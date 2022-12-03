Завершение цикла и старт нового: любовный гороскоп для Близнецов на 2023 год

Черный Водяной Кролик — символ 2023 года — в своих лапках принесет немало сюрпризов всем знакам зодиака. Благодаря покровительству планеты Венеры, этот период благотворен для развития романтических отношений и укрепления семейного очага. Весьма насыщенной окажется любовная жизнь Близнецов. Кому-то предстоит положить конец отношениям на дистанции, а кому-то — проявить инициативу в знакомствах.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие решения определят судьбу Близнецов в 2023 году.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Близнецов

Для активных Близнецов новый год начинается оптимистично. Январско-февральский период не только сулит приятные знакомства, но и в целом может определить отношения с партнером в долгосрочной перспективе.

«Вам предстоит задать вопрос, что вы сами можете сделать, чтобы улучшить отношения с партнером. Например, задумайтесь над увлечениями для семьи, путешествием в новое место, формой досуга или новом хобби», — порекомендовала астролог Березовская.

Любые возникшие недопонимания в общении Кролик советует решать дипломатическим путем. Привычка горячиться при мелких жизненных неурядицах может подвести. Особенно это касается ревности Близнецов. Важно вовремя остудить свой пыл, проанализировать ситуацию с холодной головой. Вероятно, проблемы легко получится решить откровенной беседой по душам.

Общительность — одно из важных качеств лидера, а Близнецы — прирожденные коммуникаторы. Налаженные связи станут играть определяющую роль не только в личной, но и профессиональной сфере. Важно оставаться на виду и делиться своими творческими планами с единомышленниками. Благодаря контактам получится избежать сплетен и предательств, а также продвинуться по карьере и повысить уровень квалификации.

Если в начале 2023 года перед Близнецами будет стоять вопрос перемен статуса в отношениях (причем как в хорошую, так и в плохую сторону), то весной представителям воздушной стихии захочется легкости, флирта и новых эмоций. Летом Близнецы погрузятся в работу, из-за чего в отношениях с партнером может намечаться холодок. В основном, претензии будут касаться невнимательности к избраннику. Желательно почаще проводите время вместе.

Осенняя пора важна Близнецам для восстановления внутреннего баланса. Из-за эмоционального выгорания на работе и недомолвок с близким человеком им захочется восполнить запасы энергии. Следует замедлиться и посвятить время себе. Поход к психологу, на курсы йоги, медитации или плаванья помогут вернуть ощущение стойкости и уверенности в себе, а прогулки с партнером на свежем воздухе — подарит чувство спокойной радости.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Близнецов

Близнецы, у которых есть супруг или постоянный партнер, в начале года смогут выйти на новый уровень отношений. Причем инициатором перемен и вереницы событий станет именно воздушный знак. Семейные Близнецы могут решиться завести ребенка, а пары, не состоящие в браке, вероятно, захотят скрепить союз помолвкой или отправиться в дальнее путешествие. Положительный эффект окажет переезд на постоянное место жительство в другой город или страну.

В противном случае велик риск, что отсутствие каких-либо шагов навстречу любимому человеку весной может обернуться расставанием. Все-таки важно поддерживать огонь в отношениях и не поддаваться рутине, а также не предавать свою истинную натуру: общаться, исследовать новые места и открываться новому.

В целом первая половина года пройдет гладко. Зато в летний зной Близнецам захочется отвлечься и забыть об обязательствах. Природная пытливость направит к изучению новых сфер деятельности. Ощутив профессиональный азарт, и получив избыток общения, Близнецам будто не будет дела до партнера, из-за чего могут вспыхнуть ссоры. В этот период желательно услышать его мнение и мирно решить конфликт.

«Летом Близнецам захочется меньшего контроля в отношениях. Вы направите ваш фокус внимания на отдых, вечеринки, друзей, обучение или работу. Для вас главное, чтобы партнер давал вам больше свободы в этот период. Будьте лояльны друг другу, подходите мирно и дружелюбно к решению любых вопросов», — советует эксперт.

Осенью Близнецам, состоящим в паре, следует уделять много внимания не только физической стороне отношений, но и интеллектуальной.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Близнецов

В начале года Близнецам, которые пока не состоят в отношениях, Кролик также сулит удачу. Представители воздушного знака зодиака имеют все шансы встретить человека, который в перспективе станет партнером. Главное — проявлять самим больше активности, например, позвать нового знакомого на каток или в кино. Гороскоп советует находить общие темы для беседы и сразу воплощать задуманное в жизнь. Чем больше у пары появится совместных впечатлений, тем легче будет потом. А именно весной. В этот сезон Близнецов закружит вихрь романтики и приключений.

«Если вы свободны от отношений, то в начале года Близнецам следует проявлять инициативу в отношениях. Знакомьтесь, выходите в свет, общайтесь на сайтах знакомств и в соцсетях. Это поможет приблизить вас к поиску близкого человека», — считает астролог.

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Летом одинокие Близнецы, скорее всего, погрузятся в работу, тем более что, в этой сфере общительность позволит им заручиться поддержкой коллег и получить повышение. Зато осенью отношения с партнером станут прочнее. При этом Близнецы не перестанут получать много внимания и комплиментов со стороны. Также существует вероятность повстречать любовь из прошлого, и старые чувства разгорятся с новой силой.