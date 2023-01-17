Крещенский сочельник: как правильно загадывать желание в ночь с 18 на 19 января

Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник — народное название дня накануне праздника Богоявления. На Руси этот день был связан с рядом традиций и запретов.

Крещенский сочельник

Крещенский сочельник это навечерие Крещения Господня или Богоявления. Последний установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем.

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Согласно Евангелиям, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес назвал его сыном Божьим.

Дело в том, что в раннем христианстве не было разделения на праздники. Рождество Христово, Поклонение волхвов, Крещение Господне отмечались в один день — 6 (19) января и назывались Богоявлением. Это один из древнейших христианских праздников, наряду с Пасхой и Пятидесятницей.

Греческое слово «эпифания», означавшее «явление», первоначально относилось именно к факту явления Христа в мир, то есть его рождению. Но постепенно праздники разделились — в разных христианских традициях по-разному. Сначала отдельным праздником стало Рождество. В православии Богоявление и Крещение по-прежнему совершаются в один день — 19 января. В католицизме же Богоявление сблизилось с поклонением волхвов 6 января. А, например, коптская православная церковь совершает общее празднование в честь событий, связанных с началом земной жизни Христа, — Богоявление — 7 января.

В итоге в православном церковном календаре закрепилось два названия — навечерие Богоявления и Крещенский сочельник. По сути, навечерие и сочельник — это одно и то же, то есть канун, предшествующий день, наивысшая ступень подготовки к празднику.

Крещенский сочельник получил название от слова «сочиво». Так называли постное блюдо, которое верующие ели перед днем Крещения Господня. Оно представляло собой сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и другими сладостями.

Народные традиции в Крещенский сочельник

18 января — последний день колядований и святочных гаданий, но на самом деле церковь не одобряет ни того, ни другого, тем более в канун большого праздника. Поэтому нередко последние святочные развлечения на Руси приходились на 17 января.

К Крещенскому сочельнику готовили постный стол с обязательной кутьей, узваром, блюдами из бобовых, блинами и овсяным киселем.

В народно традиции закрепилась вера, что накануне Крещения снег обладает особыми целебными свойствами, поэтому его специально собирали. Девушки умывались талой водой — считалось, что она сохранит и прибавит красоты. Снег подмешивали в корм скоту и птице, чтобы защитить от болезней и обеспечить плодовитость. Считалось, что если использовать этот снег в бане, то он выгонит из тела любую болезнь. А еще его обязательно сыпали в колодец, чтобы в нем всегда была в изобилии чистая вода.

Считалось, что в богоявленскую ночь небо открывается. Существовал особый обряд, который проводили, чтобы «увидеть» Крещение Господне. Ставили чашу с водой и в полночь смотрели, всколыхнется ли она. Если всколыхнулась, шли скорее на улицу — смотреть «разверстые небеса». Об этом говорили так: «Увидишь сполохи — проси хоть царствия небесного. Все исполнится».

Проводили обряды и на урожайность. Например, соломой, которую клали под скатерть в Рождественский сочельник, 18 января обвязывали фруктовые деревья, чтобы они хорошо плодоносили. Еще на ночь на улицу выставляли в чашках разные вида зерна и утром смотрели: на каком выпал иней, тому и уродиться в наступившем году.

Считалось, что если сегодня метель или снег, это предвещает хороший урожай. А если на ветвях мало лежит снега, то летом не будет ни грибов, ни ягод. Сильные ветры в этот день сулят грозовое лето.

Что можно делать 18 января

Христиане начинали празднование Крещенского сочельника с богослужения в храмах. Там в этот день проходит большая служба, которая завершается великим освящением воды.

Как ни странно, варить «сочиво» не обязательно, но из-за поста традиция его готовки укоренилась. Это блюдо и другую пищу можно было есть только после выноса свечи по завершению литургии.

Освященную воду прихожане забирали с собой. Ею в Крещенский сочельник кропили свои жилища. На домах также рисовали мелом кресты. Считалось, что это защитит обитателей от нечистых сил, которые становились особенно активны в этот вечер.

В этот же день купались в проруби — особенно те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки или на Крещение. Эти люди должны были обязательно окунуться, чтобы смыть грех.

Гадание в Крещенский сочельник

Результаты гадания в этот вечер считались одними из самых достоверных в году. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых. Если девушке выходил навстречу парень — это было хорошей приметой. Если попадался старик — это было недобрым предзнаменованием.

Также девушки выходили за границы деревни, разувались и бросали перед собой башмак с левой ноги. Считалось, что носок башмака укажет направление, откуда приедет жених. Соответственно, туда же невеста уедет из родного дома. Если носок башмака указывал в сторону дома, замужества в этом году можно было не ждать.

К другой традиции охотно присоединялись и парни. Они спрашивали у прохожих мужчин женское имя. Девушки тем временем выспрашивали мужские имена у женщин. Считалось, что именно так и будут звать жениха или невесту спросившего.

Кроме этого, вечером в Крещенский сочельник можно было подойти к дверям церкви, в которой не шла служба. Некоторые слышали из-за дверей венчальный хор или колокольчик. Это предвещало скорую свадьбу. Если оттуда доносилась заупокойная месса или глухой стук, это грозило скорой смертью.

Что нельзя делать 18 января

В Крещенский сочельник категорически запрещалось ругаться с другими людьми или обижаться на них. Это могло навлечь беду на весь год, который едва начался.

Два запрета носили религиозный характер. Поскольку пост еще не завершен, запрещалось есть непостную пищу и пить алкоголь. При набирании святой воды после литургии в храме нельзя думать о плохом.

Стоит добавить, что, хоть гадания и были распространены, церковь не одобряет попытки узнать свою судьбу таким способом.

Приметы 18 января