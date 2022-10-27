Без вас было бы все плохо: певица Слава призналась в любви к участникам СВО

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 12 677

Певица Слава поблагодарила участвующих в СВО российских бойцов и призналась им в любви

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитость призвала бойцов поскорее возвращаться домой, где их очень ценят и ждут.

Певица Слава накануне призналась в любви к российским военным, участвующим в спецоперации. Специально для них она записала видеообращение и разместила его на своей странице в Instagram*.

«Дорогие наши, хорошие ребята, мы вас очень любим и очень ждем. Хотим сказать огромное спасибо, что вы есть у нас, что ваша сильная мужская рука, ваше сильное любящее плечо нас защищает», — отметила она.

Знаменитость не сомневается, что если бы не российские военные, всем бы сейчас было очень и очень плохо: о любви, детях и прочих земных радостях можно было бы и не мечтать.

«Если бы ни вы, вообще бы в мире не было бы ничего самого хорошего — ни детишек, ни любви, ни нас. Я вас очень люблю. Наши драгоценные, хорошие ребятушки, возвращайтесь, мы вас очень ждем», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Специальная военная операция России
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