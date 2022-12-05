Как выбрать надежный аккумулятор для легкового автомобиля

Если в салоне авто появился запах тухлых яиц, бежать за ароматизатором нет смысла. Первым делом нужно срочно проверить аккумулятор. Проблема может заявить о себе в двух случаях: генератор не исправен и выдает очень большое напряжение так, что батарея закипает под капотом, или появляется замыкание банки. Неисправный аккумулятор нужно менять. Когда это лучше сделать и какой выбрать аккумулятор — на эти и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Что такое аккумулятор

Аккумуляторная кислотная батарея (АКБ) — это автономный источник электроэнергии в автомобиле. Он работает благодаря электрохимическим реакциям. Его основные задачи заключаются в подаче тока, необходимого для запуска двигателя, регулировании напряжения во время его работы и снабжении электричеством токоприемников во время простоя мотора.

Кто придумал АКБ

Создателем первой перезаряжаемой свинцово-кислотной АКБ, которая конструктивно похожа на современные аккумуляторы для автомобилей, считается французский физик Гастон Планте. Он поместил пару свинцовых пластин в кислотно-водный раствор и проложил между ними специальную ткань. Устройство могло заряжаться через гальваническую батарею и затем отдавать ток.

Доработал изобретение Планте его земляк — инженер-химик Камиль Альфонс Фор. После этого аппарат начали массово выпускать.

Следующей вехой в истории аккумулятора стал вклад промышленника Генри Тюдора. Он усовершенствовал, запатентовал существующую конструкцию и организовал промышленное производство в Люксембурге. Затем заводы стали открываться в других европейских государствах.

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Виды и типы автомобильных аккумуляторов

Раньше во всех машинах стояли свинцово-кислотные батареи, но теперь на рынке появились более технологичные модели. Цены на них заметно выше. Ведущий программы решил проверить, стоит ли переплачивать.

Свинцово-кислотный аккумулятор

Свинцово-кислотный аккумулятор устроен просто. Он состоит из свинцовых пластин, электролитов, дистиллированной воды и кислоты. Поэтому он самый дешевый. Аккумулятор такого типа стоит в среднем четыре тысячи рублей.

EFB-батареи

Высокотехнологичные устройства появились на рынке сравнительно недавно. По своему устройству они похожи на аккумуляторы AGM.

«EFB-технология — это улучшенная технология батарей. Кто-то берет пластины в пакетики, кто-то увеличивает их толщину в два раза. Пластины стянуты в мешочек, соответственно, когда эта масса разжижилась, они не дают ей стечь», — отмечает руководитель компании по продаже аккумуляторов Данила Любимов.

Стоят такие EFB-батареи в полтора — два раза дороже.

AGM-технология

Самыми передовыми считаются батареи типа AGM. Они же и самые дорогие. В этих аккумуляторах свинцовые пластины заворачивают в стеклоткань со специальной пропиткой.

«То есть электролит присутствует, но нет кислорода, текучести кислоты, которая все время коррозирует. Соответственно, нет притока воздуха. Снижена коррозия самих пластин свинца», — пояснил специалист.

Если верить статистике, каждая десятая батарея бракованная. Поэтому перед покупкой специалисты советуют проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Этот прибор должен быть в любом автомагазине. Если под нагрузкой напряжение меньше 10 В, батарея считается неисправной.

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Проверка автомобильного аккумулятора на работоспособность

Перед испытанием все образцы зарядили, а уже потом сделали замеры. Все аккумуляторы исправны, но выдают разное напряжение. Самое низкое значение у обычной свинцово-кислотной батареи, самое высокое — у AGM-аккумуляторов.

«Это свидетельствует о том, что пластин в аккумуляторе больше. Мощность батареи выше, и он меньше просаживается под нагрузкой», — подчеркнул эксперт.

Получается, что у EFB и AGM батарей больше шансов завести двигатель.

