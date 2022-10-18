От деревянных планеров до лучших лайнеров: 100 лет конструкторскому бюро Туполева

Самолеты Туполева совершили революцию в истории мировой авиации. За целый век легендарные машины стали участниками многих событий. Они помогли победить войну, установить рекорды и снялись в кино.

Авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев положил начало целой «семье» самолетов. В их числе самый массовый самолет гражданской авиации Ту-154, военный бомбардировщик Ту-4, который помог победить в Великой Отечественной войне, первый межконтинентальный сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 и многие другие.

Потомки знаменитых «тушек», как любя называют машины этого конструкторского бюро пилоты, выпускаются и по сей день.

Сборка сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. © РИА Новости / Олег Иванов

В конструкторском бюро «Туполев» большие планы на выпуск новых самолетов. По словам гендиректорп Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит конструкторское бюро (КБ) «Туполев», Юрия Слюсаря, планируется модернизировать межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160-М и наладить серийное производство его турбовинтового собрата Ту-95МС.

Самое глобальное, что планируется сделать, — это выпустить серию из 20 самолетов Ту-214. Эти машины в производстве давно, однако время не стоит на месте, поэтому им требуется оснащение новой техникой. Первые самолеты серии поднимутся в небо уже в 2023 году.

«Уже сейчас началось строительство новых самолетов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов. Программа предусматривает сдачу первых самолетов в 2023 году», — рассказал Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

Возможно, новые самолеты станут символом своей эпохи, как это было с их летающими «предками». Военные самолеты Туполева прошли испытания Великой Отечественной войной, а гражданские были названы эталоном пассажирских лайнеров.

22 октября 2022-го конструкторское бюро «Туполев» отмечает 100-летие. Идеи основателя КБ, авиаконструктора Андрея Туполева, опередили время и помогли практически с нуля создать новую отрасль — самолетостроение.

Легендарный авиаконструктор Андрей Туполев

Чтобы добиться успеха, авиаконструктору Туполеву пришлось пройти через многие испытания. Лишь одна цель придавала ему силы жить дальше — мечта создать и развивать отечественное авиастроение.

Родился Андрей Туполев в сельце Пустомазово в 1888-м. Сейчас такого населенного пункта не существует на картах, но оно находилось на территории нынешней Тверской области. Родители мальчика получили в свое время хорошее образование, поэтому главной ценностью в семье были знания.

Андрей Николаевич Туполев, студент Высшего московского технического училища. © РИА Новости

Еще во время обучения в тверской гимназии мальчик начал делать успехи в изучении точных наук. После того как окончил местное учебное заведение, поступил в Императорское Московское техническое училище (ныне университет им. Баумана), где на всю жизнь увлекся аэродинамикой. В 1909-м стал одним из первых членов воздухоплавательного кружка. Участвовал в строительстве планера, а в 1910 году совершил свой первый полет.

С первой попытки завершить образование Туполеву не удалось. За участие в студенческих волнениях и распространении запрещенных книг, его отправили на малую родину под негласным контролем полиции. Вновь приступить к обучению ему удалось только накануне Первой мировой войны. В это время на фронтах вовсю участвовали самолеты зарубежных стран, а тем временем в России авиация только начала зарождаться.

Во время учебы в училище, в 1916-м Туполев начал работать в первом российском авиационном бюро. Его манило желание строить летательные аппараты. Он занимался не только разработкой первых одноместных спортивных самолетов серии АНТ, но и дирижаблей.

Несмотря на грандиозные успехи в области проектирования летательных аппаратов, отношения с советским правительством у Туполева не складывались. В ту пору многие конструкторы, пытаясь уничтожить конкурентов, писали доносы на других разработчиков самолетов. Завистники не пощадили и будущую легенду авиастроения. Андрея Туполева обвинили в шпионаже и работе на разведку других стран. Конструктору грозил расстрел. Но Туполев решил потянуть время.

