Биолог, генетик, агроном: почему Николай Вавилов был героем и мучеником науки

Труды академика Вавилова изменили мировое растениеводство. Он преданно служил науке и не отказался от нее даже под страхом смертной казни.

Сын московского купца и промышленника Николай Иванович Вавилов не предполагал, какой непростой путь ему уготовила судьба. Рожденный на стыке двух веков, он увидел и царскую Россию, и приход к власти Советов.

Труды «русского Дарвина», как Николая Вавилова называли за границей, стали неотъемлемой частью золотого фонда мировой науки. Он занял свое почетное место в одном ряду с русским химиком Дмитрием Менделеевым и шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем.

В этом году в России отмечается 135 лет со дня рождения легендарного советского биолога, генетика, путешественника и государственного деятеля Николая Вавилова.

Вклад академика Вавилова в мировую науку

Перу Николая Вавилова принадлежат фундаментальные труды в области возделывания культурных растений:

закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов,

теория мировых центров происхождения культурных растений,

теория географического распределения генетических центров,

научные основы селекции,

создание крупнейшего генофонда культурной флоры.

Советский ученый, обладавший поистине энциклопедическими знаниями, также оказал существенное влияние на учение об иммунитете растений и биологическом виде.

Николай Иванович был основателем и первым директором Всесоюзного института растениеводства, Института генетики Академии наук, первым президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) и президентом Русского географического общества. Последнее является одним из старейших географических обществ мира после Парижского, Берлинского и Лондонского.

«Я действительно глубоко верю в науку, в ней цель и жизнь. И мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке», — заявлял Вавилов.

Эти слова стали крылатыми и во многом судьбоносными.

Детство и юность Николая Вавилова

Николай Вавилов родился на Средней Пресне в Москве в 1887 году. Его родители были интеллигентными и незаурядными людьми. Отцом будущего ученого стал купец и общественный деятель Иван Вавилов, а мать Александра Вавилова происходила из семьи художника — резчика. Всего у Вавиловых родилось семеро детей. Трое из них умерли еще в детстве. У Николая Вавилова остались младший брат Сергей и две сестры — Александра и Лидия. В воспитание наследников глава семейства не вмешивался, доверив это дело своей супруге. В неоконченной автобиографии Сергей Вавилов посвятил матери особые строки.

«Мать замечательная, редкостная по нравственной высоте… окончила только начальную школу, и весь смысл жития ее была семья… Мать любил я всегда глубоко… Мало таких женщин видел я на свете», — вспоминал Сергей Иванович.

Сергей Вавилов получил образование физика, впоследствии он стал основателем советской научной школы физической оптики. Старшая сестра Александра выбрала профессию врача. Она способствовала появлению в Москве санитарно-гигиенических сетей. Младшая сестра Лидия выучилась на микробиолога. Девушка погибла от черной оспы, когда ухаживала за больными во время эпидемии.

Николай Вавилов, 1920 год. Фото: © РИА Новости

Николай Вавилов нашел свое предназначение в служении земле. Всю недолгую жизнь до самого последнего дня он посвятил изучению культурных растений и созданию научных основ для развития землепользования. Высшее образование москвич получил в сельскохозяйственном институте имени Климента Тимирязева. В юноше сразу разглядели восходящую звезду на научном небосклоне.

После окончания обучения в 1911-м он остался в alma-mater, готовясь к получению профессорского звания. Через два года его отправили в командировку в Англию в Мертон. В генетической лаборатории Института садоводства имени Джона Иннеса Вавилов изучал иммунитет хлебных злаков. Его работой руководил известный английский профессор — генетик Уильям Бейтсон.

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Профессором Саратовского университета Николай Вавилов стал в 29 лет. В одном из первых выступлений в новом статусе ученый заявил, что селекция и генетика — новые науки, которым в развитии сельского хозяйства должна принадлежать ведущая роль.

В 1921-м профессор Вавилов переехал в Петроград. Там он издал книгу «Полевые культуры Юго-Востока», в которой дал сводку о культурных растениях Поволжья и Заволжья. В Петрограде биолог возглавил Институт опытной агрономии, а затем Институт прикладной ботаники и селекции — впоследствии ставшим прославленным Всесоюзным институтом растениеводства. С 1930-го Николай Иванович возглавлял генетическую лабораторию, на базе которой появился Институт генетики АН СССР.

Личная жизнь академика Вавилова

Николай Вавилов был женат дважды. Первой женой ученого стала Екатерина Сахарова-Вавилова. Он часто брал ее с собой в заграничные поездки, так как возлюбленная свободно владела английским языком и была его личным переводчиком. В браке родился первый сын Вавилова — Олег.

За годы совместной жизни рассудительная, прямолинейная Екатерина так и не смогла понять, принять горячего, деятельного супруга. Круглосуточное общение с коллегами, которые часто приезжали к ним домой в середине ночи, круговорот дел и длительных поездок по всему миру исчерпали терпение Сахаровой-Вавиловой. Брак Николая и Екатерины дал трещину из-за обоюдного непонимания и охлаждения чувств. Они изо всех сил старались сохранить союз, но он, видимо, был обречен.

В жизни Вавилова появилась другая женщина — студентка Елена Барулина. Тихая, нежная и чуткая она стала музой ученого, его любимой женщиной и единомышленником. Когда Екатерина Сахарова-Вавилова узнала о вспыхнувшей любви мужа к другой, она ушла в сторону и подала на развод после 14 лет замужества. Вавилов принял этот шаг и, сколько мог, помогал бывшей жене и сыну. Олег Вавилов пошел по стопам отца в науке, закончил физический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию. Однако жизнь наследника Вавилова трагически оборвалась в 28 лет. Молодой человек погиб во время альпинистского восхождения на Кавказе.

