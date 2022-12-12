ТОП-5 новогодних опасностей для собак и кошек: как защитить питомца в праздник

Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 13

Зоопсихолог Волков: островок безопасности для питомца — один из способов защиты его от стресса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Liashonok; 5-tv.ru

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Чтобы пушистые любимцы спокойно пережили сезон салютов и хлопушек, потребуется два вида помощи.

Ни один Новый год не обходится без использования пиротехники. Треск, шипение и взрывы салютов в главную ночь года доносятся буквально из каждого двора. Если для человека — это неотъемлемый атрибут праздника, то для домашних животных — причина для страха и паники, которые могут серьезно навредить здоровью собак и кошек.

Как уберечь нервную систему питомцев в период новогодних праздников — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответили зоопсихологи Мирослав Волков и Жанна Кантова.

Животные боятся громких звуков, потому что обладают невероятно чутким слухом и повышенной чувствительностью барабанных перепонок. Любой звуковой триггер: взрывы, выстрелы, хлопки, бой курантов вызывают у пушистиков болевые ощущения. Поэтому специалисты не рекомендуют оставлять меньших братьев наедине с их страхами.

«Животные часто боятся таких вещей и от страха могут убежать или проявить поведение, которое в дальнейшем закрепится и будет проблемой для владельца. Но сказать, что это смертельная история, и животные повсеместно погибают во время новогодних праздников, нельзя. В основном страдают характерные, легко возбудимые и пожилые животные», — пояснил зоопсихолог Волков.

Как пиротехника на Новый год влияет на собак и кошек

Четвероногим не понять, что шум от салюта нужен для веселья. На использование любой пиротехники в праздники любимцы часто реагируют одышкой, дрожью, воем, попытками спрятаться или убежать. Чувствительность к шуму может развиться у собак еще в детстве, но может иметь и генетическую природу — некоторые породы подвержены этому в большей степени.

«Больше всего подвержены опасности легко возбудимые животные: те, которых часто холят, лелеют, мало занимаются физической активностью. Поэтому они достаточно ярко реагируют на различные типы раздражителей. Это может быть не только звук петарды, а хлопок выхлопной трубы автомобиля, что угодно. Напугать до смерти может даже хлопок входной двери. В праздники такие животные страдают чаще всего. Это не зависит ни от породы, размера животного или даже от его вида», — пояснил специалист.

В ответ на продолжительный шум в новогоднюю ночь домашние животные испытывают хронический стресс.

Причины страха громких звуков у собак и кошек

Причины того, почему питомец боится громких звуков и шума на улице, могут быть самые разные. Это или пережитый страх в детском возрасте, или сильное воздействие, которому животное регулярно подвергается во взрослом состоянии. Зооспециалисты считают, что установить точную причину закрепившихся патологических страхов не всегда возможно. Они могут развиваться, в том числе из-за слабой нервной системы четвероногих друзей, выращенных в нервозной обстановке.

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Животный страх — как определить стресс собаки и кошки по реакции тела

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Питомцы страдают от новогоднего шума физически. Их физиологические реакции свидетельствуют об эмоциональном возбуждении. Именно реакция тела указывает, расслаблены четвероногие друзья или напуганы.

Учащение пульса, дыхания и повышение температуры тела — основные индикаторы уровня стресса. В частности, у кошек может быть продолжительное вылизывание, чесание. А у собак возможно расширение зрачков, прижатые к голове уши, подергивание хвоста, вздыбленная шерсть, устрашающий оскал.

Как защитить собаку и кошку в Новый год от шума — советы для дома

Подготовку к новогодней ночи специалисты рекомендуют начать заранее.

Накануне праздничного застолья любимый «хвостик» должен быть сытым, так как чувство голода возбуждает нервную систему животного. Лакомство его успокоит. Не забыть долить воды в миску. Тревога усиливает жажду.