Он сначала признал вину, а потом начал писать доклады на имя верховного руководства партии, в том числе и Иосифу Сталину. В итоге, жизнь авиаконструктору сохранили, а также позволили ему и другим заключенным проектировщикам работать в закрытом КБ НКВД. Там под руководством Туполева были созданы первые советские бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4, ТБ-6.

Также в стенах КБ появился проект первого в СССР реактивного гражданского самолета Ту-104. За свои прогрессивные разработки авиаконструктор был помилован в 1941 году. Судимость сняли и с его двадцати помощников. Полностью реабилитирован Андрей Туполев был только в 1955-м. В 1942 году авиаконструктор создал модель Ту-2, сыгравшую важную роль в победе в Великой Отечественной войне. После этого авиаконструктор спроектировал межконтинентальный пассажирский самолет Ту-114 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, которые впоследствии стали гордостью советской гражданской авиации.

Андрей Туполев, генеральный конструктор КБ «Туполев». www.globallookpress.com / Yuri Abramotchkin

Летчики часто использовали «тушки» для установления самых экстремальных рекордов. На самолетах Туполева советские пилоты впервые совершили посадку на Северный полюс, а Герой Советского Союза Валерий Чкалов смог выполнить рекордный по дальности перелет из Москвы в США.

Андрей Туполев прожил долгую жизнь, трижды был награжден званием Героя социалистического труда. Умер авиаконструктор 23 декабря 1972 года в возрасте 84 лет. Те вдохновение и полет мыслей, которые всю жизнь заставляли Туполева работать и развивать новые проекты, способствовали появлению новых талантливых ученых, продолживших его дело. Среди последователей легендарного конструктора был и его сын Алексей (умер в 2001-м).

Главные достижения Туполева

Андрей Туполев стоял на заре отечественной авиации и способствовал эволюции самолетостроения. Кроме названий самолетов, нужно отметить, что авиаконструктору принадлежат следующие достижения:

1. Он первым стал использовать вместо деревянных конструкций цельнометаллические, вдохновляя тем самым представителей других стран на создание аппаратов из металла;

2. Стоял у истоков создания отечественной авиастроительной отрасли;

2. Спроектировал более 100 типов самолетов — от истребителей и разведчиков до морских и почтовых;

3. Способствовал запуску крупносерийного производства самолетов гражданской авиации.

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За достижения в области авиации имя Туполева в 2018 году было присвоено аэропорту «Внуково». «Потомки» знаменитых аппаратов конструкторского бюро продолжают выпускаться по сей день.

История конструкторского бюро и главные самолеты Туполева

История конструкторское бюро «Туполев» берет свое начало 22 октября 1922 года. В этот день состоялась Комиссия по металлическому самолетостроению при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), на котором Андрей Туполев и его наставник Николай Жуковский предложили использовать в строительстве самолетов цельнометаллические конструкции из легкого и прочного сплава — дюралюминия. Этот металл заменил хрупкое дерево и неподъемное в небо железо, что произвело революцию в международном авиастроении.

Первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2. Конструкторское бюро под руководством А. Н. Туполева. 1930 год. © РИА Новости

Взяв за основу опыт строительства аэросаней, конструктор создал в 1924-м первый цельнометаллический самолет АНТ-2 из легкого металла.

Первый серийный советский цельнометаллический самолет АНТ-3 также был запущен под руководством Туполева. На этой же машине в 1926-м был установлен первый авиарекорд. Летчик Хромов вместе с бортмехаником Раздзевичем за три дня облетели столицы многих европейских стран.

Другой рекорд был установлен на самолете АНТ-4 «Страна Советов» в 1929-м, когда летчики преодолели по воздуху более 20-ти тысяч километров. Пилоты смогли пересечь страну с запада на восток и перелететь Тихий океан.

