За любовные взаимоотношения на небосводе отвечает планета Венера. Ее влияние поможет создать атмосферу романтики, которая охватит каждого. Многие в этот период задумаются о том, как сделать отношения с партнером более гармоничными и создать крепкий союз.

О том, что ожидает каждый знак зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Татьяна Бережная.

Общие тенденции 2023 года в сфере любви для всех знаков зодиака

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Настоящими везунчиками в сфере личных отношений в год Кролика, судя по гороскопу, станут Овны, Весы, Девы, Стрельцы и Козероги. Они сумеют не просто найти идеального партнера, но и создать крепкие отношения. Те представители знака зодиака, кто уже состоит в отношениях, ощутят полное взаимопонимание с партнером и запланируют кардинальные изменения в жизни. Вероятно, они решат узаконить отношения или задумаются о пополнении.

Названы три знака зодиака, которым в Новом 2023 году повезет в любви

Но не всем будет везти в сфере личных отношений. Купидон в год Кролика, согласно гороскопу отвернется от Раков, Львов и Скорпионов. Чтобы сохранить гармонию и лад в отношениях, стоит в первую очередь заботиться о партнере и доверять ему. Ревность, выяснение отношений и манипуляции, свойственные знакам зодиака, принесут лишь негативный результат.

Овен — любовный гороскоп на 2023 год

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Планеты говорят, что Овны по какой-то причине в новом году будут вынуждены скрывать свои чувства от избранника. Невозможность признаться в любви и попытки усмирить буйство эмоций отразятся на душевном состоянии огненного знака зодиака. Холодность со стороны второй половинки вызовет обиды и огорчения.

Влюбленность Овны начнут воспринимать как неволю. Та независимость, к которой подопечные огненной стихии давно стремились, перестанет приносить удовлетворение. Это заставит Овнов поменять мировоззрение. Представители знака зодиака осознают, что не способны на безусловную любовь, так как им больно оставаться в тени. Подобные мысли будут омрачать их жизнь.

В жизни рожденных под покровительством стихии огня, которые уже обрели пару, появится много тайн и недомолвок. Не стоит копить эмоции в себе, нужно находить выход энергии, но не стоит выплескивать эмоции на любимого человека. Стоит помнить, что, устраивая скандалы, они не смогут ничего добиться.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Овнов читайте тут >>

Телец — любовный гороскоп на 2023 год

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Тельцы в 2023-м могут запутаться в собственных чувствах. Возможно, причиной душевного беспокойства станет давний знакомый. Их друг в этот период проявит инициативу, что переведет отношения в романтическое русло. Но в этом случае представители знака зодиака будут озадачены и не способны определить, что они чувствуют к этому человеку. Чтобы разобраться в ситуации и избежать двусмысленности, недомолвок и интриг, земному знаку зодиака придется разобраться в себе.

Наладить личную жизнь Тельцам помогут поездки и путешествия. Тем, кто сейчас состоит в отношениях, удастся во время совместных туров с партнером укрепить отношения. Одиноких представителей знака зодиака смена обстановки заставит ощутить романтические настроения. Их ждут яркие курортные романы. Продержится ли связь дольше отпуска будет зависеть от самих Тельцов.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Тельцов читайте тут >>

Близнецы — любовный гороскоп на 2023 год

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Близнецы давно славятся своей активностью и коммуникабельностью. Эти способности помогут знаку зодиаку налаживать нужные контакты и заводить новые дружеские связи. Их харизма в новом году поможет привлечь в жизнь не только друзей, но и вторую половинку. С высокой долей вероятности судьбоносная встреча состоится уже весной. Обрести личное счастье Близнецы смогут и в случае, если внимательно присмотрятся к окружению. Среди друзей Близнецов давно есть тайный воздыхатель. Если представители знака зодиака сделают правильный выбор, то обретут счастье на всю оставшуюся жизнь.

В отношениях представителей знака ждет полная гармония с партнером. Однако для этого им необходимо уделять больше времени второй половинке и оставить легкомысленный подход к жизни.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Близнецов читайте тут >>

Рак — любовный гороскоп на 2023 год

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Любовные чары года Кролика заставят Раков проявлять активность в личной жизни. Но излишняя настойчивость и жгучее желание поскорее создать семью не принесут позитивного результата. Представители знака зодиака довольно серьезно относятся к отношениям. Они не ищут мимолетных связей, а сразу рассчитывают на создание семьи. Каждая симпатия заставляет их думать о том, что это неземная любовь. Даже увидев улыбку незнакомца в свой адрес в общественном транспорте, они могут придумать романтическую историю, в которой роль партнера играет случайный попутчик. Раки сразу начинают размышлять, что это судьба, и, если сейчас этот человек познакомится с ними, то они проживут с ним душа в душу до конца своих дней. Однако таким мечтам еще ни разу не удавалось сбыться. Для создания крепкого союза следует не вздыхать в сторонке, а действовать. От их активной позиции будет зависеть все, что касается личных отношений.

