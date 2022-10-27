Время больших свершений: таро-прогноз для Раков на 2023 год

Новый год принесет каждому человеку перемены. Многие и сами задумываются о том, чтобы начать жизнь с чистого листа, но и у судьбы есть собственные планы.

Раков в 2023 году захлестнет буря эмоций. Они всегда будут находиться на виду, знакомиться с новыми людьми как вживую, так и через интернет. Однако некоторые вопросы, станут неприятной неожиданностью для представителей водного знака зодиака. Что готовит Фортуна Ракам в новом году, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события года для Раков (карта таро Мир в прямом положении)

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Расклад карт таро показал, что Раков в 2023-м году ждет масса знакомств, которые благоприятно скажутся на их делах. Все начинания, запланированные на этот период, увенчаются успехом.

Раки не должны замыкаться в себе, чего-то стесняться и пятиться назад. В 2023-м им, наоборот, важно заявить о себе миру, посещать мероприятия, где есть шанс проявить себя и заполучить нужные контакты. Также желательно обратить внимание на общение через интернет. Не стоит недооценивать это достижение техники. Важные события в жизни Раков могут произойти именно на онлайн-платформах.

«Это карта (Мир. — Прим. ред.) иногда означает напрямую интернет, то есть все коммуникации, которые будут происходить через интернет, могут обернуться каким-то позитивным образом», — отметила эксперт.

Согласно раскладу таро, у Раков не только появятся новые знакомства, но и, в том числе, благодаря интернету, вновь наладятся старые связи. Отношения с давними знакомыми, возможно, когда-то оборвались, но теперь появится шанс наверстать упущенное. Возможно, вновь возникшие в жизни люди предложат новые проекты и креативные идеи, которые благоприятно скажутся на делах Раков.

«Вы можете обрести старого знакомого через соцсети, и он может предложить какой-то новый проект. Карта советует поддерживать отношения, быть на виду среди людей», — объяснила расклад таролог.

В целом, новый год благоприятен для больших свершений. Мечты Раков начнут постепенно сбываться. Проблемы решатся сами собой. Важно — не останавливаться и искать новые цели. Именно это поможет Ракам обрести внутреннюю гармонию. Также нужно помнить, что успех невозможен без новых контактов, стоит работать в команде и доверять людям.

Деньги (карта таро Девятка кубков в перевернутом положении)

Раки всегда бережно и ответственно относятся к своему финансовому благосостоянию. Бояться потерять накопленные средства в 2023-м не стоит. Год не принесет больших материальных потерь.

В этой сфере все будет даваться Ракам легко, но нельзя просто плыть по течению и ждать, что деньги упадут с неба. Если представители данного знака зодиака хотят повысить уровень дохода, то они должны приложить больше усилий.

Удача ждет тех, кто ищет работу, или только начинает строить свою карьеру. Новое место с хорошим заработком и прекрасным коллективом найдет их само.

«Если вы, например, ищете работу, то нет никаких оправданий на то, чтобы ее не найти. Если у вас все хорошо и так, то воспринимать это нужно как удачный плацдарм, от которого вы можете идти дальше и строить свою карьеру мечты», — пояснила расклад таролог.

Ракам не надо быть категоричными и отметать все предложения коллег и знакомых, именно они помогут достичь цели.

Здоровье (карта таро Суд в перевернутом положении)

Со здоровьем у Раков тоже все сложится благополучно, но при появлении недомоганий стоит обратиться к врачу и не запускать болезнь.

«Эта карта говорит об отсутствии изменений. То есть негативные аспекты в том, что ничего не меняется. То есть, если вы не будете улучшать ситуацию, скорее всего, какие-то заболевания перейдут в хроническую стадию», — предостерегла эксперт.

Серьезные проблемы возникнут, если человек ведет сидячий образ жизни. Из-за ограниченной подвижности у Раков может появиться отечность, а также развиться проблемы с лимфой, кровью. В новом году велик риск возникновения травм и как следствие — вынужденной временной обездвиженности.

В новом году Ракам следует вести активный образ жизни, чтобы энергия не скапливалась внутри них. Представителям знака зодиака надо изменить свои привычки, начать заниматься спортом и больше двигаться. Именно это убережет их от проблем со здоровьем.

Любовь (карта таро Влюбленные в перевернутом положении)

Любовные отношения выйдут для Раков на первый план. Это довольно восприимчивый знак, и все любовные неудачи заставляют его сильно расстраиваться. Расклад таро показал, что многие Раки по-новому посмотрят на свои текущие отношения.

«Перевернутая карта Влюбленные говорит о том, что <…> есть риск сделать неправильный выбор или понять, что он уже был неверно сделан. Обычно такая карта говорит о множественных разногласиях о том, что вы начинаете сомневаться в том, что этот партнер — ваша судьба», — сверилась с раскладом таролог.

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В 2023-м этому знаку не стоит питать иллюзии насчет отношений со второй половинкой и принимать опрометчивые решения. Выбор дастся Ракам непросто, но скрепя сердце его все-таки придется сделать, чтобы не навлечь на себя еще больше проблем.

Совет на 2023 год для Раков (карта таро Двойка кубков в перевернутом положении)

В новом году Ракам следует делать решительные шаги на пути к своей мечте. Стоит закончить изжившие себя отношения и уверенно идти дальше, несмотря ни на что.

«Нужно идти по своему пути, то есть ни с кем особо не советоваться, никому ни подчиняться, ни прогибаться под изменчивый мир. Абсолютно никого не слушать, идти своим путем», — порекомендовала эксперт.

Конечно, Раки в силу своих заложенных природой опасений могут сомневаться в своем выборе, но поводов для волнений не предвидится. Все принятые в 2023-м решения судьба оценит по достоинству. Нужно лишь не стесняться и идти к цели!

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