Покорение карьерных вершин: Финансовый гороскоп для Раков на 2023 год

Прошлый год оказался переломным для всех знаков зодиака — виной тому воинственная планета Марс, изменившая движение финансовых потоков. Зато грядущий 2023 год пройдет под влиянием Венеры — планеты любви, семьи и искусства. В финансовом плане этот небесный объект сулит богатство, комфорт и роскошь. Главное — правильно распорядиться внутренними ресурсами, чтобы привлечь к себе энергию успеха и высоких доходов. Наиболее виртуозно с этим справится Рак.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие финансовые перспективы ожидают Раков в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Раков в 2023 году

Благополучие в финансах будет сопровождать Раков весь 2023 год. Причем глобальные изменения настанут уже в январе. Дел будет невпроворот, но умелые Раки найдут, как выручить коллег и параллельно решать несколько задач. У них появится отличный шанс воплотить в жизнь какую-то креативную идею, которой ранее они не решались поделиться.

«Для Раков 2023 год очень динамичный. Они буквально занимаются несколькими делами одновременно, чтобы получить дополнительные источники дохода. Начало года будет ознаменовано расширением бизнеса, повышением в должности или освоением какого-то нового для вас дела», — пояснила астролог Березовская.

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Черный Водяной Кролик, который является символом 2023 года, дарит прилив энергии всем водным знакам зодиака, в том числе целеустремленным Ракам. Однако звезды советуют не распыляться на все подряд, а браться именно за масштабные и амбициозные цели. Особенно удачным, как в карьере, так и в личной жизни для Раков станет февраль.

Весной и осенью 2023 из-за риска простудных заболеваний Ракам следует соблюдать баланс между работой и домом. Причем с марта по май-месяц в фокусе внимания должны оказаться близкие люди. Это период, когда Ракам следует разнообразить досуг, чтобы работа не казалась монотонной. Это поможет избежать выгорания, оставив силы на июнь, который и станет самым перспективным с точки зрения карьеры месяцем. Благодаря коммуникативным навыкам и энтузиазму, Раки смогут заверить в успехе даже самого скептически-настроенного инвестора.

«В середине года Ракам удастся найти единомышленников, что повлечет за собой финансовые бонусы в делах. Также они имеют шансы получить покровительство вышестоящего по должности человека», — подчеркнула эксперт.

Зато уже в июле гороскоп советует Ракам смело брать отпуск. Это время, чтобы восстановить силы и почерпнуть вдохновение на оставшийся год. Правда, представителям водной стихии следует избегать чрезмерных трат, иначе потом придется одалживать деньги. Осенняя пора и декабрь-месяц также обещают Ракам стабильность в материальном положении.

Траты и приобретения Раков в 2023 году

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2023 год сулит Ракам радужные перспективы. Однако премии, повышения и прибавки к зарплате не должны вводить в искушение в миг потратить заработанные трудом деньги. Вместо покупки автомобиля или дорогостоящей техники лучше пустить их на что-то нематериальное, например, инвестировать средства в свое образование.

Поскольку Кролик покровительствует искусствам, Ракам следует обратить внимание на творчески сферы, например, записаться на курсы по дизайну, вышивке, актерскому или ораторскому мастерству.

Кроме того, не помешает обратить внимание на здоровье, особенно в демисезонный период. Звезды рекомендуют Ракам включить в рацион витаминную пищу и начать ходить на тренировки в спортзал— это поможет укрепить иммунитет.

Другие траты станут связаны с передвижениями — командировками и путешествиями. Романтические отношения также могут заставить Раков раскошелиться на сюрпризы для своей второй половинки — ведь радовать свою семью и детей так приятно.

Финансовые риски для Раков в 2023 году

Несмотря на то что в целом Кролик щедро поддерживает Раков в финансах, им следует проявить осторожными в вопросах юридического характера. При оформлении важных документов Ракам лучше обратиться к квалифицированному специалисту, чем полагаться на везение. В противном случае есть риск получить неприятные последствия. Особенно если сделка была заключена на крупную сумму.

«Единственно, есть нюанс с юридическими вопросами, Ракам нужно держать руку на пульсе. Проверять все важные документы по важным сделкам, чтобы ничего не ускользало из поля зрения. Если быть осторожными, то действия не повлекут за собой финансовых потерь. В остальном 2023 будет стабильным для Раков», — пообещала астролог.

Поскольку Раки будут ощущать прилив сил в работе, представители водной стихии могут взвалить на свои плечи много задач, полагая, что все успеют сделать. Главное — не давать обещаний, которые Раки не в силах выполнить. Тут очень важно заранее проинформировать о сроках готовности своих подрядчиков и заказчиков, чтобы не выглядеть ненадежным человеком в глазах окружающих. Если же проектов накопилось много, то нужно без стеснений делегировать их своим коллегам. Они точно выручат обаятельных и ответственных Раков.