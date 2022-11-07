Какие ошибки родителей чаще всего калечат психику ребенка

Грамотные действия взрослых помогут избежать травматического опыта у ребенка.

Про воспитание детей написано много книг, однако одинаковых семей не бывает, поэтому взросление отпрысков не всегда проходит гладко и по четко заданному сценарию. Да и сами родители зачастую тянут за собой груз нерешенных психологических травм из прошлого. Кого-то воспитывали бабушки и дедушки, кто-то рос в неполной семье, а кто-то в приемной. В случае житейских неурядиц взрослые нередко пасуют и допускают ошибки в общении с детьми, неосознанно калеча их психику.

Нужно ли ребенку знать, почему родители развелись? В каком возрасте рассказывать усыновленному ребенку о его биологических родителях — и нужно ли вообще? Должны ли дети знать, что, что кто-то из родных страдает психическим расстройством или смертельной болезнью? Как объяснить детям «стыдное» прошлое родителей? Чем может обернуться умалчивание от ребенка семейной тайны? Как ребенку пережить утрату родителя, родственника, друга или домашнего питомца?

На эти вопросы в эфире «Радио Петербург» ответили психолог Дмитрий Понасюк и специалист по социальной психофизиологии Антон Ямпольский.

Стоит ли раскрывать семейные тайны ребенку

Тайны есть у всех, однако стоит ли рассказывать о них, если они касаются ребенка — та еще головоломка для родителя. В силу возраста и нехватки жизненного опыта дети не способны понять, почему обстоятельства сложились так, а не иначе. Однако это не единственное препятствие. Зачастую желание скрыть что-то может быть связано со страхами. Во-первых, навредить ребенку и его психике, а во-вторых — «разоблачить себя», предстать в невыгодном свете или попросту в уязвимой позиции.

Тем не менее эксперты единогласно уверены, что некоторые вещи ребенку знать необходимо, какими бы ни были опасения взрослых, особенно если это касается тем развода, усыновления или утраты одного из родителей (близких родственников).

«Самое страшное для ребенка — неведение. Если ребенку врут или недоговаривают правду, нечего потом удивляться, что он берет с вас пример. Раскрывать тайны нужно, потому что у взрослых они создают напряжение, а у детей вызывают подозрения. Получается ловушка, из которой непонятно потом как выходить», — пояснил психолог Понасюк.

Утаивание важной для ребенка информации может сильно испортить отношения в будущем, поэтому важно, как можно раньше посвятить его. При этом не лучше приукрашивать события и в то же время избегать каких-то жутких деталей, чтобы не сломать психику.

«Так или иначе какие-то тайны скрываются даже от взрослых детей, что впоследствии вызывает стресс и обиду. Иногда у родителей есть желание подсластить горькую правду, превратить в ее сказку– этого делать не стоит. Лучше сообщить ребенку на языке его возраста не слишком абстрактно, но и без страшных подробностей, что все-таки произошло», — порекомендовал специалист по социальной психофизиологии Ямпольский.

Как объяснить ребенку про смерть родителя

Смерть одного из родителей — тяжелое потрясение для психики ребенка. Подавать такую деликатную информацию можно частями, учитывая зрелость ребенка. Если ему три года, то для начала ему важно просто объяснить, почему папа или мама не смогут больше играть с ним в игрушки, есть, смотреть мультики и ходить в детский сад.

«У трехлетнего ребенка понимания смерти для пока не существует. Ближе к школьному возрасту, когда дети уже начинают бояться темноты и так далее, ребенок начинает интересоваться, почему у одних сверстников два родителя, а у меня один. Но к этому разговору придется возвращаться не раз, на разных этапах взросления ребенка», — считает психолог.

Важно, чтобы родитель не скрывал собственных эмоций и открыто обсуждал эту тему, а не замыкался на собственном горе. Например, можно раскрыть причину смерти (гибель в автокатастрофе, онкология и другие). Это даст возможность вам обоим выговориться. В противном случае ребенок также начнет подавлять свои эмоции и почувствует себя одиноким. Главное — демонстрировать открытость диалогу и поддержку.

