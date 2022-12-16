Иван Молчальник: почему 16 декабря нужно провести в молчании

Православные христиане сегодня, 16 декабря, чтут память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского, а также чудотворца Саввы Сторожевского.

Иоанн Молчальник

Преподобный родился в 454 году в Никополе — древнеримском городе в Малой Армении. По преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и ушел в монастырь. Там он прожил десять лет, пока его в 28 лет не назначили епископом Колонийской церкви.

После смены правителя Иоанн оставил паству и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже покинул обитель и поселился в пустыне. Девять лет монах прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва уговорил его вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой молитвы.

В воз­расте 104 лет пре­по­доб­ный Иоанн Мол­чаль­ник с ми­ром ото­шел к Гос­по­ду.

Преподобный Савва Сторожевский

В Саввино-Сторожевском монастыре. © РИА Новости / Руслан Кривобок

Преподобный Савва считается одним из первых учеников и сподвижников Сергия Радонежского. Дата рождения Саввы неизвестна, однако предание гласит, что большую часть своей жизни, предположительно с юности, святой Савва прожил в Троицком монастыре у преподобного Сергия. Под руководством своего духовного наставника Савва преуспел в послушании, смирении, воздержании и целомудрии.

Подвижническая жизнь святого стала примером для других иноков и снискала ему всеобщую любовь. Вскоре Савва был рукоположен во пресвитера и назначен духовником братии, а после — князя Юрия Дмитриевича Звенигородского. По летописям, в 1395 году Савва благословил князя Юрия на поход в Волжскую Булгарию, который завершился полной победой русского князя.

В 1398 году князь решил построить в своих окрестностях иноческую обитель. С этой целью он пригласил Савву, чтобы тот избрал место для монастыря. В Звенигороде, стремясь к уединению и безмолвию, святой избрал для постоянной жизни пустынное место — гору Сторожевскую. Там он построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и малую келью для себя. Слухи об иноческих подвигах Саввы Сторожевского привлекли к нему многих искавших уединения и безмолвной жизни. В скором времени устроился новый общежительный монастырь.

Саввино-Сторожевский монастырь. www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

Скончался святой в глубокой старости 3 декабря 1406 года. Звенигородского чудотворца почитали местно, а затем он был канонизирован по инициативе монастырской братии и митрополита Макария на церковном соборе 1547 года.

Иван Молчальник — 16 декабря

На Руси в день Ивана Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Считалось, кто весь день промолчит, тот весь год будет красноречив и избавится от невзгод и неудач. С утра желательно тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться про себя, осмыслить свои поступки и помыслы.

Охотники 16 декабря выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Что можно делать 16 декабря

В этот день церковь рекомендует взвешивать слова, по возможности меньше говорить и больше думать. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

На Руси в этот день молились у иконы Ивана Молчальника. Причем наши предки делали это «про себя», стараясь не произносить ни слова.

Что нельзя делать 16 декабря

Предки верили, что на Иоанна Молчальника нельзя затевать конфликтов в семье. Иначе ссоры будут продолжаться в течение года. Также в этот день нужно постараться не кричать, не петь и даже не писать. Старайтесь никому не рассказывать о себе, чтобы впоследствии избежать слухов, и не давайте обещаний — скорее всего, вы их не выполните, сообщает utro.ru.

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