Неудачи в личном плане заставляют Раков сильно расстраиваться, поэтому зачастую представители водного знака зодиака бояться разорвать отношения, даже если видят, что партнер им не подходит. Подопечные водной стихии — это люди, которые чаще всего попадают под влияние партнера. Знаку зодиака стоит меньше зацикливаться на неудачах в любовной сфере и при первых проявлениях токсичности и агрессии со стороны избранника прекращать отношения.

Гороскоп предполагает, что Раки, которые уже нашли избранника, могут столкнуться с чередой разногласий и конфликтов во второй половинкой. Не стоит устраивать истерики и пытаться манипулировать. В год Кролика важно разговаривать с любимым человеком и решать спорные ситуации мирно.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Раков читайте тут >>

Лев — любовный гороскоп на 2023 год

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В жизни Львов в 2023-м завершится период трансформации. Этот процесс будет настолько глубоким, что затронет все сферы жизни, в том числе и личную. Это приведет к недопониманиям со стороны партнера. Если в отношениях давно происходит кризис, то следует взять решение этого вопроса в свои руки и стараться разнообразить жизнь с избранником. Свежие эмоции помогут удержать ситуацию под контролем и разжечь огонь страсти между партнерами с новой силой. Львам в новом году надо чаще усмирять пылкий потенциал, так как ревность и выяснение отношений разрушит гармонию в семье и приведет к тяжелому разводу.

Тем представителям знака зодиака, которые еще не обрели личное счастье, смогут наверстать упущенное. Уже в начале года их ждет судьбоносная встреча с идеальным партнером. Главное — не напугать этого человека пылким характером и предпринимать первые шаги к развитию отношений.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Львов читайте тут >>

Дева — любовный гороскоп на 2023 год

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Девам гороскоп сулит активность на любовном фронте. В новом году одинокие представители знака зодиака будут находиться в поиске идеального партнера. Новые отношения помогут подопечным земной стихии наконец ощутить личное счастье. Атмосфера романтики и любви вскружит им голову. Важно вновь не превратиться из человека, готового на все во имя любви, в истеричного и взбалмошного ревнивца. Такая перемена не понравится второй половинке. Негативные эмоции только оттолкнут избранника, что причинит боль Девам.

Тем представителям знака зодиака, кто уже нашел суженого, следует работать над отношениями. Стоит забыть прошлые обиды и учесть те моменты, которые раньше вызывали недопонимание между избранниками. Это поможет укрепить союз и внести новые краски в семейную жизнь.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Дев читайте тут >>

Весы — любовный гороскоп на 2023 год

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Весам 2023 год приготовил благоприятные условия для заключения брака. Воздействие Венеры на этот знак зодиака будет максимально положительным. Подопечные воздушной стихии с легкостью смогут завести отношения с человеком, который им понравится. Судьбоносная встреча произойдет в самый неожиданный момент: по пути на работу, на парковке или на каком-либо мероприятии, например, дне рождения друга или вечере по случаю юбилея выпуска из школы или другого учебного заведения.

В год Кролика это сфера жизни будет развиваться стремительно. Вероятно, уже в этом году Весы, забыв об их природной склонности к раздумьям, быстро решат узаконить отношения. Союз, заключенный в это время, принесет супружеское счастье, спокойную семейную жизнь. Расположение планет, согласно гороскопу, способствует укреплению любовной связи и интимных отношений.

Тем, кто давно обзавелся семьей, следует избегать конфликтов с детьми. Важно учесть ошибки собственных родителей и не допускать такого же поведения по отношению к собственным наследникам.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Весов читайте тут >>

Скорпион — любовный гороскоп на 2023 год

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Личная жизнь Скорпионов в 2023-м будет напоминать бразильский сериал. Внезапно начавшаяся любовная связь сыграет значительную роль в жизни знака зодиака, но гороскоп предостерегает: не надо торопить события и доверять избраннику все, что накопилось на душе, так как, возможно, партнер что-то скрывает от безмерно влюбленного представителя знака зодиака. Иллюзии, которые могут овладеть подопечными водной стихии относительно поклонника, сыграют злую шутку. Узнав правду о человеке, с которым они планировали совместное будущее, они почувствуют полное разочарование.

