«Божья кара настигла его»: за что Распутина не может простить покойного мужа

Знаменитость считает, что ее первый супруг умер недостойно, но заслужил такого конца.

Певица Маша Распутина заявила, что ее покойный бывший муж заслужил смерти. По словам звезды шоу-бизнесса, продюсера Владимира Ермакова невозможно простить за то, что сделал с их ребенком. Об этом она рассказала в эфире федерального канала.

Экс-супруг Распутиной ушел из жизни в 2017 году, однако светская львица долго горевать не стала. В 1985 году у пары родилась дочь Лидия, и случилась так, что она попала психиатрическую лечебницу. Винит в этом певица только Ермакова, поэтому считает, что он заслужил своей участи.

«Он умер недостойно от эпилепсии, с пеной изо рта. Божья кара настигла его. Сначала он завербовал к себе Лиду, а потом сдал ее в психушку. То, что он с ней сделал, невозможно простить. Лида была полностью под его влиянием», — объяснила звездная мать.

По словам артистки, однажды священник сказал ей, что дочь будет с ней только после смерти отца. Распутина отмечает, что так и произошло, и после ухода «дьявола» душа девушки освободилась.

«Лида находится под влиянием определенных препаратов, мне врачи сказали, чтобы я ее о глубоком не расспрашивала, иначе душа начнет сильно страдать», — добавила исполнительница.

Знаменитость не отрицает и своих грехов в первом браке. Распутина сделала откровение о любовных интрижках на стороне в то время. Она уверяет, что никогда не любила Ермакова но была вынуждена быть с ним, чтобы вынести урок жизни.

Свое женское счастье Распутина все же обрести смогла. Певица уже более 20 лет состоит в браке с продюсером Виктором Захаровым. В 2000 году артистка подарила ему наследницу Марию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Распутина пожаловалась на дочерей.