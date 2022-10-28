Ночь с 31 октября на 1 ноября – особенная. Согласно древним кельтским поверьям, в праздник Хэллоуина открывается портал между миром людей и миром духов. Это значит, что стоит с честью подготовиться к макабрическому торжеству! Чтобы полноценно ощутить дух карнавала, необходимо не только продумать образ, но и соблюсти обычаи и привести в порядок жилище.

О том, как оригинально украсить свой дом к Хэллоуину и создать мистическую атмосферу при помощи подручных материалов 5-tv.ru эксклюзивно рассказала блогер Ольга Сивая.

Как подготовить пространство к Хэллоуину

Прежде чем приступить к декорированию помещения, заранее представьте себе желанную атмосферу. Предпочтительно отталкиваться от того, какой наряд вы выбрали на Хэллоуин, чтобы ваш образ идеально вписывался в среду. Не лишним будет вспомнить любимый фильм ужасов, который может стать сильным источником вдохновения. Сделайте референсы, чтобы лучше представить себе итоговый вариант и ничего не упустить.

Очень важно рассчитывать соотношение свободного места и количества гостей, чтобы никто не толпился и не наталкивался на скульптуры. Поскольку многие атрибуты праздника связаны с огнем, заранее задумайтесь о соблюдении пожарной безопасности. Рядом со свечами не должно быть легко воспламеняющихся вещей. Не забывайте о том, что вам может понадобиться свободное пространство для проведения ритуалов гадания на Хэллоуин.

Отдельное внимание следует уделить праздничному столу. Подумайте, какие блюда нравятся вам и друзьям, чтобы затем их украсить. Например, вместо букета цветов поставить веточку, увешанную пауками или зубочистки с черепами.

Фонарь из тыквы

Светильник Джека, или тыква с вырезанной рожицей – неотъемлемый символ Хэллоуина. Чтобы своими руками сделать такой светильник, сначала нужно вынуть внутреннее содержимое тыквы, аккуратно срезав верхушку. Черным маркером на поверхность следует нанести желаемый рисунок, а затем ножом вырезать так, чтобы остались просветы. Внутрь можно поместить зажженную свечу.

Вообще из тыкв получится сделать двух- и трехъярусные композиции, поставив одну на другую.

Ужасно страшно: что посмотреть на Хэллоуин

Если же тыквы под рукой нет, то фонарь на Хэллоуин получится сделать из баночек из-под детского питания. Для этого надо покрасить их изнутри оранжевой краской и обмотать горлышко проволокой, так будет удобно держать. Следующий шаг – вырезать из черной бумаги рожицы и наклеить на поверхность. Внутрь желательно положить маленькие свечи. Готово!

Паутина

Вечным спутником ветхих и заброшенных хижин является паутина. Если в вашем доме поддерживается идеальная чистота, то без этого приема вам не обойтись. Единственное, что понадобиться для искусственного беспорядка – это обыкновенная марля. Затем предстоит кропотливая работа: руками распускать бинты нить за нитью, так паутина будет выглядеть реалистичной.

Закрепить получившийся эффект лучше с помощью крахмального раствора, в который по желанию можно добавить несколько капель черной краски. Серая толстая паутина будет эффектно свисать с карниза, шкафов или заграждать проход к вкусному ужину. Чтобы гости точно пришли в ужасающий восторг, посадите на нее резиновых пауков, такие продаются в магазинах приколов.

Мумии

Еще один вариант использовать запасы марли – изготовить мумию! Для арт-объекта отлично сгодится тыква. Ее не придется красить или вырезать, а только замотать бинтами наподобие мумии. Для убедительности прикрепите ей черные глазницы из бумаги. Только осторожнее – держите ее подальше от своих сородичей с зажженными свечами, чтобы она не воспламенилась.

Скульптуры из проволоки

Обычная проволока – отличный материал для манипуляций на Хэллоуин. Из нее можно изготовить различные скульптуры, например, птицу или череп. Технологию плетения лучше подсмотреть в интернете или делать интуитивно, без инструкций. Все зависит от сложности задуманной фигуры и терпения.