Должны ли дети быть в курсе болезни близких

Если ребенок в осознанном возрасте был свидетелем тяжелого заболевания родителя или близкого родственника, например, бабушки, то пережить ее уход будет сложно. Здесь понадобится поддержка и долгие разговоры. Важно, чтобы он не замыкался в себе, а озвучивал свои переживания и делился с тем, кому доверяет.

«Психологическая травма остается, если ребенок видел смертельную болезнь родителя и бурные эмоции близких на эту ситуацию. Это может вылиться в срыв или остаться не пережитым на протяжении жизни», — объяснил Понасюк.

Аналогично стоит посвящать ребенка в вопросы психического здоровья, если таковые имеются у членов семьи. Тут не следует скрывать причины болезни. Лучше объяснить, что стоит за необычным поведением близкого родственника. Это не только научит ребенка правильно с ним контактировать (если это возможно при конкретном диагнозе), но и поможет воспитать толерантное отношение к людям с различными особенностями развития. Чем позитивнее реакция значимого взрослого, тем адекватнее и увереннее ребенок будет реагировать в нестандартных ситуациях в общении с ними.

Что говорить детям в случае развода и как себя вести

Бракоразводный процесс сложен для обоих родителей. Редко случается, что пара может безболезненно распутать обиды, взаимные упреки и истерики, невольными свидетелями которых становятся их дети.

«Развод бывает функциональный, когда родители не держат зла друг на друга, поддерживают ребенка и оба продолжают участвовать в его воспитании, а бывает нефункциональный. Когда мама или папа горюет, начинает очернять бывшего супруга, для отпрыска это уже может быть сложно пережить. В такой ситуации ребенок часто чувствует себя виноватым. Тут важно донести, что это не так», — подчеркнул психофизиолог Ямпольский.

Худшей стратегией будет «перетягивание каната», когда родители пытаются настроить ребенка друг против друга. Таким образом они используют его как орудие мести. Впоследствии эти войны истощают душевные силы не только взрослых, но и отпрыска, вселяя у него страх и отвращение к семейной жизни.

«У ребенка должна быть возможность делать собственные выводы о том, что происходит в семье. При этом говорить о расставании следует исходя из возраста ребенка. Болезненнее всего развод сказывается на подростках, поскольку у них естественно происходит отдаление от взрослых, а тут оно как бы усиливается», — аргументировал Понасюк.

Как правило, взрослые либо избегают обсуждать тему развода, либо, напротив, излишне демонстрируют, насколько сильно это событие их сломило. Замалчивание, как и чрезмерные эмоции могут сильно задеть душевное состояние ребенка.

«При разводе дети ведут себя по-разному: кто-то плачет, кто-то срывает ярость, но хуже всего — когда чадо замыкается в себе или никак не реагирует. Дело в том, что реакция должна быть. Это эмоциональный момент, поэтому нельзя играть в молчанку или „вырастешь — поймешь“. Скорее всего, он прячет переживания очень глубоко внутри, поскольку видит, что тема для взрослых болезненная. В данном случае лучше всячески демонстрировать желание обсудить ситуацию и провоцировать на вопросы», — считает Ямпольский.

Именно за счет коммуникации и гармоничных действий родителей у детей формируется уверенность в себе и позитивный взгляд на отношения с будущим партнером.

Как рассказать ребенку о том, что у него появится брат или сестра

О пополнении в семье первенцу лучше всего рассказать на третьем месяце беременности, когда станет чуть виден живот. С одной стороны, ему (если он еще маленький) можно объяснить тайну рождения, а с другой — обсудить, что его ожидает после появления на свет брата или сестры. Важно подчеркнуть, что вы ни в коем случае не станете любить его меньше, но в первое время младенцу следует проявить ему больше внимания и заботы.

«Иногда взрослые скрывают безобидные вещи наподобие рождения второго ребенка. Они опасаются, что их первенец будет ревновать к младшему брату или сестре. Хотя у него в любом случае будет потребность в том, чтобы как-то отреагировать на ситуацию и осознать, что ему придется делить внимание родителей», — пояснил психолог Понасюк.

Главное — сделать этот момент безболезненным. Например, не стоит говорить первенцу, что ему придется переселиться в другую комнату из-за рождения брата или сестры — лучше устроить это до сообщения радостной новости. Постарайтесь вовлекать его в жизнь будущего члена семьи: покупайте вместе игрушки, выбирайте коляску, одежду и другие подарки.

