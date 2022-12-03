Перемены начнутся в январе: любовный гороскоп на 2023 год для Стрельцов

Любовь и семейные взаимоотношения в новом 2023 году выйдут для каждого знака зодиака на первый план, так как символ этого периода — Черный Водяной Кролик. Этот зверек очень трепетно относится к родственным узам и связи между партнерами, поэтому он позаботится о том, чтобы сделать каждого человека счастливым.

Одними из везунчиков нового года станут Стрельцы. Везти в личных отношениях им начнет сразу после боя курантов. Однако следует быть более рассудительными в отношениях, так как рожденные под покровительством огненной стихии — довольно эмоциональные натуры. Поддавшись страстям, они могут совершить ошибку и потом долго себя корить за неверно принятое решение. Что ждать Стрельцам в новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Стрельцов

Стрельцам в 2023-м скучать в одиночестве точно не придется. Весь новый год представители знака зодиака будут окружены вниманием со стороны противоположного пола. Те, кто пока одинок, смогут наконец завести отношения. Найдется много желающих провести время в компании Стрельцов. Представителям знака зодиака необходимо только сделать правильный выбор, чтобы почувствовать себя счастливыми.

Состоящие в отношениях представители знака зодиака также не будут обделены приятными романтическими событиями. Новый год станет для них судьбоносным, так как Стрельцы смогут вывести текущие отношения на новый уровень. Однако кому-то из окружения Стрельцов может показаться, что они более достойны быть рядом с представителями этого знака зодиака, и попытаются разлучить их со второй половинкой.

Семейным Стрельцам придется нелегко, третьи лица начнут настойчиво ухаживать и обращать на себя внимание. Представители знака зодиака даже начнут сравнивать потенциальных любовников с партнером, но возникающие соблазны надо пресекать на корню и отдать предпочтение семье. Только тогда получится обрести истинное счастье.

Активным периодом для развития отношений будет первая половина 2023 года. Именно в это время одиноким Стрельцам стоит начать поиск партнера, а находящимся в отношениях — радовать вторую половинку приятными сюрпризами и стремиться больше времени проводить с ней наедине.

«Так как энергия года достаточно стабильная в личном плане, можно весь год заниматься развитием личных отношений, причем в этом вам в значительной степени помогут родственники», — рассказала эксперт.

Ситуация изменится в середине лета. Согласно гороскопу, этот период окажется спокойнее. Излишняя эмоциональность огненного знака зодиака уменьшится, Стрельцы смогут более рассудительно и философски относиться к некоторым моментам жизни.

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«Во второй половине года будет больше стабильности, больше желания сохранить то, что уже имеется, и возможности для этого тоже существуют», - рассказала астролог.

Представители знака зодиака задумаются о серьезных изменениях. Возможно, в это время они решатся сделать ответственный шаг: согласятся начать жить вместе, вступят в брак или начнут подготовку к рождению ребенка.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Стрельцов

В новом 2023 году находящимся в отношениях Стрельцам стоит направить романтическую энергию на укрепление связи с партнером. Необходимо заниматься созданием домашнего уюта и проводить как можно больше времени вместе с возлюбленным.

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Вечера, проведенные в объятиях любимого человека за просмотром сериалов, помогут Стрельцам разжечь огонь страсти в отношениях с новой силой. Начать радовать партнера следует в начале года, когда небесные тела, согласно гороскопу, находятся в самой благоприятной фазе.

«Это прекрасный период, чтобы узнать друг друга лучше и раскрыть новые грани в вашем партнере, а, возможно, задуматься о чем-то более серьезном, если вы, к примеру, просто встречаетесь, то вывести отношения на новый уровень», — рассказала астролог.

Тем, кто давно находится в браке, покажется, что пора завести ребенка. Год Кролика прекрасно подходит для зачатия и рождения детей. Внимание в новом году следует уделять не только партнеру, но и другим родственникам. Согласно гороскопу, помощь в отношениях могут оказать близкие люди. Они всегда поддержат и дадут дельный совет Стрельцам.

Отношения с родными будут играть решающую роль в жизни представителей знаков зодиака. Если кто-то в семье негативно настроен к Стрельцам, то представителям знака зодиака следует задуматься, стоит ли сохранять постоянное общение с неприятным человеком. Надо помнить, что злой умысел токсичных родственников, может оказать негативное влияние и ухудшить отношения с партнером. Следует ограничить контакты с такими людьми, но ни в коем случае не устраивать ссор. Конфликты только усугубят ситуацию.

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Преодолев все невзгоды, пары, в которых есть Стрельцы, выйдут на новый уровень доверия. Представители знака зодиака, почувствуют себя счастливыми и ощутят гармонию в отношениях с партнером.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Стрельцов

Новый год принесет Стрельцам много знакомств. При этом им не придется прилагать особых усилий, чтобы произвести приятное впечатление на потенциального избранника. Для успеха в любви представителям знака зодиака достаточно оставаться самими собой.

«Если вы сейчас свободны, можно прямо после боя курантов идти начинать знакомиться, потому что уже в январе у вас все шансы встретить свою новую любовь. Главное — будьте более открытыми, более общительными», — отметила астролог.

У Стрельцов в новом году не будет отбоя от поклонников, но выбрать того, с кем смогут построить серьезные отношения, окажется сложно. Но принять решение все-таки придется, чтобы личная жизнь не превратилась в череду мимолетных интрижек. Сделав выбор, Стрельцы окунутся в атмосферу романтики. Отношения, которые они заведут в 2023-м, будут продолжительными и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Развиваться они будут стремительно. Вероятно, уже в новом 2023 году Стрельцы обзаведутся семьей.

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