Организовать для четвероногого друга уютный «островок безопасности» с любимыми игрушками и знакомыми запахами.

«Самое надежное, что вы можете сделать, кроме того заранее подготовить животное к празднику, это поместить его в темное отгороженное помещение, например, в кладовку, раздевалку в вашей квартире. Так оно не будет слышать громких салютов, взрывов петард и весьма спокойно переживет эти дни в таком безопасном для него местечке», — посоветовал зоопсихолог Мирослав Волков.

Оградить питомца от веселых гостей, присутствия во время шумного семейного многолюдного застолья. Чрезмерное пристальное внимание к животному также может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Настойчивое желание трясти, держать на руках, играть еще больше усилит стрессовое состояние четвероногого.

И если пушистик прижался к ноге во время запуска новогодних хлопушек, значит, он безгранично доверяет своему хозяину и считает, что рядом с ним он находится в безопасности. Поэтому не стоит терять эту связь и подносить питомца к окну, чтобы показать ему «новогоднюю красоту». Это может напугать еще больше.

Если человек знает, что любимцу не обойтись без помощи лекарственных средств, то стоит заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом и приготовить назначенные успокоительные средства.

«Это могут быть успокоительные капли, таблетки, ошейники или диффузоры. В долгосрочной перспективе я рекомендую коррекцию поведения с зоопсихологом либо с кинологом», — считает зоопсихолог Жанна Кантова.

Как защитить собаку и кошку в Новый год от шума — советы для улицы

Погулять с питомцем эксперты советуют заблаговременно до того момента, как начнут раздаваться первые выстрелы фейерверков.

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Активность и умеренное утомление помогут легче перенести громкие звуки салюта, так как усталость затормаживает процессы возбуждения нервной системы питомца. Поэтому стоит подольше поиграть с любимцем на специальной площадке для домашних животных.

Если выйти на улицу вечером не получилось и требуется выгулять собаку после полуночи, то необходимо проверить надежность ошейника и шлейки. Дополнительно стоит указать на них свой номер телефона на случай, если животное испугается и убежит от хозяина.

На прогулке нужно крепко держать собаку на поводке, чтобы избежать несчастного случая, если собака вдруг испугается и пустится наутек. Питомец может выскочить на проезжую часть и угодить под машину.

Нежелательно кричать, ругаться, повышать голос на четвероногого друга за излишнюю активность, или, наоборот, трусость. Животное не может сдерживать проявление эмоций. Желательно избегать популярных мест запуска петард и на время праздников изменить маршрут прогулок.

«Что точно не нужно делать — так это сразу помещать животное в подобную среду, то есть начинать выгуливать животное, чтобы оно привыкло к фейерверкам. Этот метод заканчивается тем, что животное начинает в принципе бояться улицы, что нам, конечно, не очень нужно», — считает эксперт.

Опасные «новогодние игрушки» для собак и кошек

Что кроме громких звуков, может еще навредить питомцам в новогодние праздники? Эксперты отмечают, что домашние питомцы могут пострадать от привычных праздничных украшений и других атрибутов долгожданного веселья.

  1. Елочные гирлянды. Если пушистик прокусит шнур, то может получить ожог или удар током (если украшение электрическое).
  2. Новогодняя мишура, шуршащий «дождик». Традиционное украшение — как магнит для кошек, собак всех пород и возрастов. Однако, заигравшись, питомец может проглотить декорацию и нанести вред своему кишечнику.
  3. Свечи и бенгальские огни. Яркий символ торжества может обернуться ожогами и серьезными травмами для четвероногих.
  4. Детские игрушки. Щенки часто глотают мелкие детали подаренных на новый год игрушек. Поэтому во время распаковки подарков собак лучше держать подальше.
  5. Бумага для упаковки подарков. В праздничные дни мало кто обходится без этого элемента декорирования. Но разорванные и проглоченные клочья обертки грозят удушьем или закупоркой кишечника питомца.
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