Лучше сразу предупредите, что с новорожденным поначалу нельзя будет играть, чтобы не было разочарований. Кроме того, следует расширять круг знакомств ребенка со сверстниками, чтобы он не сильно тосковал без внимания. Водите его на творческие кружки и спортивные секции.

Следует ли ребенку сообщать о переезде в новое место

Реакция ребенка на перемену места жительства во многом зависит от возраста. В детстве легче завести знакомства, а вот в подростковом возрасте адаптация идет сложнее. Если же переезд — дело решенное, то сообщить о нем ребенку нужно как можно раньше.

«У меня в практике были случаи, когда ребенку в последний момент сообщали о переезде. Для родителей, по-видимому, это было большое событие, поэтому они скрывали его до последнего. А тем временем для ребенка может быть травматично прощаться с друзьями из школы: его по сути просто вырывают из среды, не давая даже осознать, что он с ними больше не увидится», — объяснил Понасюк.

Нужно ли рассказывать ребенку о его биологических родителях

По мнению экспертов, не стоит скрывать от ребенка факт его усыновления. Главное, сообщить ему об этом в теплой и дружеской манере, почему вы взяли его на воспитание.

«Даже в переходные „кризисные“ этапы взросления с ребенком нужно разговаривать открыто. Не надо откладывать развод или дожидаться подходящего момента. В раннем возрасте будет легче рассказать, почему от него отказались биологические родители. Малыш будет обращать внимание не на слова, а на ваши эмоции. Он может не понять, что такое „детский дом“, „приемные дети“ и „замещающая семья“, но ваше отношение к себе он почувствует и запомнит», — порекомендовал психофизиолог Ямпольский.

Позаботьтесь о том, чтобы эту новость ему сообщили именно близкие, а не посторонние. Ведь еще неизвестно, в каких словах ему расскажут о «тайне происхождения»: это могут быть издевки сверстников или злословие соседей, которые могут задеть его за живое.

«Что касается усыновления, то рано или поздно тайное становится явным. Ребенок обнаруживает документы о своем происхождении или ему бабушка рассказывает, что он неродной. Зацепки всегда есть. Рассказывать такие вещи, на самом деле, можно с раннего возраста. Достаточно дать представление о том, что дети появляются в семье разными путями. И потом эти варианты будут уже в его картине мира», — разъяснил свою позицию Ямпольский.

Замалчивание информации об усыновлении в подростковом возрасте может привести к появлению недоверия и манипуляции. Такой разговор, скорее всего, будет эмоциональным, но иначе нельзя. Лучше всего рассказывать правду частями, постепенно, без утайки. Тогда принять правду будет легче.

«Будьте готовы, что рассказ о биологических родителях может стать предметом манипуляций в подростковом возрасте. То есть на ваши замечания он сможет выкинуть что-то в духе: „А ты мне вообще никто“. Будет тяжело. Но это лучше, чем подросток узнает о том, что вы — ему не родные, попав в экстренную ситуацию. Скажем, если при переливании обнаружится, что у вас разные группы крови», — привел пример психолог Понасюк.

За вашим признанием последуют множественные вопросы о биологических родителях, которые не стоит воспринимать как камень в свой огород: чем доверительнее ваши отношения, тем легче ребенку будет принять свое прошлое.

«Это неплохо, если ребенок проявит интерес к биологическому родителю. Тот же самый порыв найти своего отца или мать бывает в неполных семьях. Мы ведь в лучшем случае знаем нашу родословную до прабабушек, а тут — повод понять себя. Не всегда возможно устроить такую встречу, но если получится, то нужно поддерживать ребенка. Ведь это не означает, что вы сразу станете для него хуже и он вдруг захочет уйти от вас», — успокоил Понасюк.

Допустимо ли знакомство ребенка с биологическим родителем

Порыв увидеться с биологическими родителями естествен, однако случается, что его родная семья далека от идеальной. В таком случае, не стоит представлять его родных в негативном свете и в красках расписывать, как они бросили на произвол судьбы такую кроху.

Дело в том, что ребенок мог догадываться о том, что он вам неродной, например, по внешности. Из-за того, что он будет прежде всего ассоциировать себя с настоящей матерью (или отцом), ему будет больно примерять на себя их недостатки.

