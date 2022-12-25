Муж Славы признал свою вину в семейных проблемах: «Накопились»

Аудитория коммерсанта разделилась на два лагеря. Часть раскритиковала Данилицкого, а другая часть пожелала примирения с возлюбленной.

Вину в семейных проблемах признал муж певицы Славы (Анастасия Сланевская) Анатолий Данилицкий. О своеобразной исповеди сообщает StarHit.ru.

«Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», — сказал Данилицкий.

Предприниматель добавил: все, о чем сказала Слава, а именно, о желании встретить мужчину и о том, что в последние годы было много плохого — это просто эмоциональная реакция.

«Реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить», — пояснил бизнесмен.

Аудитория коммерсанта разделилась на два лагеря. Часть раскритиковала Данилицкого, а другая часть пожелала примирения с возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем будет певица Слава после расставания с Данилицким.