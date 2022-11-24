Гадание на Рождество и святки 2023: три самых лучших и действенных способа

Январь открывает один из самых мистических периодов в году — святки, которые длятся с ночи на Рождество до Крещения — с 7 по 17 января. Традиционно считается, что эти дни благоприятны для того, чтобы узнать судьбу. Говорят, что на Рождество и святки Вселенная дает самые точные ответы на интересующие человека вопросы.

Однако перед тем, как приступить к гаданию, нужно правильно подготовиться к ритуалу и выбрать действенный способ узнать будущее. О самых эффективных и безопасных методах приоткрыть завесу тайны грядущих событий эксклюзивно Пятому каналу рассказала медиум и эксперт по оккультизму и магии Айгуль Хуснетдинова.

Получить подсказку Вселенной — гадание на Рождество и святки 2023

Самое простое гадание на Рождество и святки — это прислушаться к тому, что происходит вокруг. Пространство обычно хорошо реагирует на запрос человека, но тот не всегда готов услышать, что ему настойчиво передает Вселенная.

Если человека беспокоит какой-то вопрос, он может прямо спросить у судьбы, а затем прислушаться к миру, чтобы получить ответ. Это может быть строчка песни, надпись на обложке журнала, пост в социальной сети, реклама в общественном транспорте или часть случайно услышанного разговора прохожих. Но ответ обязательно последует.

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К этой методике можно прибегать не только на Рождество и святки, но и в обычной жизни. Диалог со Вселенной поможет сделать свою жизнь более гармоничной и не пропустить те знаки судьбы, которые она посылает каждому подопечному.

Гадание на Рождество и святки 2023 с помощью воска

Воск представляет собой сплав всех четырех стихий и обладает способностью собирать информацию и хранить ее в течение долгого времени. Потому гадание на воске в Рождество и святки — одно из самых действенных и простых.

«Достаточно подержать воск в руках, чтобы он напитался вашей энергией. Потом его нужно растопить и вылить в воду», — рассказала специалист.

Образовавшиеся на поверхности воды фигурки имеют особую трактовку. Одни из самых простых и распространенных восковых отливок следующие:

цветок — благоприятный знак, он говорит о поступлении новых деловых предложений и успехах в карьере;

— благоприятный знак, он говорит о поступлении новых деловых предложений и успехах в карьере; собака — образ друга, иногда указывает на появление нового питомца;

— образ друга, иногда указывает на появление нового питомца; кошка — образ врага, также иногда может говорить о том, что в жизни человека появится домашний любимец;

— образ врага, также иногда может говорить о том, что в жизни человека появится домашний любимец; ключ — символ, указывающий на то, что сбудется заветное желание;

— символ, указывающий на то, что сбудется заветное желание; кольцо — предвестник скорого вступления в брак;

— предвестник скорого вступления в брак; птица — знак того, что скоро человеку придет какое-то известие;

— знак того, что скоро человеку придет какое-то известие; сердце — указывает на появление в жизни гадающего большой и взаимной любви;

— указывает на появление в жизни гадающего большой и взаимной любви; если воск растекается в разные стороны и не образует никакой особой фигуры, то человеку предстоят путешествия или командировки.

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Эксперт отметила, что для объяснения символа нужно не только свериться с тем, что означает фигурка в традиционной трактовке, но и прислушаться к своему внутреннему ощущению. Именно оно подскажет, благоприятный это символ или нет, какой эффект принесут предсказанные изменения.

Увидеть ответ на интересующий вопрос во сне — гадание на Рождество и святки 2023

Традиционно на Руси в Рождество и святки гадали на суженого. Увидеть его образ можно во сне. Этот способ гадания — одна из эффективных методик узнать будущее. В народе существует несколько видов такого ритуала.

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Для проведения обряда нужно расслабиться и расчесать волосы гребнем. При этом следует повторять: «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня». Затем положить гребень под подушку и сразу лечь спать. Согласно другой распространенной традиции, нужно съесть на ночь соленую рыбу, а потом лечь спать со словами: «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня». Во сне обязательно появится образ будущего супруга. Чтобы ритуалы сработали, не стоит перед сном разговаривать с кем бы то ни было и переписываться в соцсетях.

