Без брачного договора и двойная фамилия: Буланова раскрыла детали свадьбы

Артистка вот уже три года встречается с бизнесменом Валерием Рудневым, она старше избранника на 19 лет.

Певица Татьяна Буланова не планирует заключать брачный договор с молодым возлюбленным Валерием Рудневым. По мнению звезды, в этом нет необходимости, так как все крупные покупки совершаются парой на ее имя. Других гарантий порядочности будущего мужа артистка не требует. О своей помолвке и деталях грядущей свадьбы исполнительница рассказала в эфире ток-шоу на федеральном канале.

Буланова старше Руднева на 19 лет. Певице уже 53 года, ее бойфренду — 34. К слову, старшему сыну артистки сейчас 29. Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы вместе уже три года. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен, сделал звезде предложение в ноябре, подарил роскошное кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Буланова согласилась, но не поспешила сообщать поклонникам о помолвке.

Фото певицы с кольцом опубликовала в соцсетях ее подруга, за что получила строгий выговор. Но теперь, раз тайна раскрыта, селебрити рассказывает о подготовке к торжеству. Свадьбу влюбленные хотят устроить летом, жить планируют в квартире Булановой — она не готова переезжать из любимого дома.

Этот брак станет третьим для Татьяны Булановой. Первые два раза она не меняла фамилию, но теперь задумалась. Если все сложится хорошо, заявила исполнительница, она все же не станет отказываться от своей фамилии, а возьмет двойную. Говорит, впервые в жизни захотелось разделить имя с мужчиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Буланова рассказала о 34-летнем женихе при 29-летнем сыне и жизни на два города.