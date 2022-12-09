Усилия окупятся сторицей: финансовый гороскоп для Тельцов на 2023 год

Если прошлый год прошел под эгидой воинственной планеты Марс, принесшей много потрясений, то в новом 2023 году будет превалировать женская энергия инь. Символом года станет Черный Водяной Кролик, которому покровительствует планета любви Венера. Это значит, что в финансовых вопросах всем знакам зодиака следует проявлять больше дипломатии и трудолюбия, а также наращивать деловые контакты и искать творческие решения в работе.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие события в сфере финансов ожидают Тельцов в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Тельцов в 2023 году

Материальное положение Тельцов в 2023 году покажется двояким. С одной стороны, зимой и весной дела будут обстоять не лучшим образом: их ожидают различные траты, всевозможные уплаты долгов и внесения залогов по каким-то контрактам и обязательствам. Это период, когда нужно поставить точку в вопросах, которые были отложены в долгий ящик. Здесь склонным к сибаритству Тельцам придется взять себя в ежовые рукавицы и стать более организованными. Важно максимально проявлять активность и усердие в работе.

«В первой половине года Тельцам предстоит заняться какими-то старыми, незавершенными делами, например, закрыть долги или завершить моменты с деловыми партнерами. Эти действия потребуют от вас дополнительного финансового вложения, поэтому каких-то хороших доходов ожидать не стоит. Но не расстраивайтесь: уже во второй половине года все усилия окупятся сторицей», — пояснила астролог Березовская.

Уже с лета дисциплина и рвение на работе принесет Тельцам ощутимый результат в финансах. Представители земной стихии сами по себе — творческие натуры, поэтому наиболее удачными окажутся проекты, связанные с креативом. Причем даже те, кто занимается сферой технологий и науки, смогут удивить своих коллег оригинальными решениями и легко справиться со сложными задачами.

Кроме того, большую роль в решении многих вопросов сыграют коммуникативные навыки. Благодаря умению расположить к себе людей, обаятельные Тельцы смогут заключить выгодные контракты и привлечь инвесторов в свои бизнес-проекты. Особенно привлекательными с точки зрения финансов станут новые знакомства.

Траты и приобретения Тельцов в 2023 году

В зимний и весенний периоды Тельцам предстоит много трудиться, поэтому в зоне риска может оказаться здоровье. Чтобы не тратить средства на лекарства, им следует соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Высыпаться, питаться правильно и помнить о пользе физических нагрузок. Чтобы укрепить иммунитет, будет кстати записаться на плаванье или занятия по йоге. Кроме того, полезно изменить свои привычки, например, бросить курить или ходить от дома до работы другим маршрутом — это помогает нарастить нейронные связи.

Поскольку доходы в этом году не позволят Тельцам отдохнуть на полную катушку, приобретения в основном будут нематериального характера. Представителям этого знака зодиака захочется романтики и новых впечатлений, поэтому средства пойдут на горящие путевки, походы в театры и на музыкальные концерты.

Кроме того, одинокие Тельцы с высокой вероятностью смогут повстречать свою вторую половинку на культурных мероприятиях, так что будет полезно записаться на курсы по IT, бизнес-тренинги или лекции об искусстве.

Финансовые риски для Тельцов в 2023 году

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Несмотря на то, что в целом 2023 год окажется для Тельцов стабильным, им следует быть осторожными в подписании юридических документов.

«С лета уже запускаются новые проекты, налаживаются важные деловые связи. Это принесет хороший доход. Единственное, Тельцам нужно будет урегулировать юридические вопросы. Не пускайте их на самотек, потому что нерешенные дела могут повлечь за собой неприятные последствия», — предостерегла эксперт.

Даже если на работе будет ощущение потолка, не стоит спешить кардинально менять сферу деятельности. Вероятно, Тельцам просто следует проявить более креативные методы труда, чтобы разбавить рутину и избежать выгорания.