«Чаще всего усыновленные дети взяты из неблагополучных семей. Тут важно донести, что вы готовы организовать встречу, но пояснить, что она может его разочаровать или пойти не так, как он себе представляет. Пугать и рассказывать страшилки не стоит, но и объяснить, как обстоят дела на самом деле придется. Можно нарисовать родословное древо, рассказать о своих родственниках. Отсюда начать разговор и перейти уже к его родне», — предложил Ямпольский.

Случается, что после встречи у ребенка появляется желание воссоединиться с семьей. Это может быть, как личное желание, особенно если ребенок мотивирован спасти несчастного родителя, так и манипуляция со стороны ребенка. Постарайтесь не слишком давить и выяснить, что стоит за его решением.

«Чаще подростки заявляют о решении уйти к родному отцу, если мать им надоедает поручениями по дому. Им хочется показать свой характер, но правда такова, что «отец выходного дня» не станет проявлять к нему участие. Мороженное он готов купить, а жить под одной крышей и нести ответственность — нет. И тут происходит разочарование и осознание того, что на самом деле для него значит «неудобный родитель», — поделился психолог Понасюк.

Стоит помнить, что каким бы вы не считали ребенка родным для себя, он — отдельная личность. Если он примет решение видеться с биологическими родителями, то препятствовать этому не нужно. Исключение — если сам ребенок попал под манипуляции и его пытаются втянуть в какие-то сомнительные дела. Здесь вам надо встать на его защиту и вопросами вывести его на откровенность. Он сам должен осознать, кто ему желает добра, а кто — играет на его чувствах.

Как объяснить ребенку смерть любимого питомца

По мнению Ямпольского, тема смерти постепенно должна встраиваться в сознание ребенка. Так в будущем ему будет легче переживать какие-то потери. Ведь не только смерть человека, но и животного (любимого хомячка, кролика, кошки, собаки или попугая) остро переживается в детском возрасте. Если с эмпатией у ребенка все в порядке, то ему понадобится время осознать, что его питомца больше с ним нет.

«Бывает, что от детей скрывают смерть животного, а он потом мучается, ищет или ждет выздоровление питомца. Лучше все-таки донести до ребенка, что его любимца больше нет, например, из-за болезни или возраста. Здесь будут уместны сказки про собачий рай. При этом не стоит сразу искать „на замену“ другого питомца, особенно если ребенок эмоционально сильно был привязан к нему», — посоветовал Понасюк.

Тут важно не только объяснить, что смерть — естественное окончание жизненного цикла, но и как следует проводить друга семьи в лучший мир.

Стоит ли рассказывать про «стыдное» прошлое родителей

Не менее волнительным моментом для человека является «стыдное» прошлое: тюрьма, разгульная жизнь или неподобающая профессия.

«В таком случае важно донести мысль, что если папу посадили в тюрьму, то это не означает, что он стал преступником по отношению к ребенку. Для него он остался тем же папой. Что касается моральной дилеммы, то с возрастом он сам осознает, считать ли совершенное отцом злодеянием или нет. На это он имеет полное право», — объяснил психолог Понасюк.

Если преступление произошло задолго до рождения ребенка, то родитель волен сам решать, говорить или нет.

«Лучше относится к этому, как к некоему опыту. Ты его либо анализируешь и держишь в себе, либо делишься с ребенком и подсказываешь, как не стоит делать. Одни люди учатся на своих ошибках, а другие — на ошибках окружающих. В любом случае для откровенности должен быть повод, но лучше не день рождения или за игрой в лего, конечно, а что-то другое. Все должно быть непринужденно», — объяснил психолог.

Рассказывать ребенку о своем криминальном прошлом лучше всего, когда он спрашивает вас совета о том, как выйти из какой-то трудной ситуации.

Случается, также, что родители опасаются подобных признаний, так как хотят быть хорошим примером для детей. Иногда это выходит из-под контроля и создает колоссальное напряжение в отношениях. Например, когда родитель скрывает, как отрывался на рок-концертах и в ночных клубах, и говорит, что все время писал диплом.

В действительности же для ребенка хуже всего — несоответствие идеалистическому образу родителя, поэтому он только обрадуется, если узнает, что ошибки молодости не помешали родителям стать тем, кем они являются сейчас.