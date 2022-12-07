Все слишком серьезно: любовный гороскоп на 2023 год для Козерогов

Год Черного Водяного Кролика благоволит развитию романтических отношений. Удача в этой сфере ждет и тех, кто уже нашел спутника жизни, и все еще одиноких людей. Время окажется богатым на судьбоносные знакомства, яркие эмоции и проявление нежных чувств.

Не обойдет атмосфера романтики и Козерогов. Они привыкли ставить конкретные цели и добиваться их, поэтому и в личных отношениях давно составили грандиозные планы. В 2023-м они захотят создать семью или вывести отношения на новый уровень. Им будет не до флирта и мимолетных интрижек. Козерогам важно найти человека, который всегда будет рядом, успокоит и поддержит их в трудную минуту. О том, что ожидает этот знак зодиака в Новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Козерогов

Личная жизнь Козерогов будет стремительно меняться в новом году. К развитию в этой сфере представители знака зодиака подойдут основательно. Их не интересуют романтика и флирт. Для Козерогов важно создать крепкую семью. Их девиз: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Пусть не все они смогут реализовать сразу, но воплощать в жизнь эти идеи они начнут именно в 2023-м. И от своего плана представители знака зодиака отступать не собираются.

«Они сразу, даже если еще пока свободны, нацелены на что-то грандиозное, вплоть до создания семьи. Если они уже в отношениях, то здесь, скорее всего, речь идет о переустройстве дома, переезде вместе с супругом и детьми или приобретении нового объекта недвижимости», — сообщила астролог.

Помешать Козерогам реализовать планы могут конфликты. Во второй половине 2023 года всплывут проблемы, решение которых вызовет разногласие между партнерами. Представителям знака зодиака придется проявить твердость духа и принципиальность и найти компромиссы, чтобы урегулировать ситуацию.

В год Кролика у Козерогов подойдет к концу период трансформации, поэтому в завершении 2023-го они наконец почувствуют стабильность в делах и отношениях. Выполнив план, они с легкостью начнут строить новый. Важно, чтобы при его составлении они не забывались и учитывали желания партнера.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Козерогов

В новом году Козероги всю энергию направят на семью. Многим представителям знака зодиака захочется улучшить жилищные условия. Вероятно, они затеют капитальный ремонт или приобретут недвижимость. Этот процесс потребует не только материальных и физических, но и эмоциональных затрат. В решении этих вопросов следует прислушиваться к мнению второй половинки. Именно это поможет им сохранить отношения гармоничными.

Козерогам не нужно забывать и о других родственниках. В год Кролика следует чаще встречаться с членами семьи, устраивать посиделки и праздники в кругу близких. Представителям знака зодиака надо находить время на общение с детьми. Все эти мероприятия помогут сплотить семью.

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Но в погоне за тем, чтобы сделать жизнь близких лучше, Козерогам необходимо учитывать их мнение. Если представители знака зодиака поставят свое видение вопроса выше мнения остальных, то рискуют серьезно поссориться. При решении спорных моментов стоит быть более мягкими и лояльными в это время ради сохранения гармонии в семье.

«Я хотела бы обратить внимание, что с середины лета до середины ноября возможны периоды, когда будут обостряться конфликты в отношениях, но здесь нужно быть, конечно, деликатней и мягче, следовать тенденциям года, чтобы максимально легко пройти такие конфликтные периоды. И тогда действительно все решится в вашу пользу», — рассказала эксперт.

Несмотря на возникшие сложности, все ссоры решатся мирно. Завершение 2023-го наполнит жизнь Козерогов стабильностью. Отношения со второй половинкой в конце года наладятся. Влюбленные почувствуют душевную близость и гармонию и начнут понимать друг друга с полуслова.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Козерогов

Козероги — довольно целеустремленные натуры. Их долгое время интересовала только карьера. Некоторые представители знака зодиака считали, что свидания — лишь пустая трата времени. Но в новом году они пересмотрят отношение к личной жизни.

Названы три знака зодиака, которым в Новом 2023 году повезет в любви

Устав от напряженной работы, Козероги поймут, что им не хватает эмоций в мире постоянного стресса, и станут искать спутника жизни. Но кратковременные связи их не заинтересуют. В любовной сфере представители знака зодиака преследуют грандиозные планы. Им важно, чтобы отношения были серьезными и вылились в создание семьи. Кажется, что это практически невыполнимая задача, но не зря 2023-м управляет Кролик. Он позволит найти человека, с которым Козероги смогут создать крепкий союз.

«Вообще, 2023 год дает вам все шансы добиться в сфере отношений всего, что вы хотите», — рассказала астролог.

Представителям знака зодиака следует только внимательно присмотреться к новым знакомым, чтобы не пропустить свою судьбу. Встреча обязательно состоится.

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