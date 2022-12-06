Бурные эмоции приведут к потерям: любовный гороскоп на 2023 год для Овнов

Год Водяного Кролика предвещает серьезные перемены в личных отношениях для всех знаков зодиака. Общая энергетика года говорит, что в 2023-м основными станут семейная и любовная сферы. Планета Венера будет благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека. Это время наполнит жизнь каждого романтикой и яркими событиями.

Одиноким Овнам судьба преподнесет множество интересных встреч и знакомств, а представители знака зодиака, которые уже давно находятся в отношениях, наоборот захотят больше времени проводить в объятиях любимого человека. Для того чтобы огонь любви в год Водяного Кролика не погас, Овнам придется изменить отношения к партнеру. О том, что ждет Овнов в любовной сфере, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Овнов

Стихия огня, покровительствующая Овнам, в 2023-м превратится в пламя домашнего очага. В год Водяного Кролика они наконец решатся на глобальные изменения в личной жизни.

Водная стихия будет подтормаживать решительные действия огненного знака зодиака, поэтому страстные и динамично развивающиеся события будут сменяться спокойными и неподвижными периодами. Представителям знака зодиака неожиданно захочется бросить активные развлечения и заменить их тихими посиделками с семьей.

Однако некоторые Овны не смогут долго контролировать свой бурный потенциал. В периоды, когда эмоции выйдут на первый план, возможно возникновение конфликтов. В порыве ссоры представители знака зодиака могут наговорить лишнего, что негативно скажется на их личной жизни.

Овнам стоит помнить, что символ нового года Кролик не любит громких скандалов и некрасивых разрывов, поэтому все спорные моменты следует решать мирно, дипломатично и идти на компромиссы. Конечно, довольно упрямым представителям знака зодиака сделать это непросто, но стоит последовать этому совету, чтобы не обидеть любимого человека и не оттолкнуть его.

Вопросы, касающиеся личной жизни, будут влиять на финансовую сферу. Овнам предстоят большие траты, вероятно, связанные со свадьбой, переездом или покупкой совместного имущества.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Овнов

Овнам, находящимся в отношениях, 2023-й принесет множество кардинальных перемен. Пары могут задуматься о том, что пора начать жить вместе, узаконить союз или заняться улучшением жилищных условий. Черный Водяной Кролик будет способствовать романтике и укреплению связи с партнером.

Читайте также Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Представителям знака зодиака стоит подумать, как внести в отношения новые краски и показать избраннику, насколько сильно они значимы. Овнам следует организовывать романтические посиделки при свечах, дарить подарки, устраивать свидания, даже если они давно находятся в браке. Это поможет сделать союз крепче. Тем представителям знака, кто давно обзавелся семьей, стоит задуматься о рождении детей.

В начале года, возможно, обострятся ссоры у тех партнеров, кто давно копил в себе негатив. Эмоциональный взрыв может вылиться в открытый конфликт. В этот момент Овнам важно быть более деликатными в семейных отношениях, уладить неприятную ситуацию спокойно.

Разногласия могут возникнуть в вопросах материального характера: имущества или денег. Споры на этой почве могут привести к крупных ссорам и закончиться некрасивым и неприятным разрывом.

«Конфликты могут касаться имущества, жилья и других фундаментальных вопросов. Будьте с ними внимательны и старайтесь все решить дружелюбно», — посоветовала специалист.

Тем представителям знака зодиака, кто давно имеет претензии к партнеру, судьба поставит вопрос ребром. Им придется решить, хотят они быть вместе со второй половинкой и дальше строить с ним отношения или все-таки пришло время разойтись. Однако принимать поспешные решения не нужно, год Кролика поможет уладить ситуацию мирно. Стоит лишь немного подождать и в некоторых случаях уступить партнеру.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Овнов

Овнам не следует отказываться от возможностей наладить личную жизнь в 2023-м. Они будут находиться в центре внимания, поэтому их суженый не сможет пройти мимо. Стоит воспользоваться энергией года Водяного Кролика и наладить дела в любовной сфере.

Самый счастливый: что принесет Год Черного Водяного Кролика 2023

Овны получат возможность наконец найти спутника жизни и с головой окунуться в бурю любовных страстей. Особенно благоприятная для судьбоносных знакомств пора — середина года. Простой флирт может перерасти в серьезные отношения. Овны настолько отдадутся чувству, что даже не смогут представить, как жили до встречи с любимым человеком.

«У Овнов есть все шансы вывести свои отношения на какой-то новый уровень либо, если вы свободны, завести их. Можно сказать, что новый год кардинально изменит жизнь представителей знака зодиака в любовной сфере», — сообщила эксперт.

Чтобы завоевать вторую половинку, одинокие представители знака должны проявлять инициативу. Именно от их действий будет зависеть, сложится союз или нет. Не стоит бояться отказа, символ нового года не оставит никого одиноким.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие события ждут каждого в 2023 году.