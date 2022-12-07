Названы три знака зодиака, которым в Новом 2023 году повезет в любви

Атмосфера нового 2023 года наполнит жизнь каждого романтикой и любовью. Благоприятное влияние на развитие личных отношений будет оказывать энергия года — инь, которая будет преобладать в этот период. Многим в 2023-м захочется ощутить гармонию, спокойствие и размеренность, помогут добиться этого состояния семья и вторая половинка. В новом году в парках появится еще больше влюбленных пар. Символ нового года — Черный Водяной Кролик — постарается устроить личное счастье для каждого.

Кому не придется прикладывать особых усилий для того, чтобы наладить личную жизнь, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Ирина Березовская.

Общая энергетика 2023 года в любовной сфере для всех знаков зодиака

Новый 2023 год будет благоприятным для развития личных отношений. Черный Водяной Кролик посодействует всем, кто готов к серьезным переменам в этой сфере жизни.

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Если раньше люди боялись заводить семью из-за кризиса вследствии коронавируса и других событий, то в 2023-м обстановка стабилизируется. Те, кто давно откладывал бракосочетание и рождение детей, наконец смогут почувствовать уверенность в завтрашнем дне и создать полноценную ячейку общества.

«Если говорить о Водяном Кролике, это животное достаточно любящее семью и теплоту, поэтому любые отношения, которые начнутся в 2023-м, имеют шансы перейти во что-то серьезное», — отметила эксперт.

Тем, кто пока не обзавелся второй половинкой, захочется закрутить роман и совершать поступки во имя любви. Романтические отношения в этот период будут сопровождаться красивыми ухаживаниями, милыми подарками, прогулками под Луной, серенадами под балконом и чтением стихов. У пар появится множество прекрасных историй, которые потом они будут рассказывать своим детям и внукам, так как отношения, начавшиеся в год Кролика, будут крепкими и продолжительными. Следует лишь не упустить свою любовь.

«Общая энергетика года такова, что она способствует романтическим настроениям в обществе. Люди стремятся завести отношения, им интересна эта сфера. Все хотят именно глубоких, теплых, доверительных отношений. Причем это год, когда они будут красивыми», — рассказала астролог.

В новом году также на первый план, по словам астролога, выйдет культура. Люди, устав от рутины, потянутся в театры, кино, музеи. Те, кто мечтает о любви, смогут встретить судьбу именно на этих площадках. Стоит обратить внимание и на близкое окружение. Возможно, суженый уже рядом, просто по какой-то причине оказался во френдзоне.

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Судьбоносные знакомства могут происходить и во время семейных застолий. Надо лишь обратить внимание на подругу сестры, которая заглянула к ней на день рождения, или на бывшего сослуживца брата, что пришел поздравить его с Днем защитника Отечества. Возможно, именно этот человек сможет подарить ту самую любовь, о которой пишут романы и снимают фильмы.

Кому особенно повезет в любви в Новом 2023 году

Повезет в любви, по словам астролога, в той или иной степени всем знакам зодиака, но особенный успех в этой сфере будет преследовать Весов, Скорпионов и Рыб. Они могут рассчитывать не только на встречу, но и на создание серьезных отношений вплоть до заключения брака и рождения детей.

«Эти три знака будут просто излучать очарование, любовные чары. Они будут нравиться очень многим людям. Если вы свободны, то вам легче всего обрести свою любовь», — сообщила специалист.

Весы

Год Кролика подарит каждому человеку возможность обрести любовь. Пушистый символ 2023-го поможет людям по-особенному взглянуть друг на друга и выбрать того, кого они искали всю жизнь.

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Романтическая энергия будет окружать Весов в течение всего 2023 года, поэтому неудивительно, что вокруг них появится толпа поклонников. Природный магнетизм позволит им производить приятное впечатление на представителей противоположного пола.

Может сложиться ситуация, что за сердце Весов станут бороться сразу несколько претендентов. Представителям этого знака зодиака придется взвесить все за и против и сделать сложный выбор, но тот человек, с которым они решат окунуться в любовь, будет рядом с ним долгие годы.

Тех Весов, которые давно состоят в отношениях, ждет приятный сюрприз: вступление в брак или наступление долгожданной беременности. Чтобы укрепить отношения, представителям знака зодиака стоит уделить внимание совместному отдыху с возлюбленным. Времяпрепровождение в компании друг друга и путешествия внесут новые яркие краски в их жизнь.

Скорпионы

Влияние воинственной планеты Марс в новом 2023 году наконец сменится спокойствием Венеры, покровительницы всех влюбленных. Именно она поможет создать гармоничные отношения в этот период.

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Познать настоящую любовь Скорпионы смогут уже в январе. В начале нового года они наконец встретят человека, соответствующего образу идеального партнера. Долгие годы это был всего лишь персонаж их фантазий. Друзья говорили, что таких людей не существует, но представители знака зодиака докажут обратное. Они все-таки найдут того самого и построят с ним крепкие отношения.

Те Скорпионы, что уже нашли свою любовь, переосмыслят подход к отношениям. Если раньше они ждали, когда партнер сделает первый шаг, то в новом году они возьмут инициативу в свои руки. Представители знака зодиака станут уделять избраннику больше времени и внимания.

Укрепить взаимоотношения Скорпионам помогут подарки. Вторая половинка будет рада получить что-нибудь милое и романтичное как по какому-то поводу, так и без него.

Рыбы

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик — с особым усердием возьмется за налаживание личной жизни рожденных под покровительством подвластной ему стихии.

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Обрести счастье в любви Рыбам поможет выход из зоны комфорта. Они давно помышляли об отношениях, но боялись быть отвергнутыми из-за своих комплексов. Представителям знака зодиака следует больше выходить в свет, посещать кафе, различные массовые мероприятия и знакомиться с людьми.

Поверить в себя им позволят влюбленные глаза многочисленных поклонников, которые появятся в их жизни в новом году. Рыбам важно не попасться на удочку первого встречного, а разобраться в своих чувствах и самим выбрать, кто им подходит для создания пары.

Если Рыбы уже нашли любовь, то период благоприятен, чтобы строить долгосрочные планы. Возможно, они решат, что пришло время создать семью и подумать о детях. Год Кролика благословит намерения представителей знака зодиака и поможет их реализовать.

Какому знаку зодиака для успеха в любви придется приложить максимум усилий

Серьезные перемены в личной жизни ожидаются и у Козерогов. Весь год они будут усердно трудиться, чтобы к концу 2023-го почувствовать себя счастливыми. Работать представители знака зодиака будут и над личными взаимоотношениями.

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У Козерогов большие планы на этот годы в сфере любви. Это очень целеустремленный знак, поэтому максимальная программа, которые они себе составили на ближайшие несколько лет, такова: посадить дерево, построить дом и вырастить сына. В 2023-м достижение этих результатов выйдет на первый план. Представители знака зодиака планируют в год Кролика, если не осуществить все эти пункты, то хотя бы начать реализацию своей жизненной миссии.

«У вас такой тоже очень фундаментальный год именно для создания семьи. То есть если вы Козерог и если вы сейчас в отношениях, <…> стоит запланировать бракосочетание или рождение детей», — посоветовала астролог.

Кроме вступления в супружеский союз, Козероги также будут нацелены на покупку недвижимости для семьи. И в конце нового 2023 года им удастся это сделать.

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