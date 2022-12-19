Какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака
Известных с детства героев сказок и мультфильмов можно вписать в зодиакальный круг по чертам характера.
Фото: Кадр из мультфильма "Чебурашка", режиссер Макото Накамура, 2013г.
Каждый сказочный персонаж наделен своими чертами характера, причем как хорошими, так и плохими. Так и в зодиакальном круге найдутся свои герои и злодеи. К каждому из знаков зодиака соответствуют образы, знакомые с детства.
Овен — Винни Пух
Самовлюбленный и эгоистичный. Наивен как ребенок, при этом эгоистичен. Умом не отличается, при этом очень везуч. Прост и обаятелен, поэтому всегда окружен друзьями. При этом периодически срывается на близких.
Телец — домовенок Кузя
Очень хозяйственный, домовитый, любит уют, при этом крайне экономный. Часто в делах предрекает беду. Любит сочинять и рассказывать, мудр и талантлив.
Близнецы — Буратино
Авантюрист и фаталист. Не принимает навязанных правил, даже если они продиктованы здравым смыслом. Не любит советы, не уважает тех, кто приносит ему добро. В критических случаях — непотопляем.
Рак — Доктор Айболит
Альтруист и святой. Помогает окружающим, даже если его никто не просит. Ради этого готов бросить все и отправиться на край света. Также Раки склонны переделывать других людей, исходя из своих представлений об идеале.
Лев — Карлсон
Пассивно-агрессивный, хвастливый и беспардонный. Умеет создать иллюзию собственной исключительности, манипулировать, пускать пыль в глаза. Очень страдает, если его не хвалить.
Дева — Дядя Федор
Нонконформист, не принимающий рамки, не выносит давления. Готов взять на себя роль лидера и гуру. Создает безвыходные ситуации для близких, а потом сам из них и спасает. Лучше держаться от него подальше.
Весы — Чебурашка
Меланхолик с заниженной самооценкой. Всегда требует опеку и заботу. Впадает в панику, если кто-то не хочет его любить. При этом искренен, добр и честен. Отрицает зло и одновременно его боится.
Скорпион — Маугли
Властный и агрессивный. Требует подчинения и уничтожает несогласных. Единомышленников снисходительно опекает как старший и мудрый. Имеет завоевательские наклонности, их может перебить только любовь.
Стрелец — Чипполино
Борец за справедливость и защитник угнетенных. Порой нелогичен, действует по зову сердца. Сам создавать почти ничего не умеет, но собрать талантливую команду вокруг себя способен.
Козерог — Мойдодыр
Зануда, получает удовольствие от получения других. Несогласных не жалеет, доводит их до слез, а потом сам же протягивает руку помощи. Страшный человек.
Водолей — Незнайка
Совмещает в себе жажду к действиям и отсутствие критического мышления. Внутри он носит взрывной характер и прячет их за глазами скромника.
Рыбы Муми-тролль
Вечные дети, требующие развлечений. Выбирают в друзья необычных, творческих людей, с необычным мышлением. Уважает в людях преданность.
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