«Я обомлела»: у Татьяны Булановой чуть не зарезали мужа на гастролях

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Рита Миронова
Рита Миронова 367

Татьяна Буланова рассказала, что ее мужа угрожали зарезать во время гастролей

«Я обомлела»: у Татьяны Булановой чуть не зарезали мужа на гастролях

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У певицы всегда было много поклонников, некоторые из них даже преследовали ее и угрожали.

Певица Татьяна Буланова снова собралась замуж — ее избранником стал бизнесмен, который младше ее на 19 лет. Это будет третий брак артистки, прославившейся 30 лет назад после хита «Синее море». К слову, он у Булановой вызывает плохие ассоциации.

Дело в том, что эта песня напоминает певице об одном из ее фанатов, который преследовал ее и угрожал расправиться с ее первым мужем Николаем Тагриным. Об этой истории, произошедшей в Ейске в 90-х, Буланова рассказала Светлане Бондарчук в ее авторской программе.

«Уже после выступления раздавала автографы, мои музыканты все по машинам разошлись. И вдруг из темноты он появляется: „Почему не пишешь?“. Я обомлела, думаю, ну что же делать. Появился мой режиссер, быстро забежала в машину. Так он подходит и говорит моему мужу: „Еще раз с ней увижу, зарежу“», — рассказала Буланова.

По ее словам, мужчина названивал ей по телефону, пытался прорваться на сцену во время выступления, поджидал в подъезде и бросал в почтовый ящик целые тетради любовных заметок, в которых обещал ей небо в алмазах и дочку.

Случай в Ейске был не единственным. Почему-то многие фанаты певицы были мужчинами, только вышедшими на свободу, и один из таких однажды молился в подъезде возле квартиры Булановой, когда та не открыла ему дверь.

Сейчас певице остается надеяться, что подобных случаев не произойдет после свадьбы с новым молодым возлюбленным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова раскрыла детали свадьбы.

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