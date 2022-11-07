Восьмилетний сын тоскует по умершему Градскому: «Первый день рождения без него»

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Оксана Тарасова
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Восьмилетний сын покойного композитора Градского тяжело переживает утрату

Восьмилетний сын тоскует по умершему Градскому: «Первый день рождения без него»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

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Умер Александр Градский

Александр Градский-младший признался, что пока не может без слез случать песни отца и старается поддерживать оставшуюся без сильного плеча маму.

Восьмилетний сын покойного народного артиста РФ, музыканта и композитора Александра Градского рассказал, насколько тяжело переживает свою утрату. Мальчик, полный тезка отца, побывал на концерте, посвященном памяти знаменитого родителя, в сопровождении матери Марины Коташенко и согласился на интервью с журналистами НТВ.

Мероприятие было организовано в день рождения умершего артиста. По словам Саши Градского, это первый в его жизни праздник папы без самого папы. Принять это и осознать мальчику непросто. По его словам, весь последний год оказался настоящим испытанием для него и мамы.

«Это год очень нервный, все время вспоминаю папу. Дома его песни мы не слушаем, потому что всегда плакать хочется, еще тяжело. Я поддерживаю маму. И ей много кто помогает, но в основном мама со всем справляется сама», — рассказал наследник музыканта.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе без малого 20 лет, но только незадолго до смерти, в 2021 году, артист женился на избраннице. Молодая возлюбленная подарила композитору двух сыновей. Старший Саша родился в 2014-м в одной из клиник Нью-Йора, США, младший Ваня появился на свет в Москве спустя четыре года.

У Градского есть также взрослые дети от третьей супруги Ольги Фартышевой. Сыну Даниилу 42 год, дочери Марии — 36. Артист был госпитализирован с подозрением на инсульт в ноябре прошлого года, два дня врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Знаменитый музыкант ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности и результаты расследования ограбления вдовы Александра Градского, произошедшего вскоре после его смерти.

Тема:
Умер Александр Градский
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