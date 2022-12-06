Надела джинсы, поймала букет и унизила мужа: певица Слава отличилась на свадьбе дочери

Певица Слава выдала старшую дочь Сашу замуж. Что думает знаменитость о второй половинке наследницы и почему надела на свадьбу джинсы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Наследница певицы Славы — Александра Морозова — вышла замуж. Свадьба проходила в элитном ЗАГСе в подмосковной Барвихе. Кто стал избранником девушки и правда ли, что для артистки эта свадьба была полной неожиданностью, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Увидев дочь в свадебном платье, мать не смогла сдержать слез. Певица призналась, что для нее важен шаг, который решила сделать наследница артистки.

«Я человек очень <…> сентиментальный, душевный. Все, что касается семьи, для меня ну очень важно», — поделилась эмоциями Слава.

Об избраннике Александры известно немного. Молодого человека зовут Андрей Дедов, ему 25 лет, и он далек от шоу-бизнеса. Они с Сашей знают друг друга уже восемь лет. Но год назад молодые люди расстались. Дочь знаменитости очень тяжело переживала разрыв и признавалась, что с трудом вышла из депрессии.

«Были серьезные отношения, и они закончились травматично, ну, было больно», — рассказывала тогда Саша Морозова.

В тот момент девушку поддержала мама. Она была рядом с Сашей в ту трудную минуту.

Летом 2022-го Морозова вышла в свет уже с новым бойфрендом. Она выглядела счастливой и, казалось, уже забыла прошлую любовь.

«А вот и мой молодой человек. Это мой друг Марк. Мы с ним познакомились на дороге, когда у меня лопнуло колесо. И я не знала, что делать. <…> Уважаемые мужчины, берите пример: остановился и помог мне. И вот мы заобщались», — представляла тогда Саша Морозова своего избранника.

Но со временем Александра поняла, что скучает по Андрею. И в конце концов, они снова сошлись.

«Я давно хотел семью, особенно с тем человеком, которого я безумно сильно люблю. Это дорогого стоит», — рассказал Андрей Дедов.

Певица выбору дочери препятствовать не стала и приняла молодого человека в семью.

«Он очень хороший парень, и теперь у них любовь до гроба, дураки оба», — высказалась певица Слава.

Когда фото и видео с праздника попали в интернет, поклонники, конечно, поздравили Славу. Но многие были в недоумении: почему звезда эстрады, которая обычно выходит в свет в дорогих и ярких нарядах, в такой важный день облачилась в джинсы и клетчатую рубашку и не сделала укладку и макияж.

Как потом выяснилось, уже на церемонии певица и сама поняла, что одета не совсем уместно. И очень из-за этого расстроилась.

«Я начала рыдать. <…> И я думаю, как будто все подумают, что мне все равно, но на самом деле это для меня такое событие, оно максимально душевное», — раскрыла секрет своего образа Слава.

Но, по словам артистки, у нее есть оправдание. Она была уверена, что едет просто на скромную роспись, поэтому и надела первое, что попалось под руку. Слава подумала, и молодожены тоже будут выглядеть не так роскошно, но ошиблась.

«Сашка сделала такой сюрприз. У меня были гастроли, я приехала с гастролей, она сказала, что не надо наряжаться, ничего не нужно, а потом когда она вышла в свадебном платье у меня вообще и так дар речи пропал», — рассказала певица.

Правда, судя по родителям жениха, им рассказали чуть больше. Мама Андрея позировала фотографу в вечернем платье.

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Теперь певица ждет внуков. Она уже неоднократно говорила, как сильно мечтает стать бабушкой.

«Я очень хочу, я буду самая классная бабка на свете. <…> Мне бы вот близнецов, сразу двоих, вообще было бы здорово», — поделилась ожиданиями певица.

После официальной части невеста традиционно бросала букет. Самой быстрой и ловкой оказалась новоиспеченная теща.

«Ну и как вы думаете, кто поймал букет? Конечно, я. Я всегда ловлю букет», — смеется артистка.

Но Слава ответила, что замуж не хочет. А если и соберется, то не за нынешнего спутника, чем повергла в шок всех присутствующих, ведь они с Анатолием Данилицким вместе уже более 20 лет.

«Ну если влюблюсь, то выйду, да, а то меня муж последнее время подбешивает, пусть услышит это, сволочь», — пошутила Слава.

Но возлюбленный певицы на такие заявления не обижается. Он давно привык к горячему нраву избранницы и ее упрямому характеру. Мужчина несколько раз делал ей предложение руки и сердца, но строптивая артистка отказывалась. Может, теперь она последует примеру дочери и наконец скажет Анатолию заветное «да».

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