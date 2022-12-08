Дар станет проклятьем: финансовый гороскоп для Близнецов на 2023 год

Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12

2023 год заставит Близнецов кружиться и проявлять активность. Представители воздушной стихии смогут продвинуться по карьерной лестнице благодаря своей харизме и коммуникативным навыкам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» — этот афоризм, приписываемый легендарному банкиру Натану Ротшильду, будет как нельзя актуален в 2023 году. Именно коммуникации начнут играть решающую роль в управлении финансовыми потоками, поэтому наращивание контактов станет важным для всех знаков зодиака. А общительные Близнецы считаются лидерами по количеству самых разных знакомств.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие события Черный Водяной Кролик — символ нового года — уготовил Близнецам в финансовой сфере.

Карьера и источники денежной удачи Близнецов в 2023 году

Буквально в начале года Близнецов ожидают перемены в финансах. Причем касаться они могут как смены места работы, так и поиска подработки. Этот период с января по март 2023 может показаться непростым, потому что поиск нового места будет сопровождаться сомнениями в себе, неопределенностью и неустойчивостью материального положения.

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«У Близнецов в финансовом плане 2023 год выдастся достаточно разнообразным: пик подъема будут чередоваться со спадами. Первый период приходится на самое начало года, когда Близнецам надо заниматься вопросами, связанными с налаживанием каких-то бизнес-процессов. Возможно, они также задумаются о поиске новой работы или дополнительного источника доходов. То есть время достаточно хлопотное», — пояснила астролог Березовская.

Уже с мая ситуация поменяется. Представители воздушной стихии разворачивают бурную деятельность. Их подвижная натура поможет так слаженно выстроить рабочий процесс, что все окружающие будут удивляться энтузиазму, профессионализму и неуемной энергии Близнецов. Аура успеха продлится все лето и сентябрь. Первым делом следует позаботиться о выстраивании гармоничных отношений с коллегами — ведь именно они станут активно продвигать инициативы Близнецов. Оказавшись в фокусе внимания, они смогут неожиданно получить приятный материальный бонус. Это может быть денежная премия или повышения в должности.

В осенне-зимний период Близнецы вновь ощутят упадок сил. Должность покажется неинтересной, а количество денег не позволит разойтись на широкую ногу. В связи с этим знаку зодиака следует научиться лучше распределять доходы и не позволять себе импульсивных покупок.

Траты и приобретения Близнецов в 2023 году

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Несмотря на то что у Близнецов получится неплохо заработать в этом году, непредвиденные траты или перемена работы могут сказаться на стабильности материального положения. И хотя широкий круг знакомств позволит выйти из любой сложной ситуации, Близнецам следует быть менее расточительными. Лучше всего сфокусироваться на крупных покупках — техники или недвижимости.

Самой выгодной инвестицией окажется образование. Дело в том, что ближе к осени на работе, возможно, придется разрулить какую-то сложную ситуацию. Это будет отличная возможность, чтобы проявить свой профессионализм, поэтому рекомендуется на курсы повышения квалификации.

Из-за того, что Близнецы привыкли отдавать свою энергию людям, в конце года психическое здоровье может их подвести. Очень важно заняться какими-то медитативными практиками. Восстановить душевный баланс поможет йога, плаванье, лепка из глины, уход за комнатными растениями, рисование. Таким образом можно не только ощутить гармонию, но и завести интересные знакомства.

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Эмоциональность Близнецов в этом году станет как благословением, так и проклятием. Из-за частой смены настроения представители воздушной стихии рискуют превратить этот год в американские горки, что неизменно отразится на кошельке. Чтобы не сорить деньгами, лучше откладывать про запас. В противном случае уже в декабре 2023 года есть риск остаться почти без денег.

Кроме того, представителям этого знака зодиака надо постараться критически оценивать отношения с людьми. Несмотря на то что есть шанс хорошо продвинуться в профессиональном плане благодаря наличию выгодных связей, наряду с единомышленниками у Близнецов появятся конкуренты. Существует риск стать объектом зависти и сплетен, поэтому желательно поменьше откровенничать и не доверять планы малознакомым людям.

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