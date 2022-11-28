Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
Вдова Градского Коташенко посетила его могилу в годовщину смерти
Фото, видео: Белоусов Виталий / ТАСС; 5-tv.ru
Марина Коташенко принесла на могилу супруга букет свежих красных гвоздик.
Вдова Александра Градского навестила его могилу в годовщину смерти. Марина Коташенко приехала на Ваганьковское кладбище в сопровождении родственников. 5-tv.ru удалось запечатлеть визит семьи Градского на видео.
Как видно на эксклюзивных кадрах, Марина Коташенко принесла на могилу супруга букет свежих красных гвоздик. Оделась она не ярко, но дорого: шуба из натурального меха в пол, шерстяная шапка, модная черная сумка. Вместе с Коташенко приехал навестить покойного мэтра и его восьмилетний сын Александр.
Марина Коташенко отказалась от комментариев и все время хранила скорбное молчание.
Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в больнице. Туда его экстренно доставили с подозрением на инсульт. Двумя днями ранее Градский пожаловался родственникам на плохое самочувствие и сразу потерял сознание.
Александр Градский и Марина Коташенко прожили в гражданском браке почти 20 лет, в этом союзе родились сыновья Александр и Иван.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сестра Градского намерена судиться с наследниками артиста за многомиллионное имущество.
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