Свободная женщина: почему Слава рассталась с мужем спустя 20 лет

Артистка не простила бизнесмену Данилицкому скандальную выходку — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава рассталась с гражданским мужем. Что случилось между артисткой и бизнесменом Анатолием Данилицким? Что за поступок Анатолия стал последней каплей и готова ли Слава к новому роману — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Отныне сердце певицы Славы можно завоевывать открыто. Она теперь свободная женщина. Артистка объявила о расставании с гражданским супругом Анатолием Данилицким.

«Я красивая, прекрасная, готова к новым отношениям», — заявила поклонникам звезда.

Слава и Анатолий были вместе почти 20 лет. За это время мужчина несколько раз предлагал возлюбленной оформить отношения. Но та постоянно отказывалась. Объясняла все тем, что, если вдруг чувства уйдут, не хочет ходить по судам.

«Замуж нет, никогда в жизни. Я очень самостоятельный человек, очень свободолюбивый. Если я захочу завтра расстаться с Анатолием, я с ним расстанусь, и больше я его видеть не захочу», — поделилась артистка.

Бизнесмен не спорил. Он вообще во многом соглашался со спутницей. Даже когда несколько лет назад она предложила жить отдельно, не стал противиться.

«Я всегда был либералом в том плане, что любая женщина имеет право делать то, что она считает разумным», — пояснил свою точку зрения Анатолий Данилицкий.

Слава рассказывала о прелестях гостевого брака. Она с дочкой Антониной — в загородном доме, Анатолий — в московской квартире. Никто никому не мешает.

«Это началось с того, что он очень жутко храпит, просто страшно. Мы сначала начали жить в разных комнатах, а потом как-то я уезжала, и так получилось. Нас все устраивает», — рассказала певица.

Супруги встречались лишь по выходным и на семейных праздниках. Но и там не уделяли друг другу много внимания. Вот, например, день рождения Тони. Слава веселится на танцполе, Анатолий отдыхает в сторонке.

«С каждым годом человек становится старше, он устает сидеть на этих мероприятиях, а надо. Вот он сидит, на часы смотрит: когда же она эти пляски свои оттарабанит и поедем в мягкую теплую постель. Возраст дает о себе знать», — считает сексолог Алена Павлова.

Когда они только познакомились, Слава была начинающей певицей. Состоятельный ухажер помог ей раскрутиться. Данилицкий не жалел денег на роковую брюнетку. Осыпал дорогими подарками, возил в путешествия на элитные курорты. Со временем ситуация изменилась. У Анатолия возникли проблемы с бизнесом. Артистка стала главным добытчиком.

«Просто по сравнению с тем, что было, что стало, то есть у него в принципе все нормально, конечно, такой период, там уже несколько лет», — поделилась звезда.

Слава сама покупала подарки. И все больше говорила о любви к себе. Незадолго до расставания с Данилицким сделала полный апгрейд тела. Подтяжка груди, липосакция рук, ног, живота, спины и подбородка обошлись ей в три миллиона рублей. Певица демонстрировала подписчикам обновленную фигуру и хвасталась, как довольна результатом.

«Мне самой нравится, здорово, вот эта складочка на животе, которая меня бесила, ушла. Это самое главное», — рассказала фанатам артистка.

Поклонники радовались за Славу. И за Анатолия, которому вся эта красота досталась. А певица жаловалась, что 70-летний супруг уже не в состоянии оценить изменения.

«У него уже близорукость развивается, поэтому я у него уже десять лет красивая. Даже если поправляюсь, я у него как осталась десять лет назад такая идеальная, вот зрение испортилось, так я идеальная до сих пор и хожу», — рассмеялась звезда.

«Возможно, он активен, но не до такой степени, как нужно женщине в 42. Это же самый рассвет, это же самое желание, самые фантазии эротические», — считает сексолог Павлова.

Золотой век окончен: с кем будет певица Слава после расставания с Данилицким

Артистка не скрывала, что их семейная жизнь давно превратилась в рутину. В то время как в самом начале отношения были полны огня.

«И костюмы, и чего там только не было. Куда мы только не залезали, откуда только не вылезали, господи, и в самолетах, и в лифтах, и где угодно», — поделилась интимными подробностями Слава.

Певица явно скучала по былым временам. Ее пылкая натура рвалась наружу. Слава стала все чаще оголяться в соцсетях. Выкладывала фото в купальниках и без. В открытую флиртовала с незнакомыми мужчинами. И даже с коллегами по цеху.

«Я очень нравлюсь мужчинам, это мне приятно. Я почувствовала, что, действительно, желанная», — призналась селебрити.

Недавно Анатолий все-таки показал горячий темперамент. Вот только рядом с ним в тот момент была не гражданская супруга, а другие женщины. Бизнесмен сам выложил видео танцев с молодыми красотками в Интернет.

«Посмотрите на его лицо, у него натянутая улыбка, но он засыпает на этом видео. Поскакал с этими девчонками, потешил свое эго. Может хотел позлить Славу: слушай, ко мне еще клеятся, у меня еще порох в пороховницах и все в ягодицах», — отметила Алена Павлова.

Друзья певицы считают, именно это поставило окончательную точку в отношениях пары. Певица не смогла стерпеть унижения.

«Жаль, что это случилось. Я знаю этих ребят не понаслышке, переживаю и за Толю, и за Настю. Семья, дети, столько всего сделано было: и Анатолий делал для Насти, и наоборот», — переживал певец Митя Фомин.

Их последний совместный выход — свадьба старшей дочери Славы, Александры. Артистка поймала букет невесты. И сказала, что даже не против выйти замуж. Правда, не за Данилицкого.

«Если влюблюсь, то выйду, а то меня муж последнее время подбешивает. Пусть услышит это сволочь», — заявила звезда.

Тогда все присутствующие восприняли эти слова за очередную шутку. Однако, как теперь выясняется, на самом деле женщина говорила всерьез. Но похоже, что Слава не сильно горюет из-за расставания. Она заявила, что уже готова к новому роману и ищет достойного кандидата.

«Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым обязательно, чтобы вкусно пах», — рассказала о своих предпочтениях брюнетка.

Артистка уверена: мужчина ее мечты найдется быстро. Не зря же она вложила столько сил и средств в новую себя.