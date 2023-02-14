Любовная магия: как сделать светлый заговор 14 февраля на счастливое замужество

С первыми признаками весны, когда до календарного сезона порой еще целый месяц, душа просит любви. Хочется романтики, долгих прогулок и красивых ухаживаний.

Не состоящие в отношениях девушки жаждут обрести поклонника. Для этого многие гадают с подругами на большие праздники, изучают предсказания по знаку зодиака и совершают древние народные ритуалы на замужество.

Иногда желание обрести вторую половинку перерастает в настоящую одержимость. Тогда настойчивые особы, помимо смены гардероба и процедур у косметолога, прибегают к помощи особой любовной магии, зачастую обрекая себя и избранника на тяжелые последствия.

Милена Юсупова

Психолог, ангелотерапевт

Как привлечь любовь в свою жизнь и избежать неприятных «осложнений», накануне Дня всех влюбленных эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, энергопрактик и ангелотерапевт Милена Юсупова.

В чем разница между приворотами и заговорами на любовь

Если одинокий человек хочет просто встретить любовь, в этом нет ничего предосудительного. Другое дело, если он хочет любовь конкретного партнера и готов действовать вопреки всем обстоятельствам. В первом случае делается заговор, а во втором — приворот.

Приворот — это всегда профессиональный магический ритуал, заставляющий насильственным путем воспылать чувствами к кому-то.

«Существует закон о свободном выборе человека. Заставляя насильно кого-то полюбить вас, вы нарушаете этот закон. И последствия могут быть плачевными как для того, на которого делают приворот, так и для заказавшего такую услугу. Умные ведуньи никогда не будут делать приворот по заказу, потому что знают, что негативная энергия приворота коснется и их», — предостерегла Милена Юсупова.

По ее словам, как правило, во время приворота специалист обращается к темным силам, чтобы тот связал души определенным обетом. Получая желаемое, например, сильную влюбленность со стороны конкретного мужчины или женщины, клиент попадает в услужение к темным духам и вынужден расплачиваться за оказанную услугу.

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Субъект, на которого сделали приворот, начинает вести себя несвойственным ему образом. Это главный признак внезапно «нахлынувшей» любви.

«Он может стать агрессивным, либо наоборот излишне зависимым, потерять свою силу. Меняется характер, идут перепады настроения. Может начать много пить или сильно заболеть. У заказавшего приворот могут начаться проблемы в семье, болеть или умирать родственники. Бесы требуют плату. Как видите, различные магические привороты до добра не доводят», — объяснила специалист.

Избавиться от подобной зависимости самостоятельно очень сложно. Лучше обратиться за помощью к психологу или энерготерапевту.

Заговор же — это определенный обряд словесной народной магии на привлечение нужной энергии. С точки зрения эзотерики это законный способ получить желаемое без нарушений каких-либо границ и правил. Заговор не направлен на конкретного избранника, а целом способствует улучшению ситуации в определенной сфере жизни.

«Например, заговор используется, чтобы привлечь энергию природы или ангелов и, что называется, безболезненно привлечь в жизнь любовь. Все во благо, ничего не нарушается, а активируются определенные силы самого клиента», — добавила она.

Как привлечь любовь

Эксперт советует: даже если на примете есть приятный молодой человек или девушка, не нужно ограничивать себя только кругом знакомых.

Желательно позволить Вселенной привлечь спутника жизни без конкретных запросов.

«Ваш Ангел-хранитель знает, где найти вашего человека. Обратитесь к нему: «Ангел-хранитель мой, разрешаю тебе и прошу: приведи ко мне родственную душу для взаимной любви, дай мне знаки, как ее найти. Создай условия для встречи и укажи путь. Благодарю тебя», — объяснила Милена Юсупова.

После этого важно слушать подсказки и наблюдать знаки, чтобы не пропустите свою истинную любовь. Не лишним будет создать правильную атмосферу, настроиться на любовь.

«Сделайте заговор на какой-нибудь маленький предмет, например, колечко или брелок: „Как мила людям заря красная, как мила людям звездочка ясная, как мил мед пчеле, так и вся любовь к рабе (имя). Да будет так“. Носите с собой эту вещицу. Пусть в вашем доме будет уютно и хлебосольно, а в вашем сердце приветливо и тепло», — пожелала всем специалист.

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