Андрей Туполев положил начало военного самолетостроения. Еще с начала 20-х годов он разрабатывал проекты бомбардировщиков. В 1941-м был выпущен первый опытный экземпляр бомбардировщика Ту-2. Серийный выпуск этого самолета происходил в течение десятилетия — с 1942 по 1952 года. Во время Великой Отечественной войны фронт обслуживали более 750 таких машин. Если говорить и о других разработках Туполева, то в период с 1941 по 1945 в битвах с противником участвовало более пяти тысяч самолетов девяти типов.

Имя Туполева стали произносить еще чаще, когда появился первый реактивный пассажирский лайнер — Ту-104. Первенец российской гражданской авиации был создан на основе военного бомбардировщика Ту-16. Позже была создана целая серия самолетов для перевозки пассажиров.

На Внуковском аэродроме. Механики готовят самолеты ТУ-104 к полету. Коньков Александр / ТАСС

После смерти легендарного конструктора жизнь КБ не завершилась. Многие молодые инженеры, вдохновившись работой родоначальника российской авиации, стали разрабатывать новые самолеты и технологии для усовершенствования авиастроения.

С 2006 года КБ «Туполев» входит с состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Главные производства бюро сосредоточены в подмосковном Жуковском, Ульяновске и Самаре. Также действуют два филиала: в Воронеже и Казани.

Влияние на эпоху: три фильма с участием самолетов Туполева

Самолеты Туполева прочно вошли в культуру, без них невозможно представить себе жизнь в СССР. Отобразилась эта реалия и в произведениях кинематографа. Вот лишь несколько фильмов, в которых можно увидеть легендарные машины.

Кадр из фильма «Экипаж», режиссер Александр Митта, 1979 г.

Любители советских кинокомедий помнят, как Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или с Легким паром» отправился на самолете в Ленинград, а самые заядлые фанаты фильмов режиссера Эльдара Рязанова вспомнят легендарный кадр из «Невероятных приключений итальянцев в России», когда летательный аппарат приземляется на автомобильное шоссе и движется по нему вместе с другими машинами. В обоих фильмах принял участие пассажирский лайнер Ту-134.

Разработан этот самолет был в 60-х годах после того, как Никита Хрущев поручил лично Туполеву создать аналог самолета «Каравелла», с которым генсек СССР познакомился, будучи во Франции. Ту-134 стал популярным пассажирским лайнером, что сделало его любимцем режиссеров. Самолет можно увидеть в десятках кинокартин. Какой пилот не мечтает о большой авиации? Вот и главный герой комедии «Мимино» режиссера Георгия Данелии пилот Валико желал поднять в воздух лайнер. Мечта летчика осуществилась, из маленького вертолета он пересел за штурвал Ту-144.

Однако история, описанная в фильме, далека от реальности. Этот тип самолета во время выхода киноленты в прокат не совершал рейсов в Сан-Франциско, а летал только до Алма-Аты. Но, как уверяли тогда создатели картины, большому самолету — большое плаванье, и Ту-144 ждет большое будущее. Это предсказание сбылось. К теме авиакатастроф режиссеры подходили не раз. Одним из первых решился на грандиозные съемки Александр Митта. Его картина «Экипаж» вышла на экраны в 1979 году. В фильме-катастрофе участвовал легендарный Ту-154.

Найти его было крайне трудно, так как списанных летательных аппаратов еще не было. Создателям помог случай. В Новосибирском аэропорту на борту Ту-154 произошел пожар, повредивший значительную часть аппарата. Пострадал фюзеляж машины, но хвостовую часть огонь не тронул. В течение трех недель эту часть самолета доставляли в Москву.

Съемки в фюзеляже проводились на другом самолете Ту-154. Этот аппарат был выведен из строя из-за того, что на его борту разлили ртуть. Самолет передали Управлению учебных заведений. Узнав о том, что есть списанный аппарат, «Мосфильм» направил просьбу в организацию, и управление дало добро на проведение съемок.

Другой фильм «Экипаж» с похожим сюжетом сняли в 2016-м. В новой картине приняла участие более современная модель самолета — Ту-204СМ.

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