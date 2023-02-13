День святого Валентина — праздник для влюбленных и романтиков. Это отличный повод признаться в чувствах, сказать о самом главном и провести время вместе с близким человеком.

Как удивить вторую половинку и получить яркие эмоции от 14 февраля — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог и блогер Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Блогер

Мечтательные Рыбы и Весы — эстеты. Они всегда тщательно готовятся к торжеству. Мужчины и женщины этого знака зодиака обязательно создадут романтичную обстановку, накроют шикарный стол, украсят его декоративными сердцами, зажгут свечи и преподнесут избраннику или избраннице приятные подарки.

«Главное, чтобы никто не испортил им настрой, например, Телец, Дева или Козерог. Представители этих знаков не понимают, в чем суть праздника. Если знак зодиака вашей второй половинки относится к земной стихии, то не стоит требовать от них того, чего они делать не хотят. Но если вы организуете свидание и пригласите их на ужин, то они вам не откажут», — посоветовала блогер.

Знакам земной стихии можно и даже нужно говорить прямо, что от них ждут в День всех влюбленных. Иначе они могут задержаться на работе или не вспомнить о том, что на календаре 14 февраля.

Стрельцы, Близнецы и Водолеи с удовольствием подойдут к празднику с креативом, отметила астролог.

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Стрельцы — любители дарить дорогие подарки. Они получают удовольствие от процесса подготовки, а потом наслаждаются эмоциями партнера. Представители знака зодиака могут не только воплотить в жизнь самый романтичный праздник, но и помочь другу в организации идеального сюрприза.

Близнецы готовы удивить свою половинку настоящим любовным квестом. Они неравнодушны к играм, поэтому могут приготовить веселую и насыщенную программу для романтического вечера вдвоем.

Это может быть, к примеру, неожиданное секретное путешествие, в котором не придется скучать. Долго усидеть за столом при свечах Близнецы не смогут. Поэтому стоит смело соглашаться на их предложение сбежать вдвоем — будет весело.

«Если ваш партнер — Водолей, то уже утром можно увидеть под своим окном признание в любви или весь подъезд, украшенный сердечками», — подсказала блогер.

Водолей считается самым непредсказуемым знаком зодиака. Воздушная стихия особенно влияет на чувственную сферу. Для него 14 февраля — это прекрасный повод выразить себя и свое отношение к партнеру. Спеть серенаду под окном они точно не постесняются.

Огненные Овны прагматичны во всем, в том числе и в отношениях со своей половинкой. Они изначально предлагают партнеру выгодные предложения по принципу: «Давай я тебе, а ты мне». Это касается и подарков. Овны должны обязательно знать, что их будут поздравлять. Только в этом случае представители знака зодиака тоже начнут готовится к романтическому свиданию 14 февраля. В этот день стоит подарить им фейерверк эмоций, например, свидание на крыше.

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Скорпионы ждут от Дня всех влюбленных страстную ночь и новые фантазии. Представители водяного знака зодиака жаждут экспериментировать. Их природный магнетизм будет непременно этому способствовать.

«Не повторяйте свидание из прошлого, а то ваш Скорпион заскучает. Тщательно выбирайте подарок, он его запомнит и обязательно исполнит вашу мечту», — пояснила астролог.

Как же хорошо себя чувствуют Раки 14 февраля. Они непременно захотят поздравлять своего любимого и даже выбрать для него милые символические подарки. Представители знака зодиака будут готовиться к свиданию с особенным трепетом, нежностью и ждать в ответ — уюта и тепла.

Своенравные и огненные Львы намерены нежиться в этот день во всеобщем восхищении, цветах и подарках. Любовные записки и дорогие комплименты им также по нраву.

«Приготовьте для них свидание в особенном ресторане. Чтобы они выставили фотографии в социальную сеть и похвастались всему миру, как их любят», — порекомендовала блогер.

Представители знака зодиака отличаются взаимной щедростью. В ответ Львы также могут приготовить неожиданно потрясающий сюрприз для своего партнера.