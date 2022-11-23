«Русский стиль»: дочь певицы Славы разгромила отель во время девичника

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Дочь певицы Славы устроила погром в отеле на 100 тысяч рублей

«Русский стиль»: дочь певицы Славы разгромила отель во время девичника

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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За испорченное имущество девушка должна заплатить отелю не меньше 84 тысяч рублей.

Александра Морозова, 23-летняя дочь российской певицы Славы, разгромила московский отель с пьяными подругами. Ей выставили счет за испорченное имущество отеля не меньше 84 тысяч рублей.

«Я уважаю нашу вечеринку за то, что вызвали и пожарных, и полицию. Русский стиль», — написала Александра в своем профиле в социальных сетях.

Там же молодая девушка рассказала, что пригласила подружек на вечеринку с бассейном и бокалами шампанского — прямо как в голливудских фильмах. Однако в какой-то момент девичник пошел не по плану.

«В начале я немного переживала. Не все девочки были знакомы между собой, но все быстро нашли общий язык и начали веселиться все вместе. Некоторые веселились чуть больше остальных», — рассказала Александра.

Также она поделилась фотографией разбитого телевизора в номере. Что еще сломали девушки — неизвестно. Но, судя по всему, Саша не очень переживает из-за инцидента.

«Зато явно будет что вспомнить!» — подписала девушка фотографию с разбитым телевизором.

Старшую дочь Александру Слава родила от своего первого супруга Константина Морозова. Девушка — копия своей мамы. В начале певческой карьеры она даже взяла псевдоним «Мамина дочь». Сегодня Саша продолжает заниматься музыкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава отреагировала на слухи о расставании с отцом младшей дочки.

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