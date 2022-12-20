Бегала с гипсом и прятала синяк: Успенская вспомнила самые трудные гастроли

Успенская откровенно призналась, о каком кавалере мечтает для дочери Тани. О ее успехах в шоу-бизнесе и совместных гастролях певица рассказала программе Пятого канала «Светская хроника».

Энергия и талант Любови Успенской неизменно продолжают собирать полные залы преданных поклонников, однако нести хорошее настроение не так просто, как кажется. С какими трудностями приходилось сталкиваться певице и как она относится к карьере своей дочери Тани в шоу-бизнесе, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Успенская — желанный гость в любом уголке России. Билеты на ее концерты раскупаются очень быстро: каждое выступление — аншлаг. Недавно певица побывала с гастролями в Самаре. На ее лице — ни грамма макияжа, светлые волосы убраны под черную шапку. Вместо шикарных платьев и бриллиантов — скромная серая жилетка. Удивительно, но именно в таком простом виде королева шансона репетирует вместе со своим коллективом перед концертом. Вечером все должно пройти идеально.

«Я думаю о том, как хорошо петь, а нравится или не нравится — [все равно]. Все восхищаются», — заявила она перед концертом.

За несколько часов до начала Успенская уже при полном параде и готовится к выходу на сцену. В гримерке — живые цветы, ваза наполнена фруктами и ягодами. Никаких изысков. По словам Любови, у нее достаточно простой райдер.

«[У меня] только водичка, фрукты стоят нетронутые, потому что, честно говоря, перед концертом вообще невозможно что-то есть, а после концерта я хочу скорее уехать домой, смыть грим, снять с себя платья и украшения и растянуться в кроватке», — мечтательно призналась артистка.

Успенская уверяет, что за десятки лет в шоу-бизнесе она так и не заразилась звездной болезнью. Говорит, ее закалили гастрольные туры, в которых было всякое. Например, однажды Любовь выступала в Мурманске. Сама артистка прилетела, а ее наряды — нет. Пришлось искать выход из ситуации на месте.

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«На мне были джинсы и майка. [Это было давно]. Мы нашли хозяйку магазина одежды, она открыла магазин [для нас]. Мне дали какой-то комбинезон — то, что смогли найти», — вспомнила певица.

Однако на этом трудности не закончились. Прямо перед выходом на сцену костюмерша прожгла этот самый комбинезон утюгом.

«Я понимаю, что у меня дырка от утюга на спине. Я выхожу на сцену и объясняю: „Всем спасибо большое, что мне сегодня помогли как-то нарядиться“. И я рассказала [публике] эту историю, еще повернулась спиной [показать дыру]», — уточнила она детали события.

Знаменитость уверена: секрет ее популярности — в искренности и самоотдаче. Как бы плохо она себя ни чувствовала, разочаровывать поклонников нельзя. Ей много раз приходилось жертвовать здоровьем ради искусства.

«[У меня был как-то] бронхит. Я выходила [на сцену] каждый день. Ко мне приходили врачи делать уколы. Я пела, а потом опять голос пропадал. А еще у меня был перелом ноги. Я работала, с гипсом ездила на гастроли», — чистосердечно рассказала исполнительница хита «Кабриолет».

Артистка поделилась, что во время гастрольного тура у нее жесткий график. Буквально каждый день расписан по минутам.

«В 9 часов утра я просыпаюсь, делаю йогу, в 10 я завтракаю, потом иду дышать свежим воздухом. После прогулки я принимаю душ. Затем стилисты накладывают мне грим, а ужинаю я в 5 часов», — поведала Успенская.

Не секрет, что многие коллеги певицы перед выступлением настраиваются на нужный лад с помощью пары бокалов горячительного, однако Успенская утверждает, что ей это не надо.

«Я сама ходячий допинг. Я выхожу на сцену и все, мне хорошо», — уверяет звезда перед выходом на сцену.

Лишь однажды она позволила себе выпить. После косметической процедуры на лице у Успенской образовался сильный синяк, который не получалось замаскировать даже самым плотным гримом. Отменить выступление было нельзя. Пришлось пропустить рюмку для смелости.

«Я выпила стопку коньяка и начала петь „Горчит калина“. Я вышла в зал, села мужику на руки и забыла про этот синяк», — вспомнила знаменитость.

В Самаре зал встретил Любовь Успенскую аплодисментами и восторженными криками. 68-летняя королева шансона задорно отплясывала в сексуальном наряде, облегающем идеальную фигуру. Затем к ней присоединилась дочь Татьяна Плаксина. Девушка пошла по стопам матери и тоже стала певицей.

«Где-то три года назад в Турции я спела песню на португальском языке, тогда публика очень тепло меня приняла. Это меня так согрело и воодушевило!» — поделилась впечатлениями Татьяна Плаксина.

Любовь Успенская гордится наследницей. Женщина рада, что дочь смогла вернуться к нормальной жизни после всех неприятностей, которые с ней произошли. Несколько лет назад Таня под действием запрещенных веществ публично выясняла отношения с мамой. Девушка обвиняла ее в рукоприкладстве. Любовь сделала все, чтобы помириться с дочерью. Теперь они, напротив, не разлей вода.

«Я ни о чем не жалею. Без того, что было [между нами], я не знаю где бы я была сейчас», — откровенничает восходящая звезда.

Теперь, когда все плохое позади, Любовь и Татьяна не хотят вспоминать о прошлом. Мать и дочь предпочитают строить планы на будущее. Успенской очень хочется, чтобы наследница встретила достойного мужчину и обрела женское счастье. Правда, заранее предупреждает: за кого попало кровиночку не отдаст.

«Таня — не простая девочка, которую можно просто взять и отдать, так сказать, выпустить на улицу. Она все-таки из знаменитой и состоятельной семьи», — пояснила певица.

В то же время Успенская, смягчившись, подчеркнула, что ей важно, чтобы ее избранник хорошо относился к Тане. Если она увидит, что мужчина искренне влюблен в ее дочь, то количество миллионов на его банковском счете будет уже не так и важно.