Еще одна важная характеристика аккумулятора — сила пускового тока. Чем выше реальный пусковой ток на батарее, тем легче завести автомобиль в любых условиях. Например, если аккумулятор сел на 5%, то батарея заведет автомобиль охотнее, чем та, у которой низкий пусковой ток. Цены на дорогие модели выше в несколько раз. А вот сила пускового тока отличается незначительно. Но написать на этикетке можно все, что угодно, считает автоэксперт.

У EFB и AGM батарей значения совпадают или находятся в пределах погрешности. У свинцово-кислотных аккумуляторов реальный пусковой ток оказался заметно ниже, чем указано на этикетке. Судя по всему, производитель завысил показатели, чтобы продать товар подороже.

Емкость аккумулятора — на что нужно обращать внимание

Чем меньше показатель емкости аккумулятора, тем быстрее сядет батарея. Производители всех образцов указали одинаковую емкость — 60 Ач. Ведущий и эксперт программы определили соответствие этого показателя при помощи тестера емкости батареи.

Свинцово-кислотная батарея после полной зарядки вместо обещанных 60 Ач выдала всего 43 Ач.

Реальная емкость EFB-аккумулятора чуть-чуть не дотянула до заявленной — 58 Ач.

Лидером стала AGM-батарея: она показала 92 Ач. Это в полтора раза больше, чем обещал производитель.

«Нужно упомянуть, что с каждым годом батарея теряет 10-15% емкости. Класса AGM теряют меньше — 5% в год. Емкость EFB — 10%, к примеру. А свинцово-кислотный аккумулятор может через три года просто стать не 60 Ач, а 10 Ач. Значит, машину оставить на два дня будет уже невозможно», — прокомментировал Данила Любимов.

Испытание автомобильного аккумулятора холодом

Чтобы проверить работоспособность устройств в экстремальных условиях, а именно при низких температурах, аккумуляторы опустили в термоконтейнеры и засыпали сухим льдом. Спустя один час, батареи остыли:

свинцово-кислотная — до минус 4 градусов,

EFB — до минус 9 градусов,

AGM — до минус 7 градусов.

После испытания холодом пусковые токи на обычном свинцово-кислотном и дорогом AGM образцах упали почти на 150—200А, у EFB-батареи — только на 100А. Батарея EFB лучше справилась с условиями заморозки, хотя батарея AGM стоит больше.

Следующий критерий проверки — напряжение. У EFB и AGM аккумуляторов после заморозки оно осталось выше критического уровня. Свинцово-кислотный аккумулятор показал под нагрузкой меньше 10 В. Это говорит о том, что он уже сможет не завести машину.

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Чтобы точно знать, какой аккумулятор быстрее разрядится, к устройствам подключили прожектор мощностью 650 В с помощью инвертора. По времени работы лампочки можно понять качество работы аккумулятора.

Меньше всего проработала свинцово-кислотная батарея — 39 минут. Это значит, что такой аккумулятор и в реальной жизни сядет быстрее.

Класс EFB продержался 55 минут, а AGM-батарея — 58 минут. Разница по времени беспрерывной работы между EFM и AGM батареями всего три минуты. Но специалисты уверяют, если бы мы подключили к батарее фары автомобиля, мощность которых значительно ниже прожектора, разница исчислялась бы не в минутах, а в часах.

«При выборе класса батареи человек должен понимать, для чего она ему нужна: просто заводить машину и ездить каждый день, или он хочет оставить машину, заняться своими делами и не беспокоиться, заведется ли она или нет», — пояснил эксперт.

Таким образом, старые аккумуляторы свинцово-кислотного типа действительно быстрее разряжаются, а значит, у них меньше шансов завести двигатель в мороз. Но переплачивать за дорогую AGM-батарею есть смысл только в том случае, если ставить ее на автомобиль премиум-класса с большим количеством электронных систем. Золотая середина — аккумулятор стандарта EFB.