Во втором браке у Николая Ивановича родился младший сын Юрий. Он, как и отец, посвятил жизнь науке, став доктором физико-математических наук. Юрий Николаевич Вавилов прославился работами в области ядерной физики и поиском информации об отце, его трудах. Вавилова — младшего считают центральной фигурой в области «вавилововедения».

Младший сын Николая Вавилова — Юрий Николаевич Вавилов. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Вавиловские экспедиции

За свою жизнь Николай Иванович участвовал более чем в 180 экспедициях, побывал на пяти континентах. Его научные труды читали и ценили во многих странах мира. Он обрел заслуженную славу выдающегося путешественника. Главным результатом научных поездок Вавилова стало создание уникальной коллекции культурных растений. В ней насчитывалось порядка 250 тысяч образцов.

Николай Вавилов побывал с экспедициями на пяти континентах. Фото: © РИА Новости / Владимир Богатырев

Голод в Поволжье 1921–1922 годов заставил изменить направление научной работы. Биологов Николая Вавилова и Артура Ячевского по поручению Наркомзема РСФСР отправили в США для участия в переговорах по вопросу закупки семян. Профессор Вавилов изучил зерновые районы Северной Америки и поделился с иностранными коллегами из Штатов и Канады разработанным законом гомологических рядов. Основные пункты научного труда, который развивал эволюционное учение Чарльза Дарвина, получили высокую оценку международной общественности.

Вместе с командой единомышленников Вавилов провел крупные экспедиции в Афганистане, Средиземноморье, Африке. Писатель Семен Резник в книге «Эта короткая жизнь», посвященной судьбе великого ученого, упоминает слова Вавилова о поездках.

«Путешествие было, пожалуй, удачное, обобрали весь Афганистан, пробрались к Индии, Белуджистану, были за Гиндукушем. Около Индии добрели до финиковых пальм, нашли прарожь, видел дикие арбузы, дыни, коноплю, ячмень, морковь. Четыре раза перевалили Гиндукуш, один раз по пути Александра Македонского. <…> Собрал тьму лекарственных растений», — писал ученый в отчете.

Документ из 610 страниц лег в основу труда «Земледельческий Афганистан». Книгу Вавилов написал совместно с археологом, почвоведом Дмитрием Букиничем. В ней подтверждена гипотеза биолога, что в Афганистане существуют центры происхождения важнейших для человека растений. За эту экспедицию Географическое общество СССР присудило академику Вавилову золотую медаль имени Николая Пржевальского.

Собирая семена и растения по всему миру, Николай Иванович всегда легко преодолевал трудности путешественника. Но подкосил его в расцвете сил политический заговор. Ученому было 56.

«Дело Вавилова»

Жертвами политических репрессий в СССР становились известные деятели науки и культуры. Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

Конец тридцатых годов прошлого столетия запомнился страшными репрессиями советской власти. Под опалу попали ведущие ученые Тимирязевки. Были репрессированы светила отечественной науки: Александр Васильевич Чаянов, Николай Дмитриевич Кондратьев и Николай Иванович Вавилов.

Вавилова арестовали по ложному доносу. Его обвинили во вредительстве, помощи буржуазным организациям и связях с оппозиционными политическими группами. В 1941-м академика осудили и приговорили к расстрелу, который потом заменили на двадцатилетнее тюремное заключение. Срок ученый отбывал в саратовской тюрьме № 1. Будучи в заточении, Вавилов продолжал работать над новой книгой. По памяти, между пытками.

«Во время пребывания во внутренней тюрьме НКВД, во время следствия, когда я имел возможность получать бумагу и карандаш, мною была написана большая книга «История развития мирового земледелия (мировые ресурсы земледелия и их использование)», — писал Николай Вавилов из тюрьмы руководству НКВД.

Он скончался в тюремном лазарете от истощения зимой 1943-го. Ученый, который мечтал «накормить весь мир», погиб в застенках от голода. Спустя десять месяцев на полях Тегеранской конференции Уинстон Черчилль поинтересовался у Иосифа Сталина о судьбе ученого Вавилова. Советский вождь уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что специалистов в стране много, и он не может знать о месте пребывания каждого. Сталин слукавил, так как он был в курсе о печальном конце репрессированного президента ВАСХНИЛ.

Народная память

Мемориальная доска на здании Института генетики, которым руководил академик Николай Вавилов. Фото: Каменец Ю. / ТАСС

В 1955-м Вавилов был полностью реабилитирован. Однако никто точно не знает, где его похоронили. Эта информация была утеряна. Поэтому памятник Николаю Вавилову установили на Воскресенском кладбище Москвы, где покоятся многие жертвы политических репрессий. Гранитная 14-тонная глыба была сделана по инициативе и на средства коллег — генетиков. Памятник считается «официальной» могилой ученого.

В России установлено несколько памятников Николаю Вавилову. Два из них находятся в Саратове. Первый монумент появился в 1970-м на городском кладбище, где в одной из общих могил, предположительно, мог быть захоронен биолог. Второй памятник возвели в 1997-м в сквере у пересечения площади Кирова и улицы Вавилова.

Саратовский государственный аграрный университет носит имя Николая Вавилова. В городе открыт музей имени Вавилова, в котором проводятся Вавиловские чтения.

Еще один памятник располагается на территории Тимирязевки в столице. Скульптор Лев Матюшин изобразил ученого в полный рост, на невысоком постаменте, с полевой сумкой на перевес. Именно таким, целеустремленным, несгибаемым, влюбленным в науку и родную землю, запомнил легендарного русского ученого целый мир.