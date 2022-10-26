Вихрь энергии вскружит голову: таро-прогноз для Близнецов на 2023 год

Новый год — это отправная точка для реализации планов каждого человека. Именно на этот период многие намечают глобальные изменения в жизни. 2023-й принесет Близнецам только радостные события. Весь год им будет сопутствовать удача. Счастье и успех просто свалятся на них с неба. Как и любят представители воздушного знака, все им удастся без особых усилий. Но расслабляться рано. Если не воспользоваться шансами, которые предлагает судьба, то Фортуна может неожиданно отвернуться.

Что уготовил 2023-й для воздушного знака, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала таролог и медиум Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года для Близнецов (карта таро Императрица в прямом положении)

В новом году Близнецы могут полностью довериться судьбе и плыть по течению. Их ждет большой успех и процветание во всех сферах жизни. Расклад карт таро говорит о плодотворном развитии и росте духовной силы. Счастье представителям воздушной стихии придет как в деловых, так и в личных отношениях.

«Это может быть рождение ребенка, это может быть выход вашего бизнеса на новый уровень, либо это зарождение бизнеса, когда он уже дает какие-то плоды», — сказала таролог.

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Легким на подъем Близнецам даже не придется заморачиваться и прилагать огромных усилий для достижения цели. Карта Императрица относится к старшим арканам, поэтому волноваться не нужно, успех не покинет представителей знака до конца 2023-го.

«Общая энергия года означает, что Близнецам достаточно просто не сопротивляться, использовать все шансы, быть более активными, мобильными. И тогда энергия для них будет очень даже благоприятной», — сказала эксперт.

Непреодолимые дела Близнецов вдруг быстро решатся и начнут приносить плоды. Подопечным стихии воздуха надо будет только успевать предлагать новые идеи. Год окажется особенно богат на креативные проекты и творческие замыслы.

Близнецам начнут часто поступать предложения, от которых они не смогут отказаться. В 2023-м для них откроются новые карьерные перспективы.

Не исключено, что Близнецы захотят ответить на главные вопросы своей жизни в этот период. Возможно, в новом году их ожидает бракосочетание и рождение ребенка.

Деньги (карта таро Семерка жезлов в прямом положении)

У Близнецов будет очень много возможностей заработать в 2023-м. Их успех в делах принесет им значительный доход, но представители воздушной стихии могут с легкостью отказаться от выгодных предложений, что станет опрометчивым решением.

«Характер у Близнецов такой, что они редко доводят начатое до конца. И с учетом предыдущей карты Императрицы нужно сказать, что год будет удачным. И нужно использовать все шансы, в том числе и для заработка», — сообщила таролог.

Захлестнувший успех способен вскружить голову. Близнецы могут устать от постоянных перемен, но отказываться от своей удачи категорически нельзя.

«Скорее всего, Близнец <…> скажет: „Зачем мне это надо? Я ничего не хочу“. Это к сожалению, может на нем нехорошо отразиться», — предупредила эксперт, сверяясь с раскладом.

Значительные перемены необходимы Близнецам в данный период. Иначе судьба жестоко накажет своих любимцев.

Здоровье (карта таро Отшельник в перевернутом положении)

А вот со здоровьем у Близнецов будет складываться не так удачно. Хронические заболевания и психологические травмы, о которых они не задумывались долгое время, обратят на себя внимание. Разбираться с ними будет довольно сложно.

Стоит обязательно обращать внимание на недомогания, а лучше пройти комплексное медицинское обследование. Следует обратиться и к своему внутреннему миру. Психологические проблемы также опасны для Близнецов в 2023-м году. Возможно, представители знака не смогут самостоятельно разобраться со своим внутренним миром, поэтому лучше обратиться за помощью к психологу.

Любовь (карта таро Тройка мечей в перевернутом положении)

Общая энергетика 2023 года положительная. Личная жизнь Близнецов пойдет в гору, как и их успехи в карьере и финансах. Однако бурно развивающиеся события поставят в ступор воздушный знак.

«Ощущение, что много энергии идет, может закрутить. <…> Близнецы будут просто сидеть и думать, как же со всем этим разобраться в личных отношениях», — отметила медиум.

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Но Близнецам и любовные вопросы окажутся по плечу. Согласно раскладу, одинокие представители получат шанс встретить вторую половинку, а уже состоящих в отношениях ждет бракосочетание и пополнение в семье.

Совет для Близнецов на 2023 год (карта таро Дьявол в перевернутом положении)

В новом году близнецам не стоит быть серьезными, они не должны отказывать себе в удовольствиях и иногда поддаваться искушениям.

«Все, что к вам приходит, нужно оценивать с точки зрения приключения, с точки зрения игры, то есть не думать: «Зачем мне все это?» <…> А воспринимать как: «А почему бы и нет», — отметила эксперт.

Новый год поможет Близнецам выйти на новый уровень. Осталось лишь, чтобы они последовали совету.

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