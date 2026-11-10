Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но есть подвох

Ретроградная Венера заканчивается 15 ноября. После этой даты у знаков зодиака появится шанс помириться после затяжной ссоры, выторговать лучшие условия на работе или наконец решиться на крупную покупку.

Но благоприятный период продлится меньше трех недель: с 5 декабря отношения и новые договоренности могут пройти проверку на прочность.

Кому конец ретроградной Венеры сулит новый роман, кому — прибавку к доходу и какие решения лучше не откладывать до декабря — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Что осенью 2026 года изменится с окончанием ретроградной Венеры для знаков зодиака — гороскоп

Ретроградная Венера осенью 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Ретроградное движение Венеры завершится 15 ноября 2026 года. До этого момента планета будет находиться в Весах, образуя гармоничные аспекты с Юпитером и Марсом.

Оставшееся время подходит для поиска компромиссов. Это касается не только романтических отношений, но и дружеских связей, делового сотрудничества и финансовых договоренностей.

Людям, которые долго не могли прийти к согласию, стоит обсудить накопившиеся вопросы. При этом в денежных делах лучше пока ограничиться пересмотром стратегии, поиском новых способов заработка и оценкой существующих возможностей.

С 15 ноября по 4 декабря Венера начнет двигаться прямо по знаку Весов. Этот период, согласно прогнозу, подойдет уже для закрепления договоренностей и окончательного согласования условий сотрудничества.

Дополнительным благоприятным фактором станет завершение ретроградного движения Меркурия 13 ноября. Астролог связывает это событие с уменьшением недопонимания между людьми и более ясным общением.

Особенно заметные перемены могут произойти в личной жизни. Партнеры получат возможность обсудить вопросы, которые раньше вызывали споры или оставались без ответа.

Одиноким людям период откроет новые возможности для романтических знакомств. По прогнозу Лим, восприятие потенциального партнера станет более ясным. Это поможет снизить вероятность ошибочного выбора и последующего разочарования.

Изменения затронут и вопросы внешности. После завершения ретроградной Венеры можно будет возвращаться к экспериментам со стилем, новым стрижкам и косметологическим процедурам.

«На ретроградной Венере высок риск получить разочаровывающий результат, который впоследствии нередко приходится исправлять», — предупреждает Виктория Лим.

Более благоприятное время наступит и для покупок. Речь идет как об одежде, так и о крупных приобретениях. Согласно прогнозу, после 15 ноября снизится вероятность того, что выбранная вещь вскоре разонравится.

Почему знакам зодиака стоит все успеть до 5 декабря — гороскоп

Ретроградная Венера осенью 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Несмотря на завершение ретроградного периода, благоприятная обстановка сохранится не до конца года.

С 5 по 16 декабря Венера вернется в знак Скорпиона и окажется в напряженном аспекте с Плутоном. Это, по словам специалиста, станет новым испытанием для отношений и достигнутых соглашений.

Если в конце ноября люди смогут обсудить спорные вопросы и найти компромиссы, то в декабре им предстоит показать готовность выполнять взятые на себя обязательства.

Особенно важным станет добросовестное соблюдение условий каждой из сторон. Это касается как личных отношений, так и делового сотрудничества.

Поэтому период с 15 ноября по 4 декабря астролог выделяет как время для окончательного согласования договоренностей. Решения, принятые в этот промежуток, уже в начале декабря могут столкнуться с проверкой обстоятельствами.

При этом влияние Венеры будет различаться в зависимости от знака зодиака. Одним представителям зодиакального круга предстоит заняться любовью, другим — карьерой и финансовыми вопросами.

Что ждет знаки зодиака после окончания ретроградной Венеры в 2026 году — гороскоп

Ретроградная Венера осенью 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Прогноз стоит рассматривать не только по солнечному знаку зодиака, но и по асценденту.

Овен — гороскоп

Овнам предстоит сосредоточиться на отношениях с окружающими. Период после 15 ноября подойдет для переговоров, поиска компромиссов и закрепления договоренностей.

Особенно актуальными станут вопросы взаимодействия с деловыми партнерами, близкими друзьями и любимым человеком.

Гармоничное положение Венеры в Весах поможет представителям знака находить взаимопонимание. Одновременно усилится романтическая составляющая личной жизни.

Овнам стоит воспользоваться этим временем, чтобы разрешить прежние разногласия и укрепить существующие связи.

Телец — гороскоп

Тельцам предстоит искать равновесие в профессиональной сфере. На первый план выйдут переговоры с коллегами и обсуждение рабочих договоренностей.

Для представителей знака, у которых есть домашние животные, некоторые вопросы могут оказаться связаны с питомцами.

Отдельное внимание потребуется личной жизни. Период с 15 ноября по 4 декабря станет возможностью восстановить взаимопонимание с партнером и закрепить новые договоренности.

Однако откладывать решение накопившихся вопросов не стоит. Уже с 5 декабря отношения Тельцов вновь могут пройти проверку обстоятельствами.

Именно в начале зимы проявятся результаты изменений, которые происходили в их личной жизни еще в октябре.

