Без вас было бы все плохо: певица Слава призналась в любви к участникам СВО
Певица Слава поблагодарила участвующих в СВО российских бойцов и призналась им в любви
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru
Знаменитость призвала бойцов поскорее возвращаться домой, где их очень ценят и ждут.
Певица Слава накануне призналась в любви к российским военным, участвующим в спецоперации. Специально для них она записала видеообращение и разместила его на своей странице в Instagram*.
«Дорогие наши, хорошие ребята, мы вас очень любим и очень ждем. Хотим сказать огромное спасибо, что вы есть у нас, что ваша сильная мужская рука, ваше сильное любящее плечо нас защищает», — отметила она.
Знаменитость не сомневается, что если бы не российские военные, всем бы сейчас было очень и очень плохо: о любви, детях и прочих земных радостях можно было бы и не мечтать.
«Если бы ни вы, вообще бы в мире не было бы ничего самого хорошего — ни детишек, ни любви, ни нас. Я вас очень люблю. Наши драгоценные, хорошие ребятушки, возвращайтесь, мы вас очень ждем», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации.
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