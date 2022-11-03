Страшный сон автомобилиста: как обезопасить машину от сколов с помощью молдинга

Сколы покрытия, царапины и вмятины выводят из себя каждого автомобилиста. На рынке существует множество аксессуаров для защиты машин от повреждений, которые отличаются по материалу и стоимости.

Невнимательность водителей на парковке, особенно если транспорт на ней расположен близко друг к другу, может привести к повреждению автомобиля. Причиной неприятных столкновений зачастую становится не только сам владелец, но и погодные условия. Из-за сильного порыва ветра дверь может дернуться и удариться о бордюр, рядом стоящий столб или другую машину.

Ситуация не из приятных. Автомобилисту придется тратить время и деньги на ремонт, а иногда еще и нервы на выяснение отношений с особо впечатлительными соседями по парковке. Какие устройства помогают избежать проблем, выясняла «Самая полезная программа».

Как защитить автомобиль от столкновений с помощью накладок и молдингов

Чтобы избежать неприятных историй на парковке, автомобилисты рекомендуют приобрести специальные защитные накладки и молдинги. Главная задача таких конструкций — обезопасить дверь машины от столкновений с препятствиями. Эти конструкции довольно легко крепятся на автомобиль и препятствуют образованию трещин и вмятин при ударе.

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Их устанавливают, как правило, на выдающиеся вперед детали машины. На рынке существует множество видов защитных средств для автомобилей. Каждый способен найти что-то на свой вкус и кошелек. Изготавливают специальные накладки и молдинги тоже из разного материала.

В магазинах запчастей можно увидеть конструкции стоимостью от трехсот рублей до нескольких тысяч, произведенных из нержавеющей стали, резины, пластмассы и композитных материалов. Особенно часто автолюбители выбирают три вида приспособлений: накладки из мягкого пластика, гибкие молдинги и жесткие накладки.

Установка накладок из мягкого пластика на дверь машины

Перед тем как установить противоударные накладки на автомобиль, следует хорошо подготовить поверхность двери машины. Чтобы прикрепить молдинги из мягкого пластика, потребуется сделать следующее:

убрать всю грязь с кромок; обезжирить их; наклеить с помощью с помощью специальных полосок скотча, которые входят в комплект.

Крепятся на автомобиль такие аксессуары довольно просто и быстро, но сразу становится заметен большой недостаток. Если при закрытой передней двери открыть заднюю, то первая начинает тереться о накладку. Это происходит из-за того, что у автомобилей небольшие зазоры между деталями. Трение способно привести к тому, что часть лакокрасочного покрытия автомобиля на соседней двери рядом с защитной конструкций пострадает.

Установка гибкого молдинга на дверь автомобиля

Обычно на монтаж гибкого молдинга требуется больше времени. Чтобы установить конструкцию на дверь автомобиля, владельцу автомобиля надо:

сначала надеть аксессуар на кромку двери; хорошенько разровнять пальцами так, чтобы зафиксировать их по всей длине; отсоединить конец пленки от клеевой основы и потянуть.

Смотрится такой молдинг гармонично, потому что практически незаметен даже с небольшого расстояния.

Установка жестких накладок на дверь автомобиля

Жесткая накладка отличается от остальных тем, что ее нужно крепить не на кромку двери, а на лицевую часть. Это значит, что защита точно не заполнит зазоры между дверьми, поэтому ничто не будет мешать их открыванию. Конечно, это большой плюс для владельца авто, но в нем кроется и главный минус.

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Жесткая накладка выглядит, как белое пятно, на двери автомобиля. На белой поверхности аксессуар практически незаметен, но на машине другого цвета накладка будет сильно выделяться.

Что происходит с накладками при мытье автомобиля

Серьезным испытанием для противоударных аксессуаров становится мойка. Многие автомобилисты боятся, что деталь не устоит под напором воды и отскочит, но это не так. Молдинги и накладки хорошо переносят влагу.

Самым страшным для автомобиля в этой ситуации станет попадание воды под защитную конструкцию. Вместе с водой туда может попасть грязь, что приведет к образованию ржавчин. Эксперты советуют чаще менять аксессуары, чтобы поверхность по ними оставалась чистой.

Какой молдинг лучше сохраняет лакокрасочное покрытие при ударе

Чаще всего повреждения на лакокрасочном покрытии дверей машины возникают из-за столкновения с препятствиями небольшого размера: сугробами, цветочными клумбами или бордюрами. Водители или пассажиры их попросту не замечают и со всего размаха ударяют по ним дверями. В такой ситуации кромку деталей гораздо лучше защитит гибкий молдинг.

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Все виды аксессуаров отлично справляются с защитой двери от повреждения краски, царапин и вмятин при столкновении, так как накладки обычно размещаются выше, а молдинг фиксируется по всей длине детали и полностью защищает кромки.

С обычной нагрузкой все виды защитных аксессуаров прекрасно справляются, но если удар придется по какой-либо острой поверхности, то тут первым из строя может выйти гибкий молдинг. При столкновении он мало того, что повредится сам, но и не спасет от появления неприятной вмятины.

Преодолеть жесткое столкновение с острым предметом лучше всего справляются жесткие накладки. Даже если она сама будет сломана, то дверь автомобиля под ней останется целой.

Советы при выборе молдингов и защитных накладок

Накладки и молдинги на дверях авто действительно защищают кромки деталей от повреждений, но это не значит, что нужно покупать дорогие аксессуары. Часто они совсем не оправдывают своей высокой стоимости. Лучший вариант — это накладки средней ценовой категории. Они довольно прочные и не так сильно ударят по кошельку.

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