Ограбивший вдову Градского рассказал, почему пошел на преступление

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Ограбивший вдову Александра Градского получил пять миллионов из украденных ста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Преступники посреди белого дня похитили 100 миллионов наличными в одном из самых дорогих и охраняемых коттеджных поселков Подмосковья.

Участника ограбления вдовы Градского сегодня приговорили к восьми с лишним годам колонии строгого режима. Но это не все. Есть еще практически невыполнимая часть наказания. Умеджон Жабборов должен выплатить жене артиста украденные сто миллионов. По версии следствия, он — один из четверых в преступной группировке. Остальные еще не пойманы. Что рассказал подсудимый про своих сообщников и большие деньги — услышал Михаил Емелин.

На лице осужденного Умеджона Жаббарова — холодный взгляд и невозмутимое спокойствие. Он уже давно смирился с тем, что домой, к жене и детям, вернется не скоро, а после оглашения приговора отправится по этапу. В очередной раз. Пять лет назад его осудили за взятку полицейскому, теперь молодой человек получил срок за разбой и помощь в ограблении вдовы известного певца Александра Градского — Марины Коташенко.

«Вы ждали восемь лет? — Выходите. — Вы расчитывали на больший или на меньший срок?»

Ограбление усадьбы Градских напоминает остросюжетный детектив, который почти каждый день обрастал новыми версиями и подробностями. Преступники посреди белого дня похитили 100 миллионов наличными в одном из самых дорогих и охраняемых коттеджных поселков Подмосковья.

В тот день вдова народного артиста отправилась из семейного имения по делам, но не успела проехать и пары километров, как в нее врезалась иномарка. Это произошло здесь, рядом с поселком Жедочи. Трое вооруженных мужчин в масках приставили оружие и заставили вернуться вместе с ними домой и отдать все деньги.

В доме Градских было больше ста миллионов рублей — эти деньги семья почему-то хранила не в банке, а наличными — под кроватью.

«Далее они посадили потерпевшую на заднее кресло машины и выехали с территории дачного товарищества, не вызвав подозрений у поста охраны. Позже они забрали чемодан из машины Коташенко, пересели в другую машину и скрылись», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

После этого потерпевшая почему-то поехала домой, а не в ближайший отдел полиции. Заявление написала только через несколько часов. Это одна из причин, почему следователи рассматривали версию об инсценировке ограбления. Уж слишком много было странностей. Смущало и то, что вдова не попросила о помощи охрану, когда проезжала мимо охраны коттеджного поселка.

«Я увидел номера машины — ее машина. Я ее запустил и все. Окна задние затонированные, а передние запотевшие. Непонятно там», — рассказал один из охранников.

Однако версия с подставным ограблением быстро ушла на второй план. Соседи и близкие музыканта заявили, что Марина Коташенко любила супруга и не могла так поступить. Якобы в тот день она была очень напугана — преступники, угрожая расправой с семьей, запретили обращаться в полицию.

«У нее был шок. Незаслуженно обвинил девушку, вдову в печальных инструкциях. Он не был бедным — Градский. У него был миллион, полтора — для большого известного человека не такие. Он не хранил их в банках», — рассказал заслуженный художник России, друг Александра Градского Никас Сафронов.

Градский не раз признавался, что у него много денег и они «не влезают в шкаф», а гонорары старался брать исключительно наличными. Возможно, именно поэтому преступники решили грабить именно дом вдовы музыканта — знали, что сорвут куш.

«Не исключаю, что в этом преступлении косвенно виновата сама Коташенко, которая рассказывала своим родным и знакомым, что хранятся денежные средства. Возможно, она с кем-то советовалась, как эти денежные средства потратить, переложить в банк», — отметил бывший сотрудник МВД России Олег Иванников.

Все прояснилось, когда полицейские задержали одного из участников группировки — Умеджона Жаббарова. Именно он спроцировал аварию, после которой его сообщники стали угрожать Коташенко. Фигурант дела не сразу признал вину и поначалу вел себя неадекватно. Даже в зале суда.

«А ваши подельники где? — Да, дай Бог им здоровья. Я откуда знаю, где? Че я, на связи, могу знать, где?»

Позже он все-таки успокоился и начал активно сотрудничать со следствием. Подробно рассказал суду о судьбе украденных денег — большую часть забрали сообщники, и скрылись, предположительно, за границей, а ему досталось лишь пять миллионов из ста.

«Признаю, что мне нужны были деньги. Они мне сказали, что надо сделать автоподставу и за это деньги получу», — сказал осужденный.

Часть наличных Жабборов потратил на покупку новой иномарки, оставшиеся же средства спрятал. Хотел разбогатеть с помощью легких денег, а в итоге получил срок — восемь лет и два месяца колонии строгого режима, а также погряз в долгах, возможно, до конца жизни. Суд обязал фигуранта выплатить семье Градских украденные 100 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстоятельствах ограбления вдовы Александра Градского.

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