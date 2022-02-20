Благополучие перед Великим постом: заговор в Масленицу для привлечения богатства

Праздник Масленица в 2022 году пройдет с 28 февраля по 6 марта. Для многих это событие связано с прощанием зимы, а для верующих оно знаменуется еще и неделей перед началом Великого поста.

Восточнославянское традиционное торжество крепко связано с мифологией и древними сказаниями, поэтому не мудрено, что во время привычной трапезы можно проводить и различные ритуалы заговоры на успех и благосостояние. Об одном из таких обрядов в беседе с 5-tv.ru рассказала целитель и парапсихолог Вера Райская.

Ритуал

В первый день Масленицы, 28 февраля, вам следует испечь блины. Первый блин нужно взять чистыми руками и произнести заговор.

«Сударыня Масленица, смотри как я тебя уважаю. Чистыми ручками блинок отрываю, в роток отправляю. И ты меня уважь — мой год деньгами подмажь», — поделилась парапсихолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рецепте блинных конвертиков с двумя видами начинки.