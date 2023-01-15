Врали, толстели и исчезали: за что 9 победительниц конкурсов красоты лишили корон

Для признанных красавиц победа в конкурсах иногда становится не только приятным достижением, но и тяжелым бременем.

К званию самой красивой на планете стремятся многие девушки. Но получив долгожданную награду, они понимают, насколько тяжело носить эту корону. Победительницы конкурсов красоты должны соблюдать многочисленные условия, прописанные в договоре. Как показывает практика, не всем девушкам титул дается просто.

Очередное громкое состязание завершено: в финале конкурса «Мисс Вселенная — 2023» победила блистательная американка. Что ж, вспомним, за что в разные годы красавиц лишали наград на подобных проектах и грозит ли такая же участь новость «Мисс».

Оксана Федорова уехала писать диссертацию

Оксана Федорова. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Россиянка Оксана Федорова в 2002-м завоевала титул «Мисс Вселенная». После конкурса девушка вернулась в Санкт-Петербург, где начала писать кандидатскую диссертацию по юриспруденции. Организаторы такого поступка не поняли. По условиям конкурса Оксана должна была целый год выполнять условия контракта, подписанного с учредителями проекта. В обязанности королевы входило: посещение светских и благотворительных мероприятий, съемки в рекламе и телевизионных шоу.

По словам россиянки, никто до начала конкурса не объяснил ей, что на плечи обладательницы титула возлагается такая тяжелая миссия. Исполнять договоренности у Оксаны Федоровой не было времени. Вместо мировой славы она выбрала науку. Сделать карьеру модели и телеведущей девушка смогла чуть позже, после получения звания кандидата юридических наук.

Доминик Рамирес набрала лишние килограммы

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В 2011 году американка победила в конкурсе красоты «Мисс Сан-Антонио». Видимо, Доминик шла к этому достижению всю жизнь и слишком много усилий потратила, чтобы добиться цели, потому что сразу после конкурса она решила ни в чем себе не отказывать и полностью отдаться радостям жизни.

Девушка перестала за собой следить и набрала десять килограммов, потеряв форму. Но Рамирес сразу же пожалела об этом. По условиям контракта она должна была сохранять фигуру и заботиться о внешности до его окончания.

Организаторы не простили легкомысленного поведения девушки и лишили ее титула. Рамирес пыталась вернуть корону через суд, но проиграла дело.

Всплыли откровенные фотографии Ванессы Уильямс

Ванесса Уильямс. www.globallookpress.com / Lev Radin

Модель Ванесса Уильямс в 1984-м стала первой афроамериканкой, выигравшей звание «Мисс Америка», но привлекла внимание общественности она не только этим. Через несколько месяцев после победы выяснилось, что девушка принимала участие в откровенной фотосессии для мужского журнала.

Злопыхательницы, постоянно желавшие смерти и мучающие красавицу звонками с угрозами, обрадовались такому стечению обстоятельств. Но скандал сыграл на руку Ванессе. Назло всем девушка смогла построить карьеру актрисы и певицы. Многие зрители помнят ее по телешоу «Дурнушка Бетти», аналогичного российскому сериалу «Не родись красивой».

Инна Жиркова не смогла доказать эрудицию

Инна Жиркова. www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Супругу футболиста Юрия Жиркова в 2012-м признали «Миссис Россия». Модель честно выполняла свои обязанности королевы и дала большое интервью телевидению. В ходе беседы журналист поставил женщину в неловкое положение, задав вопросы из программы начальной школы. На вопросы о поэтах Агнии Барто и Самуиле Маршаке Инна ответила, что это далекие от нее вопросы.

После выхода видео на Жиркову обрушилась волна критики. Многие зрители требовали лишить ее звания. Точку в этом вопросе поставила сама Инна. Женщина вернула корону организаторам.

Габриэла Брум стала самой недолгой королевой красоты

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Получила корону, попозировала в ней перед камерами и отдала организаторам. Так случилось с «Мисс мира» Габриэлой Блум. В звании королевы она продержалась всего 18 часов.

Вернуть корону модель из Германии решила сама, сославшись на ревность бойфренда. Но СМИ обсуждали и другую версию — женщина испугалась, что обнаружатся ее откровенные фотографии.

Свекровь рассказала правду о Мэри Леога Гейдж

В центре скандала самая красивая американка 1957-го оказалась из-за того, что организаторы конкурса выяснили: Мэри была дважды замужем и воспитывает двоих детей. По условиям конкурса в нем принять участие могли лишь незамужние и бездетные красавицы.

Информацию, может быть, никто и не узнал, но в дело вмешалась свекровь, которой не понравилось, что невестка должна посещать различные мероприятия и сниматься в рекламных роликах. Из-за женской зависти «второй мамы» Мэри заставили вернуть и корону, и выигранные деньги, которые она уже успела потратить.

Организаторы узнали настоящий возраст Урваши Рутела

Урваша Рутела. www.globallookpress.com / Simone Comi

Звезда Болливуда в 2012-м получила корону «Мисс Индия», но очень быстро лишилась титула и короны победительницы, так как оказалось, что девушке меньше 18 лет. Юная красотка прибавила к своему возрасту год, чтобы преодолеть нижний порог и попытать счастье в конкурсе. Обман организаторы Урваше не простили и отобрали корону.

Алеся Семеренко выбрала море вместо короны

Алеся Семеренко. Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» лишилась титула столичной королевы из-за того, что сразу после церемонии отправилась в отпуск. Учредители проекта долго не могли выйти на связь с Алесей.

Вместо того чтобы по условиям контракта заниматься благотворительностью и участвовать в светских мероприятиях, девушка просто загорала на берегу моря. Когда до Семеренко удалось дозвониться, она просто решила вернуть приз. Однако корона из серебра с позолотой и полудрагоценными камнями была сломана. Возможно, девушка просто решила продемонстрировать обиду.

Ампаро Муньос Кеседа отказалась лететь в Японию

Единственная испанка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная», Ампаро Муньос Кеседа продержалась на троне совсем недолго. Девушка отказалась от поездки в Японию. Организаторы посчитали мнение победительницы состязания красоты 1974-го нарушением контракта и отобрали у красавицы звание.