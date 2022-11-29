«Аппетитный» гороскоп: какой вы новогодний салат по знаку зодиака

В Новый год столы ломятся от разнообразия салатов. Хозяйки ломают голову, какое блюдо выбрать, ведь у каждого члна семьи свои гастрономические предпочтения. Астрологи решили развлечься и соотнесли характеры всех знаков зодиака с популярными блюдами.

Овен — «Селедка под шубой»

Соленая рыба и свекла, заправленные майонезом, на первый взгляд представляют из себя сочетание совершенно несовместимых продуктов. Это очень похоже на то, как характере Овнов сосуществуют совершенно противоположные качества. Многие удивляются, как такие разные свойства могут уживаться в одном человеке, но именно это делает представителей знака зодиака уникальными.

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Телец — Винегрет

Винегрет славится разнообразием рецептов. Некоторые хозяйки добавляют в него квашеную капусту, горошек и зеленые огурцы, но несмотря на переменные, вкус у салата остается неизменным. Это роднит винегрет с консервативными Тельцами. Представители этого знака зодиака ценят стабильность и готовы менять свою жизнь только в крайних случаях и только в определенных сферах.

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Близнецы — салат «Оливье»

«Оливье» — символ Нового года и любого другого российского праздника. Рецепт его прост и понятен всем хозяйкам, только каждая готовит его по-своему. В гостях можно часто увидеть «неправильный» салат, в который были добавлены «лишние» ингредиенты. Салат «Оливье», как Близнецы, такой же разнообразный и непредсказуемый. Представители знака зодиака, как и любители кулинарного мастерства, любят эксперименты, а черты их характера удивят каждого, даже через много лет после знакомства.

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Рак — салат «Мимоза»

Салат «Мимоза» можно приготовить из довольно простых ингредиентов, которые имеются почти в каждом холодильнике. Для его приготовления потребуются всего лишь картошка, морковка, яйца и банка рыбных консервов. Ходит легенда, что этот салат как раз придумали Раки, потому что сотворить подобное чудо подвластно только хозяйственным и непривередливым людям, а представители этого знака зодиака — настоящие умельцы, а также они отличаются простотой во взглядах и вкусах. Стоит дать им шанс, и они проявят себя на все 100%.

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Лев — салат с кальмаром

Стоит только озвучить название салата, чтобы произвести впечатление на гостей новогоднего торжества. Так же преподносят себя и Львы. Представителям знака зодиака важно, что о них думают окружающие. Они прилагают огромные усилия, чтобы выглядеть шикарно и пустить пыль в глаза. Выбрав довольно экзотическое блюдо, Львы думают, что окажутся на Новый год в центре внимания и смогут поразить гостей своими оригинальным подходом к выбору блюд для праздничного стола.

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Дева — греческий салат

Греческий салат появляется в Новый год на столе в самую последнюю очередь, чтобы хоть как-то освежить вредный и калорийный праздничный банкет. Это блюдо во время застолья выглядит, словно белая ворона. В нем трудно найти недостатки, поэтому у блюда есть множество поклонников, как и у Дев. Но представители знака зодиака постоянно ищут недостатки во всем. Разговоры за праздничным столом в Новый год и обсуждение успехов родственников заставит их заняться самокопанием. Выковыривая из греческого салата сухарики, Девы начнут разбираться в собственных заслугах и сравнивать себя с другими.

Весы — настоящий салат «Оливье»

Весы славятся своей любовью к стабильности. Славу завсегдатая новогоднего стола сыскал «Оливье». О нем слагают легенды. Кто-то задается вопросом: существует ли он на самом деле. Перед каждым Новым годом не утихают споры о том, какой же истинный рецепт этого загадочного блюда. Такой же тягой к стабильности обладают Весы. Представители этого знака редко меняют привычки и соблюдают традиции с особой тщательностью и креативнностью, что делает Весов похожими на их «тотемный» салат — настоящий «Оливье».

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Скорпион — «Печеночный торт»

Печеночный торт — это очень замороченное блюдо. Его можно приготовить, только если у хозяйки много свободного времени и много терпения. Приготовление салата требует немало усилий, как и общение со Скорпионами. С представителями знака зодиака довольно сложно выстраивать коммуникацию. Скорпионы могут проявлять на первых порах негативные качества, которые очень похожи на вкус «Печеночного торта». Если говорить откровенно, то оценить его могут только истинные гурманы. Так и со Скорпионами. Понять их могут только смелые и настойчивые люди.

Стрелец — Крабовый салат

Одно из самых любимых блюд, который готовят на Новый год и другие праздники, — Крабовый салат. Если захочется, то можно его приготовить легким и освежающим, добавив огурцы, или сытным и питательным, используя рис. Иной раз в него добавляют морепродукты или что-то другое, что позволяет разнообразить блюдо. Но даже при добавлении необычных ингредиентов «Крабовый салат» прост в приготовлении, а значит, всегда придет на помощь изголодавшимся гостям. Именно такими качествами обладает Стрелец — он всегда готов оказать поддержку и выручить в любой ситуации.

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Козерог — свекла с чесноком

Полезный, недорогой и простой — сочетанием подобных качеств обладает не только этот салат, но и Козероги. Свекла с чесноком — отличное блюдо, способное удовлетворить аппетит любого гостя. И хотя он является неизменным атрибутом любого новогоднего стола, все вокруг понимают, что он появился на свет только благодаря избытку свеклы, купленной для «селедки под шубой» и винегрета. Точно так же, как ингредиенты салата не пропадают, а идут в дело, представители знака зодиака всегда находят применение своим талантам и могут реализоваться в любой сфере.

Водолей — витаминный салат

Рецепт витаминного салата довольно простой, как и Водолеи. Представители знака зодиака не гонятся за тем, чтобы произвести впечатление на окружающих, они с легкостью могут найти собеседников и стать душой компании. Они готовы прийти на помощь и приносить пользу, что похоже на эффект, который оказывают на здоровье человека овощи, входящие в состав витаминного салата.

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Рыбы — салат «Цезарь»

Чтобы приготовить «Цезарь», не нужно обладать сверхъестественными способностями и заморачиваться с ингредиентами. Следует только нарвать листья салата, нарезать грудку, добавить черри, насыпать сухари и натереть сыр. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но для него еще нужен соус. А в этом вопросе возникают трудности. Конечно, можно просто купить готовый, но это уже будет не то. Так и с Рыбами — их натура настолько неоднозначна, что быстро разобраться в том, что они хотят, порой бывает проблематично.

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