Рожденным под властью стихии воды, которые уже давно состоят в отношениях, тоже будет непросто. Скорпионы привыкли купаться в роскоши и баловать себя любимого. Второй половинке может надоесть находиться в роли человека, который должен радовать представителей знака зодиака, не получая ничего взамен. Чтобы сохранить отношения, важно прислушиваться к мнению возлюбленного, уделять ему время и внимание. В год Кролика весь фокус внимания подопечных водной стихии должен быть прикован именно к тому, кто рядом. Они часто могли не замечать, как важно избранникам чувствовать их любовь и поддержку, но сейчас необходимо отплатить возлюбленному той же монетой.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Скорпионов читайте тут >>

Стрелец — любовный гороскоп на 2023 год

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Стрельцы в новом году станут магнитом для поклонников. Однако предстоит сделать серьезный выбор, иначе их личная жизнь рискует превратиться в череду ярких, но коротких интрижек. Жизнь представителей знака зодиака в течение года будет наполнена активными событиями. В погоне за яркими впечатлениями следует не упустить того единственного, который всегда готов быть рядом. Возможно, он долгое время находился в тени и боялся обратить на себя внимание.

Тех, кто уже обрел личное счастье, ждет прекрасный период, связанный с заботой о близких и рождением детей. Год Кролика благоприятно повлияет на семейные взаимоотношения. Возможно, Стрельцы уже давно подумывают о пополнении, но все время откладывали этот вопрос. Гороскоп советует не медлить, так как энергия Венеры, доминирующая в этот период, окажет позитивное влияние на беременность и будет способствовать легким родам.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Стрельцов читайте тут >>

Козерог — любовный гороскоп на 2023 год

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Положение планет в 2023 году будет способствовать увеличению сексуальности и притягательности Козерогов. Представители знака зодиака раньше только и делали, что думали о работе и способах заработать. В год Кролика им захочется испытать новые для себя эмоции. Подопечные земной стихии наконец решат остепениться и обзавестись семьей. Тепло домашнего очага и уют — те сферы, о которых в данный момент они мечтают.

Все, что в 2023-м начнут делать Козероги, будет направлено на укрепление семейных отношений. Знаку зодиака надо отбросить старые привычки и больше времени посвящать избраннику. Нужно больше гулять на природе, обзавестись совместным хобби или просто проводить вечера за просмотром любимых фильмов.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Козерогов читайте тут >>

Водолей — любовный гороскоп на 2023 год

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Обстоятельства, что будут складываться в течение нового года, способны лишить Водолеев ощущения стабильности в жизни, посеять тревогу и панику. Выбить почву из-под ног необдуманные поступки и неосторожно брошенные слова. В порыве ссоры представители знака зодиака могут наговорить лишнего, поэтому стоит контролировать эмоции и стараться сглаживать острые углы. Зачастую Водолеи — это люди, поддающиеся влиянию со стороны окружающих. В новом году они захотят измениться и выйти из-под опеки близких и партнера. Обретение самостоятельности будет долгим и сложным, но без этого они не смогут наладить дела в других сферах жизни.

Те Водолеи, кто пока находятся в поиске отношений, смогут быстро привлечь внимание понравившегося человека. Связь будет складываться с простых и, казалось бы, детских моментов: небольших подарков, милых любовных записок и поцелуев украдкой. Все эти романтичные поступки позволят им завоевать любовь и построить крепкие гармоничные отношения.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Водолеев читайте тут >>

Рыбы — любовный гороскоп на 2023 год

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Рыбы всегда отдавали внимание близким, забывая о собственных потребностях. В новом году они изменят подход к жизни и станут больше времени тратить на себя. Недоступность и уверенность в себе помогут им достичь успеха у представителей противоположного пола, которые попытаются разгадать загадку, которая, как им кажется, скрывается в подопечных водной стихии. Однако секрета никакого не будет. Рыбы просто не захотят подпускать к себе человека, в котором не уверены, чтобы избежать ошибки.

Те представители знака зодиака, что уже обрели личное счастье, должны вносить в семейный уклад свежие краски. Гороскоп рекомендует также умерить свой эгоизм и перестать ревновать партнера. Негативные эмоции приведут к разладу в семье. Важно учиться слушать партнера и искать компромиссы.

Подробный любовный гороскоп на 2023 год для Рыб читайте тут >>

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