было. В пилотном эпизоде сняли другую девушку, ее назвали Кейти, а не Пенни. Она не понравилась первым зрителям, поэтому концепцию изменили.

В 2014-м Кейли получила звезду на Аллее славы в Голливуде.

После «Теории большого взрыва» Кейли Куоко снялась в сериале «Бортпроводница» и еще нескольких малоизвестных проектах.

Личную жизнь актриса старается не афишировать. Около двух лет она состояла в отношениях с коллегой по сериалу Джонни Галэки, но замуж за него так и не вышла. Также она встречалась с Генри Кавиллом и Муром Джоэлом. Первым мужем Кейли стал теннисист Райан Свитинг в 2013 году всего через три месяца после их знакомства. Однако пара рассталась через три года.

В 2018-м актриса вышла замуж за наездника Карла Кука, но и этому браку не суждено было долго просуществовать. Уже в 2021 году они расстались.

Долго Кейли Куоко не удавалось забеременеть. Но все изменилось в отношениях с новым партнером. Им стал актер Том Пелфри. Они начали встречаться в мае 2022-го, а 11 октября на своей странице в социальной сети актриса сообщила, что ждет девочку.

Саймон Хелберг — Говард Воловиц

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / Regina Wagner

Саймон родился в Лос-Анджелесе (Калифорния) в 1980 году. Дебют актера в кино состоялся в 1999 году. Это была эпизодическая роль в комедии «Доктор Мамфорд». После он сыграл еще в нескольких проектах, однако не снискал большой славы.

Все изменила «Теория большого взрыва». Актеру с детства нравились комические образы, поэтому он без труда прошел кастинг на роль Говарда Воловица — ироничного ботаника-инженера, пытающегося всеми способами добиться внимания женщин.

После окончания сериала громких проектов с участием Саймона Хелберга пока не было. Он снялся в паре картин «Аннетт» и «Они сделали нас такими»), а также еще несколько проектов ожидаются в ближайшем будущем.

С 2007-го Хелберг женат на актрисе Джозелин Таун, у супругов есть двое детей.

Кунал Найар — Раджеш Кутраппали

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / Dave Starbuck

Актер родился в Лондоне в 1981-м, но вырос в Нью-Дели (Индия). В США Кунал Найяр переехал уже после школы, чтобы получить образование в области финансов.

Первую эпизодическую роль артист сыграл в детективном сериале «Морская полиция: Спецотдел» в 2006 году. А уже в 2007-м он получил роль в «Теории большого взрыва». Он сыграл стеснительного астронома Раджеша Кутраппали.

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К сожалению, громких проектов с участием Найяра после окончания ситкома про друзей-ботаников не было. Он отметился в озвучке одного из персонажей в мультфильме «Тролли. Мировой тур» и сыграл в картине «Думай как собака». Тем не менее актер, похоже, счастлив. За время съемок в «Теории большого взрыва» он заработал несколько десятков миллионов долларов, а также женился на модели Нехе Капур. Детьми пара пока не обзавелась.

Мелисса Рауш — Бернадетт Ростенковски

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / Kay Blake

Мелисса родился в Малборо (Нью-Джерси) в 1980 году. В юности она играла в театре и появилась в нескольких эпизодических ролях на экране.

В ситкоме «Теория большого взрыва» изначально ее роль тоже была незаметной. Однако позже она все-таки вошла в основной каст проекта, сыграв роль Бернадетт Ростенковски — коллеги Пенни, а затем девушки и жены Говарда.

После окончания сериала у Мелиссы Рауш, как и у других актеров, сопоставимых по масштабам работ в карьере не появилось. Она озвучивала персонажей в нескольких анимационных проектах, сыграла роли в сериале «Черный понедельник» и фильме «Ода радости».

Мелисса замужем с 2009 года за писателем Уинстоном Раушем. У пары двое детей: дочь Сейди и сын Брукс.

Маим Бялик — Эми Фарра Фаулер

Фото: Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», США 2007 г; www.globallookpress.com / ImagePressAgency

Маим Бялик родилась в Сан-Диего (Калифорния) в 1975 году. Актерскую карьеру она начала еще будучи ребенком. Впервые появилась на экране в фильме «Тыквоголовый» (1988).

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В сериале «Теория большого взрыва» девушка впервые появилась в 2010 году. Она сыграла роль чудаковатой подруги, а затем и жены Шелдона, нейробиолога Эми Фарра Фаулер. Причем у актрисы действительно есть ученая степень по нейробиологии.

Маим с 2021-го снимается в сериале «Зовите меня Кэт», который уже продлили на третий сезон. Также занимается продюсированием.

О личной жизни актрисы известно немного. Она была замужем в 2003–2013 годах за Майклом Стоуном. В этом браке родились два сына.