Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти

Марина Коташенко принесла на могилу супруга букет свежих красных гвоздик.

Вдова Александра Градского навестила его могилу в годовщину смерти. Марина Коташенко приехала на Ваганьковское кладбище в сопровождении родственников. 5-tv.ru удалось запечатлеть визит семьи Градского на видео.

Как видно на эксклюзивных кадрах, Марина Коташенко принесла на могилу супруга букет свежих красных гвоздик. Оделась она не ярко, но дорого: шуба из натурального меха в пол, шерстяная шапка, модная черная сумка. Вместе с Коташенко приехал навестить покойного мэтра и его восьмилетний сын Александр.

Марина Коташенко отказалась от комментариев и все время хранила скорбное молчание.

Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в больнице. Туда его экстренно доставили с подозрением на инсульт. Двумя днями ранее Градский пожаловался родственникам на плохое самочувствие и сразу потерял сознание.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили в гражданском браке почти 20 лет, в этом союзе родились сыновья Александр и Иван.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сестра Градского намерена судиться с наследниками артиста за многомиллионное имущество.