Близнецы — гороскоп

Для Близнецов завершение ретроградной Венеры станет продолжением перемен в романтической сфере.

Личная жизнь представителей знака начала активизироваться еще в конце октября. Однако с 15 ноября по 4 декабря могут появиться возможности для новых знакомств, не связанных с прошлым.

Гармоничное положение Венеры в Весах будет способствовать романтическим событиям.

При этом астролог обращает внимание на необходимость собственной инициативы. Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, Близнецам придется самим предпринимать шаги навстречу новым отношениям.

Рак — гороскоп

Для Раков окончание ретроградного движения Венеры будет связано прежде всего с домашней жизнью.

Представители знака смогут уделить внимание обустройству жилья, обновлению интерьера и покупке предметов декора.

Не менее важным станет улучшение отношений с домочадцами. Прежние разногласия могут уступить место взаимопониманию, а атмосфера в семье — стать более спокойной.

Именно вопросы дома и отношений с близкими принесут Ракам наиболее заметные перемены после 15 ноября.

Лев — гороскоп

Львам завершение ретроградной Венеры поможет наладить общение с ближайшим окружением. В частности, могут улучшиться отношения с братьями и сестрами.

Одновременно появится интерес к новым приобретениям. Некоторые представители знака захотят купить гаджеты или задуматься о более крупных покупках.

Благоприятные возможности откроются и в профессиональной сфере.

Гармоничные связи Венеры с Юпитером и Марсом, согласно прогнозу, будут способствовать деловым переговорам, заключению сделок и обучению.

Дева — гороскоп

Для Дев выход Венеры из ретроградного движения будет связан с материальными вопросами.

По прогнозу Виктории Лим, в этот период личные финансы и ресурсы представителей знака должны постепенно прийти в порядок.

Возможны также покупки за границей или деловые сделки, связанные с зарубежными направлениями.

Подобные операции способны положительно повлиять на финансовое положение Дев. Поэтому основное внимание представителям знака стоит уделить именно денежным вопросам и возникающим возможностям.

Весы — гороскоп

Весы могут особенно заметно почувствовать благоприятное положение Венеры в собственном знаке.

Этот период, по словам астролога, усилит их личное обаяние и привлекательность. Представители знака смогут уделить больше внимания внешности, телу и украшениям.

После завершения ретроградного движения Венеры для Весов также откроются возможности более активного проявления себя в обществе.

Период с 15 ноября по 4 декабря подойдет для деятельности в социальных сетях, участия в общественных объединениях и различных сообществах.

Скорпион — гороскоп

Для Скорпионов ноябрь станет месяцем заметных изменений. После напряженной первой половины представители знака смогут воспользоваться новыми возможностями в профессиональной сфере.

С завершением ретроградного движения Венеры и Меркурия появятся условия для выгодных переговоров по вопросам работы и карьеры.

При этом некоторые обсуждения могут проходить в закрытом формате, без постороннего внимания.

Другой возможный сценарий связан с зарубежными деловыми сделками.

После 15 ноября Скорпионы смогут переключиться с напряженных событий начала месяца на решение профессиональных вопросов.

Стрелец — гороскоп

Для Стрельцов завершение ретроградного движения Венеры принесет перемены в отношениях с друзьями и единомышленниками.

Общение с окружающими может стать более гармоничным. Появится возможность лучше понять друг друга и укрепить существующие связи. При этом круг знакомств способен расшириться.

Астролог не исключает появления в жизни Стрельцов новых людей, обладающих определенным статусом.

Козерог — гороскоп

Козерогам период после 15 ноября откроет возможности в профессиональной сфере.

Представители знака смогут вести переговоры о более выгодных условиях работы, в том числе непосредственно с руководством.

Для некоторых Козерогов это время будет связано с появлением масштабного проекта.

Другие заметят ускорение процессов, которые ранее развивались медленно из-за ретроградной Венеры.

На первый план выйдут карьерные договоренности, профессиональные инициативы и возможность добиться желаемых условий сотрудничества.

Водолей — гороскоп

Водолеям завершение ретроградного движения Венеры может принести продвижение в вопросах образования, юридических процессов и оформления важных документов.

Особое значение приобретут бумаги, связанные с личным и деловым партнерством.

Кроме того, возможно укрепление общественного положения представителей знака.

Период с 15 ноября по 4 декабря астролог считает благоприятным для развития партнерских отношений, привлечения статусных клиентов и публичных выступлений.

Водолеям стоит обратить внимание на возможности, которые появятся благодаря взаимодействию с другими людьми.

Рыбы — гороскоп

Для Рыб окончание ретроградного движения Венеры может стать временем разрешения финансовых вопросов.

Речь идет о кредитах, инвестициях и привлечении заемных или партнерских средств. Ситуации, которые ранее вызывали затруднения, смогут постепенно наладиться.

Для некоторых представителей знака возможны премии или дополнительные выплаты. Они могут стать результатом завершения сложного рабочего проекта либо большого объема выполненной работы.

Однако получить желаемое будет не всегда просто. Рыбам может потребоваться выдержать повышенное напряжение и проявить дипломатичность в стрессовой ситуации.