Летучие мыши и прочая нечисть

Какой страшный денек обойдется без спутников ужаса – летучих мышей, черных кошек, ведьм на метле, улыбающихся тыкв и привидений? Самый простой способ украсить ими комнату – вооружиться ножницами, картоном и двусторонним скотчем. Собственноручно или с помощью трафаретов нанесите карандашом на обратной стороне плотной бумаги рисунок, а затем аккуратно обрежьте по краям.

Фигурки будут отлично смотреться не только на стенах и окнах, но и на декоре праздничного стола. Например, свисающих вверх ногами летучих мышей можно усадить на веточки деревьев, предварительно собранные и поставленные в вазу. Миниатюрные экземпляры могут увенчать зубочистки.

Гирлянда и чехлы на стулья из привидений

Если вы хотите, чтобы в вашем доме хотя бы на Хэллоуин поселилось дружелюбное привидение Каспер, вооружитесь белыми простынями. Накиньте их на стулья и закрепите, чтобы оно «поселилось» там. А для пущего эффекта прикрепите на спинки глаза и рот из черного картона.

Не забудьте про гирлянды! Сложите бумагу гармошкой так, чтобы вырезанные фигурки привидений при раскрытии были неотделимы и симметричны друг другу. Также их легко изготовить из марли. Только не забудьте пришить им глаза. На стене, шторах или над камином они будут смотреться по-настоящему весело.

Живые предметы

Чтобы в ваш дом точно пришли охотники за привидениями, наклейте на предметы мебели вырезанные из картона глаза, нос, уши и рот. Пусть смотрится забавно, но в глубине души все будут знать, что в них вселился дух!

Голова в банке

Чтобы вызвать у гостей легкий шок, сделайте своими руками мини-кунсткамеру с человеческими головами. Не волнуйтесь – никого убивать и мариновать не придется. Достаточно выбрать фотографии людей (или знакомых). Затем склейте три снимка в приложении для обработки фотографий и коллажей с помощью эффекта панорамы.

Как вариант, можно найти подобные изображение в интернете и распечатать. Затем заклейте фотографию скотчем, чтобы избежать ее размокания в воде. Теперь положите ее в банку и залейте водой. В жидкость можно добавить красители желтого и зеленого оттенков для большей натуральности. Закрываем крышку – и артефакт готов!

Кипящий котел

Почувствовать себя знатоком черной магии на Хэллоуин получится при помощи ведьмовского атрибута – кипящего котелка. Купить его можно в специальном магазине, либо найти у себя где-нибудь в чулане. Добавьте в него сухого льда, чтобы он дымился.

Однако будьте осторожны при его использовании: дотрагиваться до сухого льда нужно только в плотных перчатках, чтобы избежать ожогов, и не наклоняться близко к парам - их нельзя вдыхать.

Домашний террариум

Найдите оригинальное применение банкам из-под варенья и солений на Хэллоуин. Например, с их помощью изготовьте личный террариум, наполненный игрушечными жуками, птицами, змеями и лягушками. Поместите находки в банки и добавьте туда мох, паутину, блестки, веточки и прочие детали на ваш вкус.

Мыло с жуками

Отличный повод разыграть гостей – подложить им в ванной мыло с жуками. Для этого понадобятся резиновые жуки и прозрачная мыльная основа. Положите насекомое в трафарет, а затем залейте его средством и дайте застыть.

Черный воздушный шарик

Элегантным декором для Хэллоуина также станет прозрачный воздушный шарик, обтянутый тканью или органзой черного цвета. Другой вариант – просто пририсовать рожицы на воздушных шарах.

Готические свечи и бутылки-подсвечники

Мрачную атмосферу усилят готические свечи, обернутые черным кружевом. Для освещения также подойдут пустые темные бутылки из-под вина, куда отлично поместятся тонкие свечи.

Их можно зажечь до прихода гостей, чтобы воск немного расплавился и красиво стек по краям. Под озорное настроение подойдет другой вариант: разрисовать бутылки красками, чтобы получились различные гримасы или рожицы.