Гонка за наследством: как живет семья Градского спустя год после его смерти

Со дня смерти музыканта прошел ровно год. Кто из родных пришел почтить память мэтра, и удалось ли вдове Марине Коташенко отстоять наследство, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Композитор и певец Александр Градский скончался год назад в больнице от инфаркта головного мозга. За это время вокруг звездного наследства разгорелась серьезная борьба. Кто претендует на многомиллионное имущество артиста и удалось ли Марине Коташенко отстоять право на наследство покойного мужа, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Несмотря на проблемы со здоровьем, мэтр до последних дней своей жизни трудился. На запись программы его привозили на инвалидном кресле, а в перерывах между съемками ставили капельницы. Он был наставником для молодых артистов, развивал свой театр, писал музыку и много выступал.

«Он мог позвонить среди ночи, часа в два и сказать: „Саня, я знаю, что ты не спишь, и кому я мог позвонить, кроме тебя?“. И он начинал предлагать свои идеи, которые придумывал для театра, номера прикольные, песни мне предлагать», — вспоминала ученица Александра Градского, певица Александра Воробьева.

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На Ваганьковском кладбище немноголюдно. Почтить память артиста пришли его друзья и близкие, а также вдова Марина Коташенко. Женщина была одета скромно, черная длинная шуба, теплая шерстяная шапка, в руках букет из красных гвоздик.

«Прошел год, и я думаю, что даже спустя десять лет ничего не изменится. Конечно, Марина в трауре», — рассказал продюсер Андрей Загорский.

Знакомые Марины Коташенко говорят, ей сейчас приходится непросто. Она официально нигде не работает. Счета и активы покойного супруга заморожены. Последние накопления женщина давно потратила на адвокатов. По сообщениям СМИ, Коташенко начала распродавать личные вещи: сапоги, наряды, сумки. Еще в январе вдова Градского лишилась значительной суммы наличных. Преступники спровоцировали на трассе ДТП с автомобилем Коташенко. Заставили отвезти их в ее загородный дом. Оттуда они украли 100 миллионов рублей.

«Конечно, обворовали, конечно, ее участие, много слухов что — не сама ли она, но это было бы совершенно необъяснимо, фантастически», — уверен художник Никас Сафронов.

Недавно организатора нападения осудили. Умеджона Жабборова приговорили к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Судьба похищенных денег до сих пор неизвестна.

«А что, плакать? Скажите мне, или стоять здесь перед вами на коленях, плакать — отпустите?» — ответил журналистам в суде Умеджон Жабборов.

Ограбивший вдову Градского рассказал, почему пошел на преступление

Наследство покойного музыканта решило бы все проблемы Марины Коташенко. Ведь оно оценивается почти в один миллиард рублей. Градскому принадлежало пять люксовых автомобилей, два загородных особняка, квартиры и авторские права на почти 500 произведений. Но пока тяжба за богатства композитора только набирает обороты.

«Зачастую как раз после ухода таких людей объявляются родственники, с которыми артист не общался не один десяток лет, и начинается дележка», — считает Загорский.

«Наследство — это всегда очень тяжелая тема. Мы по себе это знаем и понимаем, там никогда не бывает все просто, даже у Градского, у которого в целом все было безобидно, вылезают новые люди», — поделилась своей точкой зрения телеведущая Анна Грачевская.

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Первоначально на наследство звезды претендовали пятеро: вдова Марина Коташенко, ее сыновья Александр и Иван, а также дети Градского от брака с Ольгой Фартышевой — Даниил и Мария. Но затем свою долю имущества захотела первая супруга, которой якобы ничего не досталось при разводе.

«Нужно говорить, наверное, призвать к совести ту сторону, все-таки там двое маленьких детей, там был замечательный брак. Я знаю, как тяжело растить одного ребенка, а у нее их двое», — переживает подруга Марины Коташенко Екатерина Белоцерковская.

Вдруг в борьбу за миллионы включилась и двоюродная сестра композитора Наталья. Она уверяет: 20 лет назад брат обманным путем завладел ее квартирой.

«Могу рассказать такие интересные вещи, которые еще никто не слышал. Я за то, чтобы люди знали правду», — заявила Наталья Градская.

Адвокат Александр Добровинский считает, что идея родственницы Градского получить долю в звездном наследстве не будет удачной.

«Она судится, переживает уже много лет. Эта смерть ее отца, который, насколько я помню, был дядей покойного Александра, имущество на которое она может претендовать, уже много раз поменяло руки, шансов никаких», — пояснил юрист.

Старшие дети певца предложили Коташенко сделку, по которой они получают авторские права отца, а ей остается имущество. Но Марина отвергла предложение, посчитав его заведомо невыгодным.

«А вы знаете, в какую сумму оцениваются авторские права и в какую сумму оценивается недвижимость? Сопоставимые величины? Марина считает, что это должно остаться с ней», — рассказал Александр Добровинский.

Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе почти 17 лет. За два месяца до смерти, словно предчувствуя скорый уход, композитор спешно расписался с молодой возлюбленной. Родные певца решили воспользоваться этим фактом. Они потребовали исключить вдову из числа официальных наследников.

«Никто не может осуждать. Нам может быть неприятно, что наш отец оставил не нам, а кому-то, но тем не менее это его личные пожелания. Он был влюблен в Марину, он оставил ей. Справедливости ради надо считаться с его мнением», — выразил свою позицию Никас Сафронов.

Сейчас дело о наследстве Градского приостановлено до выяснения судом дополнительных сведений. Вероятно, наследники еще не скоро вступят в свои законные права и получат доступ к его миллионам. А на могилу композитора уже пора ставить памятник. Кто возьмет на себя траты — пока неизвестно.