Невероятный взлет и подлость партнеров: финансовый гороскоп для Рыб на 2023 год

Финансовая ситуация в новом 2023 году будет стабильной. Мягкая энергия инь, которая начнет доминировать с приходом года Кролика, позволит избежать радикальных негативных изменений в этой сфере и станет способствовать накоплению и инвестированию.

Экономных Рыб также коснется благосклонность пушистого символа нового года. Он позволит представителям знака зодиака начать баловать себя и попробовать поработать в новой интересной сфере. Подробный финансовый прогноз Рыбам на 2023-й эксклюзивно Пятому каналу дала астролог Ирина Березовская.

Карьера и источники денежной удачи Рыб в 2023 году

Чтобы получить благосклонность судьбы в финансовой сфере, Рыбам надо правильно начать год. В январе им следует завершить все накопившиеся дела, которые долгое время не давали покоя. Если начать что-то новое раньше, то многие среди этого знака зодиака рискуют нарваться на неприятности в других сферах жизни, которые будут сопровождать их в течение всего года.

«Пока вы <…> не завершите эти процессы, лучше не приниматься за новые проекты, чтобы не переусердствовать в делах и не получить усталость вместо дополнительных доходов», — посоветовала астролог.

Впрочем, решение затянувшихся вопросов позволит Рыбам взглянуть на некоторые дела под другим углом и переосмыслить свое отношение к работе. Рутинное занятие п откроет перед глазами данного знака зодиака новые горизонты в профессии или вдохновит на свершения в другой сфере деятельности, например, открытии бизнеса.

Для реализации очередных задач Рыбы должны понять, что им нужно для достижения цели, с какими людьми им по пути, а с кем придется расстаться на данном этапе. Покончить со старым лучше в январе 2023, тогда в последний месяц зимы для Рыб откроются новые карьерные перспективы. Начальство обязательно оценит продуктивность и творческий подход к работе, который продемонстрируют представители знака зодиака. В этот период их ожидают приятные бонусы в виде повышения зарплаты, премии или продвиженияи по карьерной лестнице.

Самым благоприятным временем для служебного роста станут весенние месяцы. Креативный подход Рыб к делам в это время начнет приносить плоды. Новый карьерный скачок представители этого знака зодиака могут ждать в уже апреле. Их творческие идеи по поводу оптимизации работы и природная интуиция, которая поможет им предугадывать тенденции на рынке и запросы граждан, не останутся незамеченными. Рыбам могут предложить должность с зарплатой, намного превышающей тот уровень финансового дохода, на который они рассчитывали.

«Очень важно во всех делах использовать именно ваш креатив, ваш творческий подход, ваш свежий взгляд даже на какие-то старые дела. Это тоже поможет быстро и эффективно решать любые задачи и, конечно же, получать деньги», — посоветовала эксперт.

Летом Рыбам для достижения финансовых целей следует проявлять настойчивость. Если они уверены, что задумка поможет компании развиваться, то рожденные под этим знаком зодиака должны идти до конца и отстаивать идеи. В этот период также стоит задуматься о грамотных изменениях в финансовой политике своей семьи и создавать пассивные источники дохода.

Денежная удача будет сопровождать Рыб в течение всего года, но особенно им повезет в сентябре и октябре 2023. В этот период они могут выиграть крупную сумму в лотерею. Также осень для представителей знака зодиака окажется связана с многочисленными командировками или переездом. Вероятно, увидев потенциал Рыб, начальство решит назначить их руководителями нового филиала компании, а если рожденные под данным знаком зодиака сами владеют бизнесом, то откроют подразделение в другом регионе России или даже за рубежом.

Также Рыбы в новом 2023 году попробуют силы в роли наставника, начнут вести профильные курсы, тренинги или станут обучать новых сотрудников. Этот опыт принесет им не только финансовое, но и моральное удовлетворение.

Траты и приобретения Рыб в 2023 году

Рыбы — трудолюбивый и экономный знак зодиака. Они умеют зарабатывать и откладывать деньги на крупные покупки. Судьба в новом году порадует их финансовой прибылью. Представители знака зодиака даже не могли представить, что смогут столько заработать. Но радоваться большому доходу преждевременно, так как крупных трат все-таки не избежать.

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В конце весны Рыб ждет какое-то важное событие, связанное с семьей. Оно потребует серьезных финансовых вложений. Возможно, представители знака зодиака решат сыграть свадьбу или приобрести жилье.

Рыбы целый год будут напряженно работать, но в плотном графике следует находить время и на себя. Если они давно хотели что-то купить, то в новом году просто обязаны приобрести это, иначе долго будут жалеть из-за упущенной возможности. Также в середине лета Рыбы должны отправиться в отпуск, что тоже потребует вложений.

В 2023-м представители знака зодиака не должны забывать о собственных увлечениях. Рукоделие и творчество помогут снизить умственную нагрузку и расслабиться после напряженного дня. Конечно, на первых порах хобби окажется немного обременительным в плане расходов, но потом оно обязательно окупится, так как таланты Рыб оценят окружающие и начнут заказывать у них авторские изделия.

Неожиданное серьезное повышение зарплаты, которое ожидается в новом году, вероятно, вскружит голову Рыбам. Но сразу спускать все деньги представителям знака зодиака не рекомендуется. Следует сохранять средства на необходимые покупки.

Финансовые риски для Рыб в 2023 году

Проблемы в финансовых вопросах весь год могут возникать у Рыб в связи с проверками со стороны государственных органов и несостыковками в важных документах и отчетах. Представители знака зодиака должны внимательно относиться ко всему, что подписывают, и консультироваться с юристами перед заключением договоров.

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«Важный для вас совет — это доверять своей интуиции при взаимодействии с новыми людьми, но несмотря на это, обязательно проверять все финансовые показатели любой крупной сделки в сфере вашей деятельности, в сфере вашей компетенции», — порекомендовала астролог.

Новый год окажется очень динамичным, поэтому не мудрено, что Рыбы могут упустить что-то важное, поэтому надо контролировать весь документооборот, который проходит через их руки. Эта рекомендация, по словам астролога, поможет получить новую должность и повысить доход.

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