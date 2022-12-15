Приятный бонус: какую пенсию Любовь Успенская получает в Америке

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 144

Адвокат назвал сумму пенсии Успенской в Америке

Приятный бонус: какую пенсию Любовь Успенская получает в Америке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Королева русского шансона все еще является гражданкой США.

Певица Любовь Успенская недавно призналась, что в ближайшие дни станет гражданкой России. О том, что у нее нет гражданства, российским поклонникам не было известно.

Находиться в России все эти годы Успенская могла после оформления вида на жительство, пишет KP.RU. А пенсию, как гражданка США, певица все это время получала американскую — около 100 тысяч рублей.

«Пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять ее на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода здесь очевидна: минимальный размер пенсии в США — 1503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу», — сообщил KP.RU адвокат Андрей Алешкин.

Любовь Успенская родилась и выросла в Киеве. В 17 лет она уехала работать в Кисловодск, после в Ереван, а потом — в Италию. В конце 70-х вместе со вторым мужем Юрием она эмигрировала в США. Там на протяжении 15 лет знаменитость пела в русских ресторанах.

В 1993 году Любовь Успенская окончательно вернулась в Россию и обосновалась там. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Успенская уехала из России в США.

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