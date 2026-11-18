Каждый второй косметологический кабинет в России может работать без медицинской лицензии. За обещаниями красоты в таких салонах порой скрываются ожоги, шрамы и даже смертельная опасность.

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Кто будет отвечать за опасные эксперименты над клиентами — разбиралась корреспондент «Известий» Нина Катаева.

— Я теперь стесняюсь своего лица, стесняюсь того, как я выгляжу. Не знаю, как с этим жить дальше, я все время реву.

12 месяцев боли. После каждого сеанса — кровь и слезы. Но мастер по удалению татуажа бровей успокаивал: так и должно быть.

«Так как у вас пигмент не уходит, он лежит очень глубоко в коже — его надо достать, поэтому мы с вами сейчас мощность увеличим. Я начала выходить после этих процедур со вспухшими бровями, кровь, домой приходила — у меня все раздувалось до ожогов», — сказала пострадавшая Тамара Лебедь.

Раз за разом мощный лазер плавил кожу, как на раскаленной сковороде. Когда Тамара спохватилась, раны уже зарубцевались, медицина оказалась бессильна.

«Врач поставил диагноз — рубцующая алопеция бровей. Это значит, что волосы у меня умерли окончательно. Косметика не ложится на эту кожу рубцовую», — рассказала Тамара Лебедь.

Суд первой инстанции женщина выиграла, но в апелляции салон красоты представил экспертизу, которая не установила точной связи между травмой и услугой. Теперь пострадавшая должна оплатить расходы и на эту экспертизу, и на юристов клиники — это порядка восьмисот тысяч рублей.

В самом салоне объяснять, кто действительно является пострадавшей стороной, журналистам отказались.

— Я не могу с вами общаться.

— А врач?

— Какой врач?

— Ксения.

— Ксения не является врачом.

— Только что мне сказали, что у нее есть медицинское образование.

Можно ли в этом случае доверять лазеру не врачу?

«Лазер — это не простой какой-то, домашний прибор, это очень серьезная манипуляция, где, можно сказать, что человек, не имеющий медицинского образования, даже не разберется», — сказала врач-косметолог Танзила Медова.

В погоне за идеальным лицом женщины нередко становятся жертвами бьюти-экспериментов. По статистике, шесть из десяти косметологических кабинетов не имеют медицинской лицензии.

На такую же нарвалась екатеринбурженка Алена. Результат налицо, точнее — на ноги. Сразу после процедуры по лазерному удалению сосудистых звездочек девушка уехала в ожоговое отделение.

«Косметолог не особо интересовалась моей ситуацией в данный момент и не приносила никаких извинений. Она продолжает работать, как она раньше работала, а мои ноги уже никогда не станут такими, как были раньше», — сказала пострадавшая Алена Бражникова.

Едва не лишилась своих волос и петербурженка Мария. Насколько страшной может быть сила красоты, узнала после процедуры прикорневого объема.

«У меня просто отвалилась прядь волос. У меня торчал ежик прям такой из-под волос. Я сначала не поняла, испугалась. Мне даже показалось, может быть, мне их кто-то отрезал», — сказала потерпевшая Мария Степанова.

Доказать вину бьюти-мастеров в суде непросто. Индустрия красоты научилась виртуозно обходить закон: например, заключают договор на эстетическую услугу, а не медицинскую, тогда и спрос меньше. Юристы советуют фиксировать каждый свой шаг в кабинете косметолога.

«Как зафиксировать факт обращения: переписка в телефоне, в мессенджерах, скриншоты, факты созвона, телефонные звонки, выписка от оператора», — сказала юрист Екатерина Антонова.

В эпоху расцвета бьюти-индустрии красота требует не только жертв, но и здравого смысла: хотя бы просто попросить косметолога показать диплом о медицинском образовании.

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