Эксперт отметила, что в обычной жизни человек не придает значения знакам внимания со стороны противоположного пола и подсказкам Вселенной, а в процессе ритуала каждый входит в определенное состояние, которое помогает получить ответ.

«Когда вы готовитесь таким образом ко сну, расчесываете волосы, у вас, во-первых, приливает кровь к голове, во-вторых, вы настраиваетесь на определенный медитативный лад. Вы готовитесь получить информацию из своего подсознания или из пространства. В обычном состоянии этот путь закрыт», — отметила эксперт.

Чтобы не забыть сновидение, следует сразу после пробуждения описать его в деталях. Ведь возможно его значение откроется не сразу, а со временем, вернувшись к записям, человек сможет понять подсказку Вселенной.

Как подготовиться к гаданию на Рождество и святки 2023, чтобы получить правильный ответ

Гадание на Рождество и святки — это возможность прийти в себя и прислушаться к тому, что давно говорила Вселенная, но человек в жизненной суете не готов к этому. Чтобы обряд сработал, не стоит воспринимать ритуалы как развлечение.

«Вселенная понимает, что вам такая информация не нужна и вы ее не цените, тогда она просто перестает давать ответы. Когда вы открываете свое сердце, тогда приходит то, что вам нужно», — рассказала эксперт.

Если человек подойдет к гаданию несерьезно, то не добьется верного ответа, а возможно и навлечет на себя гнев Вселенной.

«Всем этим традициям уже миллионы лет, работают они, когда вы относитесь к ним серьезно, сакрально, с уважением», — отметила медиум.

Чтобы ритуал сработал, нужно соблюдать следующие правила:

полностью расслабиться;

быть готовым к любому ответу;

не обесценивать ритуалы.

«Вы должны настроиться и думать, что сообщение от Вселенной будет благоприятным и полезным. Когда ритуал не работает, это означает, что ваше сознание очень сильно зашорено. Настолько вы заняты какими-то повседневными делами», — отметила специалист.

К каким способам гадания прибегать категорически нельзя

В погоне за ответами на интересующие вопросы не стоит нарушать границу между мирами живых и мертвых, особенно в Рождество и святки. Нельзя просить помощи у покойных, даже у родственников, и идти с проблемами на кладбище. Потревоженные духи могут разозлиться и прийти в этот мир, чтобы навредить живущим. Человек лишен защиты от этих сущностей, поэтому они способны нанести непоправимый вред здоровью и даже жизни.

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Не стоит устраивать спиритические сеансы, особенно в шутку. Вместо известного человека участники мистической встречи могут призвать злых духов.%red-409807%

«Это тоже небезопасная история, когда спиритические сеансы устраивают по приколу, потому что приходят разные сущности, которые никакого отношения к Пушкину не имеют, но зато ваши нервы они потреплют очень неплохо, вплоть до того, что могут свести вас с ума», — предостерегла специалист.

Еще одним опасным способом узнать будущее является гадание на зеркалах, потому что эти предметы, особенно если они старинные, таят в себе сомнительную информацию. Через открытый зеркальный коридор в мир могут прийти различные сущности и переселиться в человека. К тому же риск, которому подвергают себя девушки, выбравшие такой способ узнать судьбу на Рождество и святки, не оправдан. Духи, скрывающиеся в зеркалах, не имеют никакого отношения к будущему гадающей, поэтому образ, который появится в зеркале не будет похож на реального суженого.

«Вот если вы вызываете каких-то духов, будьте готовы к тому, что прийти может кто угодно. Это как открыть окно или дверь и сказать: „Заходите все!“ Все и зайдут. Приходит неизвестно кто, начинает шутить и выдавать недостоверную информацию», — отметила медиум.

Поэтому следует выбирать безопасные способы узнать будущее. Такие гадания проверены веками и дают точный ответ. Главное — довериться судьбе и помнить, что Вселенная всегда готова помочь человеку и подать ему сигнал, следует лишь настроиться и не пропустить знаки судьбы.

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